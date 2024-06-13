خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة... حماس تطلب ضمانات مكتوبة بشأن وقف إطلاق النار.. ما موقف واشنطن؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240613/خبير-لـسبوتنيك-إسرائيل-لا-تبدي-إيجابية-حيال-مفاوضات-الهدنة-وعلى-واشنطن-التوقف-عن-الكذب-والمراوغة--1089812959.html
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الفلسطيني، أشرف العكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور في الملف الفلسطيني إذ أنها تحاول انتزاع أي استسلام سياسي من حركة حماس بعد فشل... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:57+0000
2024-06-13T11:57+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089050010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db1d816aaba85e3e7807c8dce5187ecd.jpg
وأوضح العكي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المحاولات الأمريكية تأتي في ظل فشل الغرب بأكمله لا سيما الولايات المتحدة في هزيمة روسيا لذلك تحاول أن تنفرد بصيغة الحل في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف العكي، بالقول: "في حال كانت الولايات المتحدة جادّة في مطالبتها بوقف إطلاق النار عليها أن تتوقف عن الكذب والمراوغة، وهذه الحيل لا تنطلي على الشعب الفلسطيني لاسيّما مع وجود قوى عالمية فاعلة ومؤثّرة في هذا الإطار وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى اعتماد الآليات الدولية المطلوبة لتنفيذ المقترح الأمريكي".وشدّد العكّي على أن "إسرائيل لا تبدي إيجابية في تعاطيها مع مفاوضات الهدنة إذ أنّها ترفض أيّ مقترح لوقف هذه الحرب"، مؤكدًا أن "حماس" تمسّكت برفع الحصار والانسحاب من محور فيلادلفيا منذ المرحلة الأولى للمفاوضات"، لافتًا إلى أن "مطالب الحركة والشعب الفلسطيني هي مطالب دولية وعالمية".
https://sarabic.ae/20240607/خبير-أمريكي-أخطاء-الولايات-المتحدة-قوضت-تفوقها-العالمي-1089624330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089050010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e28d007ec6046b46a9eeae8f25c5f26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة

11:57 GMT 13.06.2024
© AFP 2023القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة
القصف الإسرائيلي في رفح بقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أكد الخبير في الشأن الفلسطيني، أشرف العكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور في الملف الفلسطيني إذ أنها تحاول انتزاع أي استسلام سياسي من حركة حماس بعد فشل حليفتها إسرائيل ميدانيا.
وأوضح العكي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المحاولات الأمريكية تأتي في ظل فشل الغرب بأكمله لا سيما الولايات المتحدة في هزيمة روسيا لذلك تحاول أن تنفرد بصيغة الحل في منطقة الشرق الأوسط".

وأعاز العكي "المشكلة الأساسية في ملف المفاوضات إلى الموقف الإسرائيلي"، مبيّنا أن"هناك تناقضات عديدة في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبالتالي الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في موقف محرج، لا سيما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجبر أيّ على تنفيذ هذا المقترح".

العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
خبير أمريكي: أخطاء الولايات المتحدة قوضت تفوقها العالمي
7 يونيو, 15:48 GMT
وأضاف العكي، بالقول: "في حال كانت الولايات المتحدة جادّة في مطالبتها بوقف إطلاق النار عليها أن تتوقف عن الكذب والمراوغة، وهذه الحيل لا تنطلي على الشعب الفلسطيني لاسيّما مع وجود قوى عالمية فاعلة ومؤثّرة في هذا الإطار وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى اعتماد الآليات الدولية المطلوبة لتنفيذ المقترح الأمريكي".
وشدّد العكّي على أن "إسرائيل لا تبدي إيجابية في تعاطيها مع مفاوضات الهدنة إذ أنّها ترفض أيّ مقترح لوقف هذه الحرب"، مؤكدًا أن "حماس" تمسّكت برفع الحصار والانسحاب من محور فيلادلفيا منذ المرحلة الأولى للمفاوضات"، لافتًا إلى أن "مطالب الحركة والشعب الفلسطيني هي مطالب دولية وعالمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMTАвтомобиль журналиста горит после того, как он был сбит израильским обстрелом в пограничной с Израилем деревне Альма-эш-Шааб, на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية على حدود بلاده05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала