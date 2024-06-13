https://sarabic.ae/20240613/خبير-لـسبوتنيك-إسرائيل-لا-تبدي-إيجابية-حيال-مفاوضات-الهدنة-وعلى-واشنطن-التوقف-عن-الكذب-والمراوغة--1089812959.html
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الفلسطيني، أشرف العكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور في الملف الفلسطيني إذ أنها تحاول انتزاع أي استسلام سياسي من حركة حماس بعد فشل... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:57+0000
2024-06-13T11:57+0000
2024-06-13T11:57+0000
العالم
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وأوضح العكي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المحاولات الأمريكية تأتي في ظل فشل الغرب بأكمله لا سيما الولايات المتحدة في هزيمة روسيا لذلك تحاول أن تنفرد بصيغة الحل في منطقة الشرق الأوسط".وأضاف العكي، بالقول: "في حال كانت الولايات المتحدة جادّة في مطالبتها بوقف إطلاق النار عليها أن تتوقف عن الكذب والمراوغة، وهذه الحيل لا تنطلي على الشعب الفلسطيني لاسيّما مع وجود قوى عالمية فاعلة ومؤثّرة في هذا الإطار وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى اعتماد الآليات الدولية المطلوبة لتنفيذ المقترح الأمريكي".وشدّد العكّي على أن "إسرائيل لا تبدي إيجابية في تعاطيها مع مفاوضات الهدنة إذ أنّها ترفض أيّ مقترح لوقف هذه الحرب"، مؤكدًا أن "حماس" تمسّكت برفع الحصار والانسحاب من محور فيلادلفيا منذ المرحلة الأولى للمفاوضات"، لافتًا إلى أن "مطالب الحركة والشعب الفلسطيني هي مطالب دولية وعالمية".
https://sarabic.ae/20240607/خبير-أمريكي-أخطاء-الولايات-المتحدة-قوضت-تفوقها-العالمي-1089624330.html
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العالم
خبير لـ"سبوتنيك": إسرائيل لا تبدي إيجابية حيال مفاوضات الهدنة وعلى واشنطن التوقف عن الكذب والمراوغة
أكد الخبير في الشأن الفلسطيني، أشرف العكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور في الملف الفلسطيني إذ أنها تحاول انتزاع أي استسلام سياسي من حركة حماس بعد فشل حليفتها إسرائيل ميدانيا.
وأوضح العكي في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المحاولات الأمريكية تأتي في ظل فشل الغرب بأكمله لا سيما الولايات المتحدة في هزيمة روسيا لذلك تحاول أن تنفرد بصيغة الحل في منطقة الشرق الأوسط".
وأعاز العكي "المشكلة الأساسية في ملف المفاوضات إلى الموقف الإسرائيلي"، مبيّنا أن"هناك تناقضات عديدة في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبالتالي الإدارة الأمريكية وضعت نفسها في موقف محرج، لا سيما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يجبر أيّ على تنفيذ هذا المقترح".
وأضاف العكي، بالقول: "في حال كانت الولايات المتحدة جادّة في مطالبتها بوقف إطلاق النار عليها أن تتوقف عن الكذب والمراوغة، وهذه الحيل لا تنطلي على الشعب الفلسطيني لاسيّما مع وجود قوى عالمية فاعلة ومؤثّرة في هذا الإطار وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تذهب إلى اعتماد الآليات الدولية المطلوبة لتنفيذ المقترح الأمريكي".
وشدّد العكّي على أن "إسرائيل لا تبدي إيجابية في تعاطيها مع مفاوضات الهدنة إذ أنّها ترفض أيّ مقترح لوقف هذه الحرب"، مؤكدًا أن "حماس" تمسّكت برفع الحصار والانسحاب من محور فيلادلفيا منذ المرحلة الأولى للمفاوضات"، لافتًا إلى أن "مطالب الحركة والشعب الفلسطيني هي مطالب دولية وعالمية".