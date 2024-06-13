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تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240613/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يعتذر-عن-عدم-استقبال-المهنئين-في-عيد-الأضحى-1089807209.html
رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن عدم استقبال المهنئين في عيد الأضحى
رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن عدم استقبال المهنئين في عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم الخميس، اعتذاره عن استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحل أول أيامه يوم الأحد المقبل. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T08:38+0000
2024-06-13T08:38+0000
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ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا قال فيه سلام: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الظروف الراهنة ومعاناة أهلنا في الجنوب في مواجهة العدو الإسرائيلي وإخواننا الفلسطينيين في غزة الذين يرزحون تحت الاحتلال والدمار والقتل والإبادة الجماعية، فإنني إذ أتوجه بالمحبة إلى جميع اللبنانيين، أعتذر عن عدم استقبال المهنئين آملاً أن يعود العيد علينا وقد خرج لبنان والمنطقة من المخاطر المحيطة بنا".وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه ليس من المناسب الدخول في حرب طويلة أخرى في الشمال أمام حزب الله اللبناني. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال يائير جولان، رئيس حزب العمل، معارضته لفتح جبهة حرب جديدة وطويلة أمام حزب الله في شمال بلاده، بدعوى أنه ليس من المناسب الآن فتح تلك الجبهة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأوضح يائير جولان والذي شغل منصب نائب سابق لرئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي أنه من الصعب والمؤلم قول ذلك، لكن هذا هو الوضع الحالي لإسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وأوضح "حزب الله" في بيانه أنه نفّذ في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، والتجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.وتصدت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض - جو باتجاهها، مما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور.وكانت صحيفة إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".
https://sarabic.ae/20240613/لابيد-اتفاق-الغاز-مع-لبنان-ليس-له-علاقة-بالتصعيد-مع-حزب-الله-1089804037.html
https://sarabic.ae/20240612/وسط-تفعيل-صافرات-الإنذار-الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفين-مشبوهين-اخترقا-الحدود-من-لبنان-1089796119.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الحكومة اللبنانية يعتذر عن عدم استقبال المهنئين في عيد الأضحى

08:38 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني الأسبق النائب تمام سلام، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق النائب تمام سلام، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم الخميس، اعتذاره عن استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، والذي يحل أول أيامه يوم الأحد المقبل.
ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا قال فيه سلام: "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفي ظل الظروف الراهنة ومعاناة أهلنا في الجنوب في مواجهة العدو الإسرائيلي وإخواننا الفلسطينيين في غزة الذين يرزحون تحت الاحتلال والدمار والقتل والإبادة الجماعية، فإنني إذ أتوجه بالمحبة إلى جميع اللبنانيين، أعتذر عن عدم استقبال المهنئين آملاً أن يعود العيد علينا وقد خرج لبنان والمنطقة من المخاطر المحيطة بنا".
وفي وقت سابق، صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه ليس من المناسب الدخول في حرب طويلة أخرى في الشمال أمام حزب الله اللبناني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
لابيد: اتفاق الغاز مع لبنان ليس له علاقة بالتصعيد مع "حزب الله"
06:00 GMT
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجنرال يائير جولان، رئيس حزب العمل، معارضته لفتح جبهة حرب جديدة وطويلة أمام حزب الله في شمال بلاده، بدعوى أنه ليس من المناسب الآن فتح تلك الجبهة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح يائير جولان والذي شغل منصب نائب سابق لرئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي أنه من الصعب والمؤلم قول ذلك، لكن هذا هو الوضع الحالي لإسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدفين مشبوهين اخترقا الحدود من لبنان
أمس, 19:13 GMT
وأوضح "حزب الله" في بيانه أنه نفّذ في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا، وموقع الرمثا، وموقع السماقة في تلال كفرشوبا، والتجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.
وتصدت وحدة الدفاع الجوي في حزب الله لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الأجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض - جو باتجاهها، مما أجبرها على التراجع ومغادرة الأجواء اللبنانية على الفور.
وكانت صحيفة إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".
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