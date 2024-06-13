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https://sarabic.ae/20240613/سفينة-تجارية-تطلق-نداء-استغاثة-بسبب-إصابتها-بصاروخ-شرق-عدن-1089812504.html
سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة بسبب إصابتها بصاروخ شرق عدن
سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة بسبب إصابتها بصاروخ شرق عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري أن إحدى السفن التجارية تم استهدافها بصاروخ شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرا إلى أنها أبلغت عن الحادث. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:45+0000
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ولفتت الشركة البريطانية إلى أن الحادث وقع على بعد 129 ميلا بحريا شرق عدن، وهو ما يمثل جزءا من عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية بسبب ارتباط بعض السفن بإسرائيل أو بدول داعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وأعلنت الشركة أمس الأربعاء، أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميلا بحريا"، جنوب غرب الحديدة باليمن.وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصات إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى تضرر سفينة تجارية يونانية إثر استهدافها بزورق مُسير للجماعة في البحر الأحمر.وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرضون لحرب مدمرة من الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة بسبب إصابتها بصاروخ شرق عدن

11:45 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري أن إحدى السفن التجارية تم استهدافها بصاروخ شرق مدينة عدن اليمنية، مشيرا إلى أنها أبلغت عن الحادث.
ولفتت الشركة البريطانية إلى أن الحادث وقع على بعد 129 ميلا بحريا شرق عدن، وهو ما يمثل جزءا من عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، التي تنفذها جماعة "أنصار الله" اليمنية بسبب ارتباط بعض السفن بإسرائيل أو بدول داعمة لها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وأعلنت الشركة أمس الأربعاء، أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميلا بحريا"، جنوب غرب الحديدة باليمن.
وأعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصات إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى تضرر سفينة تجارية يونانية إثر استهدافها بزورق مُسير للجماعة في البحر الأحمر.
وتواصل "أنصار الله" استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرضون لحرب مدمرة من الجيش الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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