https://sarabic.ae/20240613/وزير-الإعلام-اللبناني-الدور-الروسي-في-المنطقة-مهم-جدا-وأستبعد-توسع-الحرب-الإسرائيلية-1089813332.html

وزير الإعلام اللبناني: الدور الروسي في المنطقة مهم جدا... وأستبعد توسع الحرب الإسرائيلية

وزير الإعلام اللبناني: الدور الروسي في المنطقة مهم جدا... وأستبعد توسع الحرب الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

رأى وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن "الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط مهم جدا لا سيما وأن موسكو ليست من الدول التي تشجع على الحروب". 13.06.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف في حديث لـ إذاعة سبوتنيك"، أنه "على الرغم من الهجوم الغربي على روسيا، إلا أن موسكو نجحت في كسر الأحادية القطبية"، مشجعًا "هذا الدور المهم"، ومشددًا على "ضرورة تطور العلاقات الروسية اللبنانية لا سيما على الصعيد الاقتصادي والعلمي والصناعي".وفيما يتعلق بالحرب الدائرة جنوب لبنان، استبعد الوزير اللبناني أن "تنفذ إسرائيل تهديداتها، لا سيّما وأن أكبر ضغط يمارس من القوى الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لمنع انزلاق الأمور وذلك لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة لبنان".وفي هذا السياق، اعتبر المكاري أن "مؤتمر "الاستجابة في الأردن" لم يقدم أي خطوات فعلية على غرار القمم العربية السابقة، وآسف لكون الدول المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات لا تنظر بجدية إلى الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية وهو دائما ما تحاول الوفود اللبنانية تسليط الضوء عليه".كما تناول الوزير اللبناني الملف الرئاسي اللبناني، مشيرًا إلى أن "كل المبادرات المطروحة في الداخل اللبناني تهدف إلى إلغاء ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية".وعن لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع النائب طوني فرنجية، قال المكاري إنّه "كان خاليًا من التوتر ومبادرة باسيل تخدم طرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، المتعلقة بحوار يرأسه الأخير".وأضاف: "نشجّع جميع اللقاءات والحوارات بين مختلف القوى السياسية اللبنانية على الرغم من إصرار باسيل على عدم تغيير موقفه من ترشيح سليمان فرنجية".واعتبر أن "تجربة الرئيس القوي لم تكن نتائجها إيجابية بدليل فشل الرئيس السابق ميشال عون في إحداث أي تغيير في الوضع اللبناني على الرغم من قوته الشعبية والنيابية".وحول دعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، أوضح المكاري أن "فرنجية يعتبر أن جعجع لديه رؤية مختلفة ومواقف مختلفة عن فرنجية وبالتالي عليه مواجهة فرنجية في مجلس النواب"، ولفت إلى أن هناك مشكلتين أساسيتين تعرقلان إنجاز الملف الرئاسي، الأولى تتمثل بالجدل حول سلاح حزب الله والثانية تتعلق بالملف السوري بدءا من وضع النازحين السوريين في لبنان وصولا إلى العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية".وفي ختام حواره، تطرق وزير الإعلام اللبناني لدور إذاعة "سبوتنيك" في بيروت، مشيرا إلى أنها "تتميز بأداء محترف جدا وأعلن عن تعاون كبير بين البلدين في هذا الصدد".

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