https://sarabic.ae/20240613/-الوزير-جدعون-ساعر-نتنياهو-يتحمل-المسؤولية-الكاملة-عن-هجوم-7-أكتوبر-وعليه-الاستقالة-1089813534.html

الوزير جدعون ساعر: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة

الوزير جدعون ساعر: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة

سبوتنيك عربي

قال الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح". 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T12:05+0000

2024-06-13T12:05+0000

2024-06-13T12:05+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672059_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a782d26010ac858bbd96f9e1e9c2d92.jpg

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير ساعر، تأكيده أنه في بعض الجوانب لا تتم إدارة الحرب على الإطلاق، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر، داعيًا إياه للاستقالة.وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20220621/جدعون-ساعر-عن-الذهاب-للانتخابات-لم-يكن-هناك-بديل-لن-أجلس-مع-نتنياهو-في-حكومة-واحدة-1063945489.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم