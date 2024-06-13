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الوزير جدعون ساعر: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة
الوزير جدعون ساعر: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة
سبوتنيك عربي
قال الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح". 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T12:05+0000
2024-06-13T12:05+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير ساعر، تأكيده أنه في بعض الجوانب لا تتم إدارة الحرب على الإطلاق، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر، داعيًا إياه للاستقالة.وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20220621/جدعون-ساعر-عن-الذهاب-للانتخابات-لم-يكن-هناك-بديل-لن-أجلس-مع-نتنياهو-في-حكومة-واحدة-1063945489.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

الوزير جدعون ساعر: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر وعليه الاستقالة

12:05 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر
وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير ساعر، تأكيده أنه في بعض الجوانب لا تتم إدارة الحرب على الإطلاق، محملا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر، داعيًا إياه للاستقالة.
وكان الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جدعون ساعر، رئيس حزب "تكفا حداشاه" (أمل جديد) أعلن في مارس/ آذار الماضي، استقالته من الحكومة التي انضم إليها في بداية الحرب الحالية.
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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