https://sarabic.ae/20240614/الدفاعات-الروسية-تسقط-87-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مناطق-في-روسيا-خلال-الليل-1089842858.html

الدفاعات الروسية تسقط 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق في روسيا خلال الليل

الدفاعات الروسية تسقط 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق في روسيا خلال الليل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، ليل الجمعة، 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ستة مناطق في البلاد، بينها 70 طائرة... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T05:44+0000

2024-06-14T05:44+0000

2024-06-14T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن انظمه الدفاع الجوي أسقطت، ليل الجمعة، 87 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي ستة مناطق في البلاد، 70 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف.وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوية المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، وستة طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وستة طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وسبعون طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم" .ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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