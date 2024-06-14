https://sarabic.ae/20240614/روضة-مدمرة-في-خان-يونس-تتحول-إلى-مكان-ترفيه-للأطفال-النازحين--1089858549.html

روضة مدمرة في خان يونس تتحول إلى مكان ترفيه للأطفال النازحين

روضة مدمرة في خان يونس تتحول إلى مكان ترفيه للأطفال النازحين

سبوتنيك عربي

يواجه أطفال قطاع غزة أوضاعا مأساوية للغاية، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث خلفت عشرات آلاف القتلى والمصابين، ودمر الجيش... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T12:08+0000

2024-06-14T12:08+0000

2024-06-14T12:38+0000

العالم العربي

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ووسط تهالك البنى التحتية وانتشار الأوبئة والأمراض، يواجه الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة عواقب الحرب المستمرة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما أدى إلى خلق وضع صعب للأطفال، وصدمات نفسية بحاجة إلى علاج، وبرامج ترفيهية تعيد البسمة الضائعة من شفاه أطفال غزة.ويعيش أطفال غزة في مراكز إيواء وخيام معدومة المقومات الحياتية اليومية، وتفتقر إلى أبسط حقوق الأطفال في الطعام والشراب والدواء وأماكن اللعب، لذلك يبادر البعض في خلق جو من الترفيه للأطفال.روضة دار البشرى في بلدة بني سهيلا بخان يونس جنوب قطاع غزة، تعرضت إلى دمار كبير، جراء القصف العنيف الذي طال المنطقة، مما أدى إلى تدميرها، لكن الدمار لم يطال بعضا من ألعاب الأطفال، لذلك بادرت مديرة الروضة المدمرة إلى تحويلها لمكان يمنح الترفيه للأطفال.وتقول بشرى أبو عنزة مديرة روضة دار البشرى لوكالة "سبوتنيك": "القصف طال المنقطة كلها، وكان عنيفا جدا، وقصفت المنطقة بحزام ناري، وتم تدمير المسجد الملاصق للروضة، وتعرضت الروضة جراء القصف إلى دمار كبير، ولم يبق منها سوى أرجوحتين، وبعض من الألعاب، أما المبنى فقد دمر بالكامل".روضة الألعابومع دخول الحرب على قطاع غزة الشهر التاسع، وتعرض الأطفال لظروف نفسية صعبة، بادرت بشرى إلى خلق أمل للأطفال في الروضة المدمرة، وجمعت الألعاب في الساحة الخارجية للروضة، ودعت الأطفال النازحين إلى القدوم للترفيه واللعب.وتضيف بشرى: "الأطفال مرهقون من الحرب، وهناك حالات نفسية صعبة للغاية، وهذا المكان يمنحهم لو قليل من السرور، وينسيهم بعضا من الخوف والهلع، ومع ذلك إذا اقتربت منهم ستسمع كلامهم عن الحرب والقصف، وأحاول دفعهم للحديث عن أمور غير الحرب، وعن اللعب والترفيه، وعن أحلامهم في المستقبل".ويأتي الأطفال من أماكن قريبة للروضة، وعلى وجوههم الحزن وبعضا من الخوف، فقد باتت سماء غزة المثقلة بالدخان وأرضها المثقلة بالركام تنشأ أجيال كاملة على وقع القتل والحصار والآلام، لكنهم يبحثون وسط الدمار عن طفولتهم الضائعة، لذلك يلعبون في هذه الألعاب البسيطة التي يحيطها الركام.الطفلة إيلين محمود نزحت مع عائلتها من شمال قطاع غزة إلى خان يونس جنوب القطاع، وعندما سمعت عن مبادرة الألعاب، سارعت للقدوم، علها تجد وقتا تنسى فيه صدمات الحرب، وتقول إيلين لـ "سبوتنيك":" القصف دمر كل شيء، ودمر الروضة، لكني أريد أن ألعب، لذلك جئت إلى هنا، وبالرغم من خوفي من القصف أن يصل إلى هنا، ألعب وأضحك، وأتمنى أن تنتهي الحرب، فمن حقنا نحن الأطفال أن نعيش كباقي أطفال العالم".ويقول الطفل أحمد سعيد: "أنا سعيد لأنني اليوم ألعب ولست خائفا من القصف، وأتمنى أن تنتهي الحرب، ونعود إلى بيتنا ونعيش دون قتل ودمار".أما الطفل رأفت ناجح فهو من منطقة بني سهيلا بخان يونس، وكان يتعلم في روضة دار البشرى التي تعرضت للدمار، ويصف رأفت كيف كانت الروضة قبل الدمار، وكيف كان يلعب ويدرس فيها، ويقول: "كانت الروضة جميلة، وكلها ورود ورسومات، وكانت نظيفة، وكنا ندرس ونتعلم الحروف، لكنها اليوم مدمرة، فقد قصفها الاحتلال، وكثير من الأطفال الذين كانوا يتعلمون معي في الروضة لم أعد أراهم، فمنهم من نزح ومنهم من قتل، لكني اليوم رجعت للروضة كي ألعب، وأتنمى أن تنتهي الحرب، ونعود للتعلم في الروضة، فمن حقنا أن نتعلم كباقي الأطفال".ومع مرور الوقت تزداد ظروف الأطفال في قطاع غزة معاناة نفسية لا تنتهي، من الحرب وتبعاتها، بعد أن فقدوا حياتهم ومنازلهم وطفولتهم، ليعيشوا نازحين ومشردين وسط أصوات الرصاص والقصف والجثث، حزانى وجائعين، وبحاجة لبعض الخصوصية وسط البحث عن النجاة.وتقول بشرى أبو عنزة لوكالة "سبوتنيك": "أطالب كل جمعية ومؤسسة فاعلة في قطاع غزة، التركيز على الأطفال، فنحن أمام كارثة نفسية تصيب الأطفال، وهناك صعوبة في التخلص من آثارها على المدى القريب، وأتمنى أن تنتهي الحرب، ليتسنى للأطفال النوم براحة دون فزع وخوف".القائمة السوداءوأدرجت الأمم المتحدة القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على "القائمة السوداء" للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال عالم 2023، وذلك ضمن ملحق تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة.وقال التقرير السنوي الذي يغطي السنة الماضية إنّ العنف بحق الأطفال في الصراعات المسلحة، عام 2023، وصل إلى مستويات مرتفعة للغاية بزيادة 21 بالمئة الانتهاكات الجسمية، حيث تحمل الأطفال عبء زيادة وتصاعد الأزمات التي شابها التجاهل التام لحقوق الطفل، وخاصة الحق في الحياة".وأضاف: "وزادت أعمال قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35 بالمئة، فيما وصل عدد الأطفال الذين قتلوا وشوهوا إلى مستوى غير مسبوق، في الأزمات المدمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة"وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، وفاة طفل بسبب المجاعة، والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40، ويواجه أكثر من مليون طفل في القطاع خطر المجاعة، بواقع 3 آلاف طفل معرضون للموت بسبب المجاعة، وقتل 15694 طفلا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وما لا يقل عن 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، حسب تقديرات كشفت عنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فضلا عن مقتل 124 طفلا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، كما حرم 625 ألف طفل من حق التعليم.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 252 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 37,232 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 85,037 آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.

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