https://sarabic.ae/20240614/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-اقتصادنا-يخسر-20-مليون-دولار-يوميا-1089842989.html
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا يخسر 20 مليون دولار يوميا
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا يخسر 20 مليون دولار يوميا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة، ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة،... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T05:40+0000
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وقال الوزير الفلسطيني، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد".وتابع: "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي".كما أوضح العامور أن "البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240613/غانتس-يجب-على-إسرائيل-الدخول-بوقف-إطلاق-نار-لمدة-عام-أو-عامين-في-غزة-لإعادة-المحتجزين-1089839321.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا يخسر 20 مليون دولار يوميا
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة، ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة، وتعطله جزئيا في الضفة الغربية.
وقال الوزير الفلسطيني، في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد".
وأضاف "من المتوقع مع نهاية العام الجاري أن يسجل اقتصادنا انكماش بنسبة 10%، ويوميا نخسر حوالي 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج في قطاع غزة بشكل كلي وتعطله جزئياً في الضفة الغربية".
وتابع: "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي".
كما أوضح العامور أن "البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.