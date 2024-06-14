https://sarabic.ae/20240614/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-لـسبوتنيك-اقتصادنا-يخسر-20-مليون-دولار-يوميا-1089842989.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا يخسر 20 مليون دولار يوميا

وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ"سبوتنيك": اقتصادنا يخسر 20 مليون دولار يوميا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة غير مسبوقة، ويخسر يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة،... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T05:40+0000

2024-06-14T05:40+0000

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وقال الوزير الفلسطيني، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية مركبة غير مسبوقة، نتيجة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي عطل كل محركات الاقتصاد".وتابع: "دورة الحياة الاقتصادية تعطلت نتيجة تراجع تدفق السيولة النقدية بسبب القرصنة الإسرائيلية للمستحقات الضريبية، وفقدان ما يقرب نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر الماضي".كما أوضح العامور أن "البطالة ارتفعت إلى 32% في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة 75%".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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