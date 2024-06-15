https://sarabic.ae/20240615/إعلام-إسرائيلي-مقتل-8-جنود-إسرائيليين-في-رفح-بعد-استهداف-ناقلتهم-بقذيقة-مضادة-للدروع-1089885205.html
إعلام إسرائيلي: مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح بعد استهداف ناقلتهم بقذيقة مضادة للدروع
إعلام إسرائيلي: مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح بعد استهداف ناقلتهم بقذيقة مضادة للدروع
سبوتنيك عربي
قتل 8 جنود إسرائيليين، اليوم السبت، حرقا داخل آلية عسكرية جنوبي قطاع غزة. 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T08:54+0000
2024-06-15T08:54+0000
2024-06-15T08:54+0000
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وذكرت وكالة "معا" نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن "8 جنود من وحدة الهندسة ذهبوا للاستراحة داخل مركبة خاصه في نقل الجند من نوع "نمر" وتم تفجير الناقلة فيهم وهم نيام، مما أدى إلى اشتعالها فيهم". ولفتت إلى أنه "في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240615/محلل-فلسطيني-لـسبوتنيك-لم-يعد-هناك-زخم-أمريكي-بمقترح-بايدن-لوقف-الحرب-1089882375.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إسرائيلي: مقتل 8 جنود إسرائيليين في رفح بعد استهداف ناقلتهم بقذيقة مضادة للدروع
قتل 8 جنود إسرائيليين، اليوم السبت، حرقا داخل آلية عسكرية جنوبي قطاع غزة.
وذكرت وكالة
"معا" نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن "8 جنود من وحدة الهندسة ذهبوا للاستراحة داخل مركبة خاصه في نقل الجند من نوع "نمر" وتم تفجير الناقلة فيهم وهم نيام، مما أدى إلى اشتعالها فيهم".
ولفتت إلى أنه "في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.