https://sarabic.ae/20240615/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-عدة-مسيرات-قرب-مقاطعة-روستوف-الحدودية-1089879305.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة مسيرات قرب مقاطعة روستوف الحدودية

الدفاع الجوي الروسي يسقط عدة مسيرات قرب مقاطعة روستوف الحدودية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عدة طائرات مسيرة فوق منطقة كامينسك-شاختينسكي، مشيرًا إلى أن... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T02:23+0000

2024-06-15T02:23+0000

2024-06-15T02:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال غولوبيف في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا في منطقة كامينسك-شاختينسكي، أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة طائرات بدون طيار وسقط حطام طائرة مسيرة على موقع صناعي".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240614/بوتين-هناك-ما-يقرب-من-700-ألف-عسكري-روسي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1089874768.html

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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا