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مجلس الدوما الروسي يوصف القمة السويسرية حول أوكرانيا بـ"الحفلة العارية"
مجلس الدوما الروسي يوصف القمة السويسرية حول أوكرانيا بـ"الحفلة العارية"
سبوتنيك عربي
وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القمة السويسرية بشأن أوكرانيا بأنها "حفلة عارية" يديرها "الملك العاري" غير الشرعي... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T07:13+0000
2024-06-15T07:13+0000
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "اجتماعهم يشبه حفلة عارية، لأن مديرها زيلينسكي هو "ملك عاري" غير شرعي".وبرأيه فإن القمة تعقد فقط من أجل العلاقات العامة، ولتسلية غرور المنظمين.ولم ترسل سويسرا دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.بوتين يكشف توقعاته من اجتماع سويسرا حول أوكرانياوتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الدوما الروسي يوصف القمة السويسرية حول أوكرانيا بـ"الحفلة العارية"

07:13 GMT 15.06.2024
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Fotobank.ru/Getty Images
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وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القمة السويسرية بشأن أوكرانيا بأنها "حفلة عارية" يديرها "الملك العاري" غير الشرعي فلاديمير زيلينسكي.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "اجتماعهم يشبه حفلة عارية، لأن مديرها زيلينسكي هو "ملك عاري" غير شرعي".
وبرأيه فإن القمة تعقد فقط من أجل العلاقات العامة، ولتسلية غرور المنظمين.

وتابع: "سيحاولون إقناع الرأي العام الغربي بأنهم يبحثون عن حل سلمي للمشكلة، على الرغم من أن الجميع يعلم جيدًا أن نخب الدول الغربية تهدف إلى مزيد من التصعيد في النزاع. روسيا ورئيسها، مهتمان بالسلام في أوكرانيا، ولكن ليس الغرب”.

ولم ترسل سويسرا دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.
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وتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.
وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".

وصرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في بيرن، فلاديمير خوخلوف، لـ"سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".
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