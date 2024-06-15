https://sarabic.ae/20240615/مجلس-الدوما-الروسي-يوصف-القمة-السويسرية-حول-أوكرانيا-بـالحفلة-العارية-1089882555.html

مجلس الدوما الروسي يوصف القمة السويسرية حول أوكرانيا بـ"الحفلة العارية"

مجلس الدوما الروسي يوصف القمة السويسرية حول أوكرانيا بـ"الحفلة العارية"

سبوتنيك عربي

وصف النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن القمة السويسرية بشأن أوكرانيا بأنها "حفلة عارية" يديرها "الملك العاري" غير الشرعي... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T07:13+0000

2024-06-15T07:13+0000

2024-06-15T07:13+0000

روسيا

العالم

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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "اجتماعهم يشبه حفلة عارية، لأن مديرها زيلينسكي هو "ملك عاري" غير شرعي".وبرأيه فإن القمة تعقد فقط من أجل العلاقات العامة، ولتسلية غرور المنظمين.ولم ترسل سويسرا دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، ولن تشارك موسكو بأي حال من الأحوال. وذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.بوتين يكشف توقعاته من اجتماع سويسرا حول أوكرانياوتستضيف سويسرا "مؤتمرا للسلام" حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران الجاري، بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولن تحضر روسيا المؤتمر.وفي وقت سابق، دعا أكبر حزب في البرلمان السويسري، حزب "اتحاد الوسط الديمقراطي"، السلطات إلى دعوة روسيا، لحضور مؤتمر حول أوكرانيا، حتى لا يتحول هذا الحدث إلى "مؤتمر أحادي الجانب حول الدعاية والسلاح".وأضاف أن الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد "مؤتمر للسلام" غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها "تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية".خبير بريطاني يكشف سبب تزايد الرفض الدولي لحضور "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا

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