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https://sarabic.ae/20240616/أنصار-الله-استهدفنا-مدمرة-أمريكية-وسفينتين-تجاريتين-بالصواريخ-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1089918411.html
"أنصار الله": استهدفنا مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين بالصواريخ في البحرين الأحمر والعربي
"أنصار الله": استهدفنا مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين بالصواريخ في البحرين الأحمر والعربي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قواتها مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها... 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T21:35+0000
2024-06-16T22:17+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي".وأوضح أنه "تم استهداف المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية".وأضاف: "تم استهداف سفينة (كابتن باريس) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، واستهداف سفينة (هابي كوندور) بعدد من الطائرات المُسيرة، بعد انتهاك الشركتين المالكتين قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأميركي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وتأتي هجمات "أنصار الله"، بعد أيام من إعلانها، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر، وذلك غداة تبني الجماعة استهداف السفينة "توتور" وإصابتها إصابة بالغة وجعلها معرضة للغرق.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار/ 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240616/مسؤول-في-فريق-التفاوض-الإسرائيلي-مطالب-حماس-تتعارض-مع-الخطوط-العريضة-لمقترح-بايدن-1089909969.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

"أنصار الله": استهدفنا مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين بالصواريخ في البحرين الأحمر والعربي

21:35 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 22:17 GMT 16.06.2024)
© Sputnikإنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد "أنصار الله"
إنفوجراف | الأساطيل الحربية للدول المشاركة في تحالف واشنطن البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© Sputnik
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف قواتها مدمرة أمريكية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي، ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت 3 عمليات عسكرية على مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي".
وأوضح أنه "تم استهداف المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "تم استهداف سفينة (كابتن باريس) في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، واستهداف سفينة (هابي كوندور) بعدد من الطائرات المُسيرة، بعد انتهاك الشركتين المالكتين قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وذكر العميد سريع، أن "العمليات حققت أهدافها".
وأكد المتحدث العسكري "الاستمرار في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأميركي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتأتي هجمات "أنصار الله"، بعد أيام من إعلانها، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة "فيربينا" في البحر العربي، إثر استهدافها بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وإصابة السفينتين "سي غاردين" و"أثينا"، خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر، وذلك غداة تبني الجماعة استهداف السفينة "توتور" وإصابتها إصابة بالغة وجعلها معرضة للغرق.
وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
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14:39 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار/ 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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