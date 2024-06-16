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إسرائيل تعلق التحقيق في هجوم 7 أكتوبر
إسرائيل تعلق التحقيق في هجوم 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعليق التحقيق في "الإخفاقات المتعددة المستويات" للجيش وجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" خلال هجوم 7 أكتوبر. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T13:28+0000
2024-06-16T13:28+0000
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وبحسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" فإن مكتب المدعي العام تبنى الموقف الرافض للتحقيق حاليا.وأضاف: "قضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي ستينيتز في البداية في شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق المراقب، لكنها بعد أن تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية قررت اليوم أن تأمر إنغلمان بتعليق التحقيق".وقال شتاينتس: "في ظل الوضع الأمني الصعب، أصدر أمرا بتعليق إجراءات التحقيق في كل ما يتعلق بجيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك".جنرال إسرائيلي سابق: ما يجري في رفح عار ونحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعليوفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان تحقيقا واسع النطاق في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر والأسباب التي أدت إليه، لكن "جماعات مراقبة الحكم الرشيد" قدمت التماسا إلى المحكمة لتعليق التحقيق بحجة أنه "ليس من اختصاص الحكومة، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي".كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي التحقيق، طالما أن الحرب ضد حماس، التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر، مستمرة.بن غفير: من اتخذ قرار "الهدنة التكتيكية" جنوبي غزة "أحمق ولا ينبغي أن يبقى في منصبه"وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240616/نتنياهو-نحن-دولة-لديها-جيش-وليس-جيش-لديه-دولة-1089907366.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إسرائيل تعلق التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

13:28 GMT 16.06.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIأحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعليق التحقيق في "الإخفاقات المتعددة المستويات" للجيش وجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" خلال هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" فإن مكتب المدعي العام تبنى الموقف الرافض للتحقيق حاليا.
وأضاف: "قضت قاضية المحكمة العليا جيلا كانفي ستينيتز في البداية في شهر مايو بأنها لن توقف تحقيق المراقب، لكنها بعد أن تلقت ردودا سرية من الأجهزة الأمنية قررت اليوم أن تأمر إنغلمان بتعليق التحقيق".

وفقا للمصدر ذاته، فإنه التعليق سيكون مؤقتا إلى حين عقد جلسة استماع في المحكمة العليا حول هذه القضية في يوليو/ تموز المقبل.

وقال شتاينتس: "في ظل الوضع الأمني الصعب، أصدر أمرا بتعليق إجراءات التحقيق في كل ما يتعلق بجيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك".
جنرال إسرائيلي سابق: ما يجري في رفح عار ونحن لا نقاتل "حماس" بشكل فعلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
نتنياهو: نحن دولة لديها جيش وليس جيش لديه دولة
12:55 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بدأ مراقب الدولة متانياهو إنغلمان تحقيقا واسع النطاق في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر والأسباب التي أدت إليه، لكن "جماعات مراقبة الحكم الرشيد" قدمت التماسا إلى المحكمة لتعليق التحقيق بحجة أنه "ليس من اختصاص الحكومة، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي".
كما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي التحقيق، طالما أن الحرب ضد حماس، التي بدأت بعد هجوم 7 أكتوبر، مستمرة.
بن غفير: من اتخذ قرار "الهدنة التكتيكية" جنوبي غزة "أحمق ولا ينبغي أن يبقى في منصبه"

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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