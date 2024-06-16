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ترامب يكره التقاط صور بجوار ابنه لسبب "غريب"
ترامب يكره التقاط صور بجوار ابنه لسبب "غريب"
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بسبب عدم رغبته في التقاط صور مع ابنه بارون ترامب. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T12:51+0000
2024-06-16T12:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأفادت تقارير، بأن بارون نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وميلانيا ترامب ، طويل للغاية.يبلغ طول دونالد ترامب 6 أقدام و 1 بوصة (حوالي 185 سم) ، بينما يبلغ طول ابنه بارون 6 أقدام و 9 بوصات (2متر) ، لذا فإن الأخبار زادت حول غيرة دونالد من طول ابنه الشاهق.لا يحب دونالد الوقوف بجانب طفله لأنه لا يحب أن يتم تصويره ويبدو أقصر منه، وهي شائعة متداولة لمدة نصف عقد من الزمان لكن ترامب نفسه أكد ذلك. وكانت قد ظهرت هذه الشائعات لأول مرة في عام 2019 أثناء الترويج لكتابه لعام 2019 "الحصار: ترامب تحت النار" ، تحدث المؤلف مايكل وولف عن هذا الخلاف في مقابلة مع المضيف لورانس أودونيل عندما كان بارون يبلغ من العمر 12 عاما.رد وولف على ذلك: "إنه يشعر بالغيرة من طول الجميع. لا يسمح لنفسه أبدا بالظهور في صورة مع شخص أطول منه. طول ينتمي إليه-وهذا هو واحد من تقنياته. يستخدم طوله-وتذكر أن دونالد ترامب رجل ضخم جدا".ولدى ترامب 5 أبناء ثلاثة من زوجته الأولى الراحلة إيفانا ترامب، كما ولدت زوجة ترامب الثانية ابنه، ومن ثم أنجب طفله الخامس بارون، المولود في مارس 2006، من زوجته الحالية ميلانيا ترامب
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يكره التقاط صور بجوار ابنه لسبب "غريب"

12:51 GMT 16.06.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميشيغان، الولايات المتحدة 21 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب بسبب عدم رغبته في التقاط صور مع ابنه بارون ترامب.
وأفادت تقارير، بأن بارون نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وميلانيا ترامب ، طويل للغاية.
يبلغ طول دونالد ترامب 6 أقدام و 1 بوصة (حوالي 185 سم) ، بينما يبلغ طول ابنه بارون 6 أقدام و 9 بوصات (2متر) ، لذا فإن الأخبار زادت حول غيرة دونالد من طول ابنه الشاهق.

في مقابلة مع لوغان بول،نشرت على "يوتيوب"، أكد ترامب هذين الأمرين عندما تحدث عن ابنه، قائلا: "إنه ولد كبير. يبلغ طوله ستة أقدام وتسع بوصات. لم أستطع جعله يلعب كرة السلة. ألعب كرة القدم، إنه رياضي جيد. أقول لبارون، لا أريد أن التقاط صورة بجوارك".

لا يحب دونالد الوقوف بجانب طفله لأنه لا يحب أن يتم تصويره ويبدو أقصر منه، وهي شائعة متداولة لمدة نصف عقد من الزمان لكن ترامب نفسه أكد ذلك.
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وكانت قد ظهرت هذه الشائعات لأول مرة في عام 2019 أثناء الترويج لكتابه لعام 2019 "الحصار: ترامب تحت النار" ، تحدث المؤلف مايكل وولف عن هذا الخلاف في مقابلة مع المضيف لورانس أودونيل عندما كان بارون يبلغ من العمر 12 عاما.

وقال أودونيل: "أنت ذكرت أيضًا تفاصيل غريبة بشكل لا يصدق بشكل والتي تفيد بأن دونالد ترامب يغار من طول ابنه لأنه في سن 12 عامًا يبدو".

رد وولف على ذلك: "إنه يشعر بالغيرة من طول الجميع. لا يسمح لنفسه أبدا بالظهور في صورة مع شخص أطول منه. طول ينتمي إليه-وهذا هو واحد من تقنياته. يستخدم طوله-وتذكر أن دونالد ترامب رجل ضخم جدا".
ولدى ترامب 5 أبناء ثلاثة من زوجته الأولى الراحلة إيفانا ترامب، كما ولدت زوجة ترامب الثانية ابنه، ومن ثم أنجب طفله الخامس بارون، المولود في مارس 2006، من زوجته الحالية ميلانيا ترامب
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