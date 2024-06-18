خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/خبير-تركي-يتهم-الغرب-بمحاولة-تدمير-اقتصاد-بلاده-1089946720.html
خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده
خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده
سبوتنيك عربي
اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي التركي، محمد بيرينجيك، أن الغرب يضغط على تركيا من أجل الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، لافتًا إلى أن الدول الغربية تعمل على تدمير... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T06:50+0000
2024-06-18T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/04/1060818996_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_3fe3bea7229773ffb9df4cf064eb740b.jpg
وقال بيرينجيك، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "الغرب الجماعي يستخدم القضية الأوكرانية ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد تركيا، حيث باتت أوكرانيا وسيلة لتحقيق أهداف تطويق روسيا وتركيا في البحر الأسود"، مضيفًا أنه "إذا فشلت الولايات المتحدة في أوكرانيا، فإن هذا سيحمي تركيا من تهديدات واشنطن في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط".ووفقا له، تحتاج تركيا إلى "سياسة أكثر اتساقا بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المساعدة التي قدمتها أنقرة لكييف تتحول إلى هجمات إرهابية على خط السيل التركي، وهناك تهديد بفرض حظر على البنوك التركية والشركات التركية كذلك".وأوضح بيرينجيك أن "عرقلة الخطط الأمريكية لأوكرانيا، أصبحت مسألة تتعلق بالأمن الوطني والاقتصادي وأمن الطاقة بالنسبة لتركيا"، مضيفا أن "تركيا مجبرة على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير ذاتي لاقتصادها وإضعافها".تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهابوبحسب المؤرخ التركي، فإن القضية الأوكرانية تُستخدم أيضًا لتأجيج العلاقات بين تركيا وروسيا، من أجل ترك أنقرة وحيدة دون شركاء.وخلص الخبير بالقول إنه "في حالة إجراء مفاوضات محتملة بين زعيمي تركيا وروسيا، على هامش أعمال منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، يتعين على الزعيم التركي تقييم هذه المفاوضات ومناقشة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل الخطط الأمريكية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20240611/بوتين-روسيا-تنظر-بارتياح-إلى-تطور-العلاقات-مع-تركيا-1089761621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/04/1060818996_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_7bc4a4b0f0b7f0a2f9c546145df9125c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده

06:50 GMT 18.06.2024
© AFP 2023 / Yasin Akgul مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك
 مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© AFP 2023 / Yasin Akgul
تابعنا عبر
اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي التركي، محمد بيرينجيك، أن الغرب يضغط على تركيا من أجل الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، لافتًا إلى أن الدول الغربية تعمل على تدمير الاقتصاد التركي وإضعاف بلاده.
وقال بيرينجيك، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "الغرب الجماعي يستخدم القضية الأوكرانية ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد تركيا، حيث باتت أوكرانيا وسيلة لتحقيق أهداف تطويق روسيا وتركيا في البحر الأسود"، مضيفًا أنه "إذا فشلت الولايات المتحدة في أوكرانيا، فإن هذا سيحمي تركيا من تهديدات واشنطن في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط".
ووفقا له، تحتاج تركيا إلى "سياسة أكثر اتساقا بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المساعدة التي قدمتها أنقرة لكييف تتحول إلى هجمات إرهابية على خط السيل التركي، وهناك تهديد بفرض حظر على البنوك التركية والشركات التركية كذلك".
التقى الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
بوتين: روسيا تنظر بارتياح إلى تطور العلاقات مع تركيا
11 يونيو, 18:08 GMT
وأوضح بيرينجيك أن "عرقلة الخطط الأمريكية لأوكرانيا، أصبحت مسألة تتعلق بالأمن الوطني والاقتصادي وأمن الطاقة بالنسبة لتركيا"، مضيفا أن "تركيا مجبرة على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير ذاتي لاقتصادها وإضعافها".
تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب
وبحسب المؤرخ التركي، فإن القضية الأوكرانية تُستخدم أيضًا لتأجيج العلاقات بين تركيا وروسيا، من أجل ترك أنقرة وحيدة دون شركاء.
وخلص الخبير بالقول إنه "في حالة إجراء مفاوضات محتملة بين زعيمي تركيا وروسيا، على هامش أعمال منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، يتعين على الزعيم التركي تقييم هذه المفاوضات ومناقشة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل الخطط الأمريكية في أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعا05:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала