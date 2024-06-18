https://sarabic.ae/20240618/خبير-تركي-يتهم-الغرب-بمحاولة-تدمير-اقتصاد-بلاده-1089946720.html

خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده

خبير تركي يتهم الغرب بمحاولة تدمير اقتصاد بلاده

سبوتنيك عربي

اعتبر المؤرخ والمحلل السياسي التركي، محمد بيرينجيك، أن الغرب يضغط على تركيا من أجل الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، لافتًا إلى أن الدول الغربية تعمل على تدمير... 18.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-18T06:50+0000

2024-06-18T06:50+0000

2024-06-18T06:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

اقتصاد

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وقال بيرينجيك، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "الغرب الجماعي يستخدم القضية الأوكرانية ليس فقط ضد روسيا، ولكن أيضًا ضد تركيا، حيث باتت أوكرانيا وسيلة لتحقيق أهداف تطويق روسيا وتركيا في البحر الأسود"، مضيفًا أنه "إذا فشلت الولايات المتحدة في أوكرانيا، فإن هذا سيحمي تركيا من تهديدات واشنطن في سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط".ووفقا له، تحتاج تركيا إلى "سياسة أكثر اتساقا بشأن أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "المساعدة التي قدمتها أنقرة لكييف تتحول إلى هجمات إرهابية على خط السيل التركي، وهناك تهديد بفرض حظر على البنوك التركية والشركات التركية كذلك".وأوضح بيرينجيك أن "عرقلة الخطط الأمريكية لأوكرانيا، أصبحت مسألة تتعلق بالأمن الوطني والاقتصادي وأمن الطاقة بالنسبة لتركيا"، مضيفا أن "تركيا مجبرة على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، الأمر الذي يؤدي إلى تدمير ذاتي لاقتصادها وإضعافها".تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهابوبحسب المؤرخ التركي، فإن القضية الأوكرانية تُستخدم أيضًا لتأجيج العلاقات بين تركيا وروسيا، من أجل ترك أنقرة وحيدة دون شركاء.وخلص الخبير بالقول إنه "في حالة إجراء مفاوضات محتملة بين زعيمي تركيا وروسيا، على هامش أعمال منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، يتعين على الزعيم التركي تقييم هذه المفاوضات ومناقشة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل الخطط الأمريكية في أوكرانيا".

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روسيا, اقتصاد