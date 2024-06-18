https://sarabic.ae/20240618/قراصنة-روس-ينشرون-بيانات-1200-فرد-من-مشغلي-المسيرات-الأوكرانية-1089942297.html
قراصنة روس ينشرون بيانات 1200 فرد من مشغلي المسيرات الأوكرانية
قراصنة روس ينشرون بيانات 1200 فرد من مشغلي المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
نشرت مجموعة قراصنة روس من مجموعة "RaHDIt" بيانات عن أكثر من 1200 فرد من مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T06:00+0000
2024-06-18T06:00+0000
2024-06-18T07:33+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتتضمن البيانات كامل أركان الفوج 383، وهو فوج منفصل للطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عن بعد والتابع للجيش الأوكراني.وفقا للجنة التحقيق الروسية، فإن هيكل أركان الفوج "383" المنفصل للمسيرات الجوية، متورط في الهجمات على مطارات "شايكوفكا" في مقاطعة كالوغا، و"دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلز" في مقاطعة ساراتوف، ما أدى إلى مقتل أشخاص.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240222/قراصنة-روس-يخترقون-بيانات-موظفي-مكتب-التجنيد-الأوكراني-وينشرون-معلومات-مهمة-1086299731.html
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روسيا
قراصنة روس ينشرون بيانات 1200 فرد من مشغلي المسيرات الأوكرانية
06:00 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 07:33 GMT 18.06.2024)
نشرت مجموعة قراصنة روس من مجموعة "RaHDIt" بيانات عن أكثر من 1200 فرد من مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وتتضمن البيانات كامل أركان الفوج 383، وهو فوج منفصل للطائرات المسيرة التي يتم التحكم بها عن بعد والتابع للجيش الأوكراني.
وفقا للجنة التحقيق الروسية، فإن هيكل أركان الفوج "383" المنفصل للمسيرات الجوية، متورط في الهجمات على مطارات "شايكوفكا" في مقاطعة كالوغا، و"دياغيليفو" في مقاطعة ريازان، و"إنغلز" في مقاطعة ساراتوف، ما أدى إلى مقتل أشخاص.
ومن بين الطيارين الذين تم التعرف عليهم أولئك المدانون بإساءة معاملة الأطفال، والمرتبطون بأفعال منافية للحشمة، يتحفظ فريق تحرير "سبوتنيك" عن ذكر تفاصيلها بسبب الإساءة الشديدة التي يمكن أن تسسبها للأخلاق العامة ولحرصنا على قرأنا الكرام.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.