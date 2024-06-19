علماء يحددون ثاني أخطر سبب للوفاة المبكرة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240619/علماء-يحددون-ثاني-أخطر-سبب-للوفاة-المبكرة-في-العالم-1089989843.html
علماء يحددون ثاني أخطر سبب للوفاة المبكرة في العالم
علماء يحددون ثاني أخطر سبب للوفاة المبكرة في العالم
سبوتنيك عربي
قدم علماء من معهد التأثيرات الصحية ومعهد القياسات الصحية والتقييم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تقريرا تم تحديد من خلاله ثاني أخطر عامل... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:16+0000
2024-06-19T13:16+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068990313_0:33:2560:1473_1920x0_80_0_0_8b8288cb784196a51013a47c0d77bef9.jpg
وأضاف التقرير أنه كان لسوء نوعية الهواء ثاني عامل خطر رئيسي للوفاة المبكرة في عام 2021، بعد ارتفاع ضغط الدم.وقدّم التقرير حالة الهواء في العالم لعام 2024، الذي صدر اليوم الأربعاء، بيانات عن جودة الهواء وتأثيرها على الصحة في جميع أنحاء العالم.علاوة على ذلك، حدثت أكثر من 700 ألف حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة (15% من إجمالي وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية)، منها أكثر من 500 ألف حالة وفاة ارتبطت بالتعرض لتلوث الهواء الداخلي.ومن ثم، فإن تلوث الهواء يشكل ثاني خطر للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة بعد سوء التغذية.وتجدر الإشارة إلى أن سوء نوعية الهواء هو عامل الخطر الرئيسي الثاني للوفاة المبكرة بعد ارتفاع ضغط الدم، والتالي في القائمة هو استخدام التبغ، وسوء التغذية، وارتفاع مستويات الغلوكوز في البلازما على الريق.ويؤكد الباحثون أن التعرض لتلوث الهواء يقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، مما يسمح لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك تلك المسببة لـ"كوفيد 19"، بالدخول بسهولة أكبر.
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068990313_142:0:2419:1708_1920x0_80_0_0_b377165aa64d81f8d59fd3e3a22c7169.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

علماء يحددون ثاني أخطر سبب للوفاة المبكرة في العالم

13:16 GMT 19.06.2024
© Photo / Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museumصورة بعنوان "موت نداكاسي" للمصور الجنوب أفريقي برنت ستيرتون، الفائز في فئة " التصوير الصحفي" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
صورة بعنوان موت نداكاسي للمصور الجنوب أفريقي برنت ستيرتون، الفائز في فئة التصوير الصحفي في مسابقة جوائز مصور الحياة البرية للعام 58 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Photo / Brent Stirton/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
تابعنا عبر
قدم علماء من معهد التأثيرات الصحية ومعهد القياسات الصحية والتقييم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تقريرا تم تحديد من خلاله ثاني أخطر عامل رئيسي للوفاة المبكرة.
وأضاف التقرير أنه كان لسوء نوعية الهواء ثاني عامل خطر رئيسي للوفاة المبكرة في عام 2021، بعد ارتفاع ضغط الدم.
وقدّم التقرير حالة الهواء في العالم لعام 2024، الذي صدر اليوم الأربعاء، بيانات عن جودة الهواء وتأثيرها على الصحة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، تسبب تلوث الهواء في وفاة 8.1 مليون شخص حول العالم عام 2021 (نحو 12% من إجمالي الوفيات).

علاوة على ذلك، حدثت أكثر من 700 ألف حالة وفاة بين الأطفال دون سن الخامسة (15% من إجمالي وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية)، منها أكثر من 500 ألف حالة وفاة ارتبطت بالتعرض لتلوث الهواء الداخلي.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مجتمع
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
أمس, 13:19 GMT
ومن ثم، فإن تلوث الهواء يشكل ثاني خطر للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة بعد سوء التغذية.
وتجدر الإشارة إلى أن سوء نوعية الهواء هو عامل الخطر الرئيسي الثاني للوفاة المبكرة بعد ارتفاع ضغط الدم، والتالي في القائمة هو استخدام التبغ، وسوء التغذية، وارتفاع مستويات الغلوكوز في البلازما على الريق.
ووفقا للتقرير، فإن تلوث الهواء مسؤول عن 30% من الوفيات الناجمة عن التهابات الجهاز التنفسي، و28% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية، و48% من الوفيات الناجمة عن مرض الانسداد الرئوي المزمن.
ويؤكد الباحثون أن التعرض لتلوث الهواء يقلل من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة العدوى، مما يسمح لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك تلك المسببة لـ"كوفيد 19"، بالدخول بسهولة أكبر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала