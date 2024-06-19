مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240619/مشاورات-أمنية-روسية-إيرانية-في-طهران-1089990614.html
مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران
مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مشاورات أمنية روسية إيرانية، جرت في طهران. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:53+0000
2024-06-19T14:01+0000
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393079_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_01817ef095d41ed87af285f60be0fdc5.jpg
وأضافت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "جرت في طهران، مشاورات روسية إيرانية، حول القضايا الأمنية، أجراها نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد محمدي علموتي، بمشاركة ممثلين من دول عدة".وأفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران الجاري، بأن عضوية بلاده في مجموعة "بريكس"، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات المفروضة عليها.وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240619/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تعزز-الأمن-في-شمال-شرق-آسيا-1089986702.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082393079_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_b5e4c530f3305c34ef89be86a59b872b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران
روسيا, إيران

مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران

13:53 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 19.06.2024)
© Photo / Telegram/The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© Photo / Telegram/The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مشاورات أمنية روسية إيرانية، جرت في طهران.
وأضافت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "جرت في طهران، مشاورات روسية إيرانية، حول القضايا الأمنية، أجراها نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد محمدي علموتي، بمشاركة ممثلين من دول عدة".

وأكدت الخدمة الصحفية أن الطرفين ناقشا، بشكل تفصيلي، التفاعل بين روسيا وإيران في المجال الأمني، فضلاً عن تنفيذ بعض المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران الجاري، بأن عضوية بلاده في مجموعة "بريكس"، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات المفروضة عليها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تعزز الأمن في شمال شرق آسيا
12:41 GMT
وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".

وأشار باقري كني إلى أن إيران، وخلال الأشهر الستة من عضويتها في "بريكس"، تمكنت من استغلال فرص هذه المجموعة لتحقيق أهدافها.

وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزة13:21 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала