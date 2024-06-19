https://sarabic.ae/20240619/مشاورات-أمنية-روسية-إيرانية-في-طهران-1089990614.html
مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران
مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مشاورات أمنية روسية إيرانية، جرت في طهران. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T13:53+0000
2024-06-19T13:53+0000
2024-06-19T14:01+0000
روسيا
إيران
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وأضافت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "جرت في طهران، مشاورات روسية إيرانية، حول القضايا الأمنية، أجراها نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد محمدي علموتي، بمشاركة ممثلين من دول عدة".وأفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران الجاري، بأن عضوية بلاده في مجموعة "بريكس"، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات المفروضة عليها.وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240619/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-الشعبية-تعزز-الأمن-في-شمال-شرق-آسيا-1089986702.html
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روسيا, إيران
مشاورات أمنية روسية إيرانية في طهران
13:53 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 14:01 GMT 19.06.2024)
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن مشاورات أمنية روسية إيرانية، جرت في طهران.
وأضافت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي، أنه "جرت في طهران، مشاورات روسية إيرانية، حول القضايا الأمنية، أجراها نائب أمين مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف، ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد محمدي علموتي، بمشاركة ممثلين من دول عدة".
وأكدت الخدمة الصحفية أن الطرفين ناقشا، بشكل تفصيلي، التفاعل بين روسيا وإيران في المجال الأمني، فضلاً عن تنفيذ بعض المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى ذلك، تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، يوم الثلاثاء 11 يونيو/ حزيران الجاري، بأن عضوية بلاده في مجموعة "بريكس"، فضلاً عن الرغبة في استبعاد الدولار من العلاقات المالية، ستسمح لطهران بالتعامل بشكل أكثر فعالية مع العقوبات المفروضة عليها.
وقال باقري كني لوكالة "سبوتنيك": "إيران عازمة وجادة على التخلص من علاقاتها المالية بالدولار حتى تتمكن من مواجهة العقوبات بشكل أكثر فعالية، وهذا التصميم موجود أيضًا في دول "بريكس"، لذا فإن هذا التآزر يمكن أن يلبي مصالح جمهورية إيران الإسلامية بشكل جدي وفعال".
وأشار باقري كني إلى أن إيران، وخلال الأشهر الستة من عضويتها في "بريكس"، تمكنت من استغلال فرص هذه المجموعة لتحقيق أهدافها.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.