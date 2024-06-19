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بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240619/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-لفوف-1089980422.html
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية نفذت عدة هجمات الليلة الماضية على منشآت عسكرية والبنية التحتية للطاقة في مقاطعة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T07:36+0000
2024-06-19T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "عند الساعة الثالثة صباحا سُمع دوي انفجار قوي جداً في ضواحي لفوف، حيث أفادت مصادرنا أن الانفجار حصل في الأطراف الشمالية لمدينة لفوف، مضيفا أنه سُمع دوي انفجار قوي آخر في ضاحية ماليخيف وتبين أنه مبنى يتألف من ثلاثة طوابق تتمركز فيه القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع ليبيديف بالقول إن الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الروسة كان يأوي عسكريين ويضم مخزنًا صغيرًا للذخيرة، موضحا أن الانفجار الثالث وقع حوالي الساعة 5:20 صباحًا واستهدف محطة لفوف الحرارية رقم 2”.وأشار المصدر إلى أن السكان المحليين أكدوا بعد ذلك انقطاع الكهرباء عن أرجاء المدينة بفعل تضررها بالاستهداف الروسي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240614/القضاء-على-قافلة-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-بعد-الكشف-عن-إحداثياتها-من-موالين-لموسكو-1089842471.html
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روسيا

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف

07:36 GMT 19.06.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية نفذت عدة هجمات الليلة الماضية على منشآت عسكرية والبنية التحتية للطاقة في مقاطعة لفوف.
وقال ليبيديف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "عند الساعة الثالثة صباحا سُمع دوي انفجار قوي جداً في ضواحي لفوف، حيث أفادت مصادرنا أن الانفجار حصل في الأطراف الشمالية لمدينة لفوف، مضيفا أنه سُمع دوي انفجار قوي آخر في ضاحية ماليخيف وتبين أنه مبنى يتألف من ثلاثة طوابق تتمركز فيه القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع ليبيديف بالقول إن الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الروسة كان يأوي عسكريين ويضم مخزنًا صغيرًا للذخيرة، موضحا أن الانفجار الثالث وقع حوالي الساعة 5:20 صباحًا واستهدف محطة لفوف الحرارية رقم 2”.
وأشار المصدر إلى أن السكان المحليين أكدوا بعد ذلك انقطاع الكهرباء عن أرجاء المدينة بفعل تضررها بالاستهداف الروسي.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو
14 يونيو, 05:02 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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