https://sarabic.ae/20240619/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-لفوف-1089980422.html

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في لفوف

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن القوات الروسية نفذت عدة هجمات الليلة الماضية على منشآت عسكرية والبنية التحتية للطاقة في مقاطعة... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T07:36+0000

2024-06-19T07:36+0000

2024-06-19T07:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "عند الساعة الثالثة صباحا سُمع دوي انفجار قوي جداً في ضواحي لفوف، حيث أفادت مصادرنا أن الانفجار حصل في الأطراف الشمالية لمدينة لفوف، مضيفا أنه سُمع دوي انفجار قوي آخر في ضاحية ماليخيف وتبين أنه مبنى يتألف من ثلاثة طوابق تتمركز فيه القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع ليبيديف بالقول إن الأهداف التي تم استهدافها من قبل القوات الروسة كان يأوي عسكريين ويضم مخزنًا صغيرًا للذخيرة، موضحا أن الانفجار الثالث وقع حوالي الساعة 5:20 صباحًا واستهدف محطة لفوف الحرارية رقم 2”.وأشار المصدر إلى أن السكان المحليين أكدوا بعد ذلك انقطاع الكهرباء عن أرجاء المدينة بفعل تضررها بالاستهداف الروسي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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