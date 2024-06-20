بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240620/بعد-خطاب-نصر-الله-الكاتب-السياسي-رضوان-عقيل-الملف-القبرصي-تم-بحثه-مع-الرئيس-خريستودوليدس-1090016200.html
بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس
بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب السياسي اللبناني، رضوان عقيل، أن "خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني للقائد الحاج طالب سامي عبد الله،... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T14:20+0000
2024-06-20T14:20+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102138/77/1021387756_0:30:1000:593_1920x0_80_0_0_9975fb85baadfa9fe0d7a249bf9c8c01.jpg
وأوضح عقيل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ملف قبرص ليس جديدًا والصحافة تحدثت عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قبرص، منذ ما قبل 7 أكتوبر (الماضي)، على اعتبار أنها تتمتع بطبيعة تحاكي طبيعة جنوب لبنان".وكشف عقيل أنه "تم البحث بهذا الملف مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث أكّد أن هذه المعطيات غير دقيقة ولكن الواقع يثبت عكس ذلك"، مضيفاً أن "نصر الله، أراد أن يحذّر السلطات القبرصية من مسؤولية استخدام الجيش الإسرائيلي المناطق القبرصية في استهداف لبنان والتحذير في خطاب نصر الله، موجه للاتحاد الأوروبي أيضاً".وحول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قال عقيل: "لا أحد يعترض عليها وحتى "حزب الله"، ولكن المطلوب أن يضغط وإدارته على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف تعنّته"، مشيرًا إلى أن هوكستين "بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعض المقترحات ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد وقف إطلاق النار"، مبيّنا أن "الإدارة الأميركية تضغط لمنع توسع الحرب على الجبهة الجنوبية لتحقيق مصالح أميركية، لا سيما و أنّ أيّ انتصار أميركي سيتم استثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
https://sarabic.ae/20240620/رئيس-قبرص-يرفض-تصريحات-نصر-الله-ويؤكد-أن-بلاده-ليست-منخرطة-في-أي-عمليات-عسكرية-1090000961.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102138/77/1021387756_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_2e848a47eeb0b1ccfac7736f885f0ad2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس

14:20 GMT 20.06.2024
© AFP 2023 / AL-MANARحسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AFP 2023 / AL-MANAR
تابعنا عبر
أكد الكاتب السياسي اللبناني، رضوان عقيل، أن "خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني للقائد الحاج طالب سامي عبد الله، الملقب بالحاج أبو طالب، كان أكثر وضوحاً من كل الخطابات التي ألقاها، منذ الثامن من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وأوضح عقيل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ملف قبرص ليس جديدًا والصحافة تحدثت عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قبرص، منذ ما قبل 7 أكتوبر (الماضي)، على اعتبار أنها تتمتع بطبيعة تحاكي طبيعة جنوب لبنان".
وكشف عقيل أنه "تم البحث بهذا الملف مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث أكّد أن هذه المعطيات غير دقيقة ولكن الواقع يثبت عكس ذلك"، مضيفاً أن "نصر الله، أراد أن يحذّر السلطات القبرصية من مسؤولية استخدام الجيش الإسرائيلي المناطق القبرصية في استهداف لبنان والتحذير في خطاب نصر الله، موجه للاتحاد الأوروبي أيضاً".
الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
رئيس قبرص يرفض تصريحات نصر الله ويؤكد أن بلاده ليست منخرطة في أي عمليات عسكرية
00:15 GMT

وأشار عقيل إلى أن "المقاومة لم تلمس حتى الساعة أي قرار إسرائيلي جدي بالتوجه نحو حرب شاملة، لا سيما وأن المعركة لن تقتصر على المواجهة بين حزب الله وإسرائيل"، لافتًا إلى أن "نصر الله خاطب المجتمع الإسرائيلي بأسلوب ذكي جداً، محمّلا إياهم مسؤولية أي قرار إسرائيلي متهور باللجوء إلى مواجهة كبرى".

وحول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قال عقيل: "لا أحد يعترض عليها وحتى "حزب الله"، ولكن المطلوب أن يضغط وإدارته على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف تعنّته"، مشيرًا إلى أن هوكستين "بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعض المقترحات ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد وقف إطلاق النار"، مبيّنا أن "الإدارة الأميركية تضغط لمنع توسع الحرب على الجبهة الجنوبية لتحقيق مصالح أميركية، لا سيما و أنّ أيّ انتصار أميركي سيتم استثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزةأمس, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала