https://sarabic.ae/20240620/بعد-خطاب-نصر-الله-الكاتب-السياسي-رضوان-عقيل-الملف-القبرصي-تم-بحثه-مع-الرئيس-خريستودوليدس-1090016200.html

بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس

بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب السياسي اللبناني، رضوان عقيل، أن "خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني للقائد الحاج طالب سامي عبد الله،... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T14:20+0000

2024-06-20T14:20+0000

2024-06-20T14:20+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102138/77/1021387756_0:30:1000:593_1920x0_80_0_0_9975fb85baadfa9fe0d7a249bf9c8c01.jpg

وأوضح عقيل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ملف قبرص ليس جديدًا والصحافة تحدثت عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قبرص، منذ ما قبل 7 أكتوبر (الماضي)، على اعتبار أنها تتمتع بطبيعة تحاكي طبيعة جنوب لبنان".وكشف عقيل أنه "تم البحث بهذا الملف مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث أكّد أن هذه المعطيات غير دقيقة ولكن الواقع يثبت عكس ذلك"، مضيفاً أن "نصر الله، أراد أن يحذّر السلطات القبرصية من مسؤولية استخدام الجيش الإسرائيلي المناطق القبرصية في استهداف لبنان والتحذير في خطاب نصر الله، موجه للاتحاد الأوروبي أيضاً".وحول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قال عقيل: "لا أحد يعترض عليها وحتى "حزب الله"، ولكن المطلوب أن يضغط وإدارته على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف تعنّته"، مشيرًا إلى أن هوكستين "بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعض المقترحات ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد وقف إطلاق النار"، مبيّنا أن "الإدارة الأميركية تضغط لمنع توسع الحرب على الجبهة الجنوبية لتحقيق مصالح أميركية، لا سيما و أنّ أيّ انتصار أميركي سيتم استثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية".

https://sarabic.ae/20240620/رئيس-قبرص-يرفض-تصريحات-نصر-الله-ويؤكد-أن-بلاده-ليست-منخرطة-في-أي-عمليات-عسكرية-1090000961.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى