https://sarabic.ae/20240620/بعد-خطاب-نصر-الله-الكاتب-السياسي-رضوان-عقيل-الملف-القبرصي-تم-بحثه-مع-الرئيس-خريستودوليدس-1090016200.html
بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس
بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب السياسي اللبناني، رضوان عقيل، أن "خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني للقائد الحاج طالب سامي عبد الله،... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T14:20+0000
2024-06-20T14:20+0000
2024-06-20T14:20+0000
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وأوضح عقيل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ملف قبرص ليس جديدًا والصحافة تحدثت عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قبرص، منذ ما قبل 7 أكتوبر (الماضي)، على اعتبار أنها تتمتع بطبيعة تحاكي طبيعة جنوب لبنان".وكشف عقيل أنه "تم البحث بهذا الملف مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث أكّد أن هذه المعطيات غير دقيقة ولكن الواقع يثبت عكس ذلك"، مضيفاً أن "نصر الله، أراد أن يحذّر السلطات القبرصية من مسؤولية استخدام الجيش الإسرائيلي المناطق القبرصية في استهداف لبنان والتحذير في خطاب نصر الله، موجه للاتحاد الأوروبي أيضاً".وحول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قال عقيل: "لا أحد يعترض عليها وحتى "حزب الله"، ولكن المطلوب أن يضغط وإدارته على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف تعنّته"، مشيرًا إلى أن هوكستين "بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعض المقترحات ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد وقف إطلاق النار"، مبيّنا أن "الإدارة الأميركية تضغط لمنع توسع الحرب على الجبهة الجنوبية لتحقيق مصالح أميركية، لا سيما و أنّ أيّ انتصار أميركي سيتم استثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية".
https://sarabic.ae/20240620/رئيس-قبرص-يرفض-تصريحات-نصر-الله-ويؤكد-أن-بلاده-ليست-منخرطة-في-أي-عمليات-عسكرية-1090000961.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
بعد خطاب نصر الله... الكاتب السياسي رضوان عقيل: الملف القبرصي تم بحثه مع الرئيس خريستودوليدس
أكد الكاتب السياسي اللبناني، رضوان عقيل، أن "خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، خلال الاحتفال التأبيني للقائد الحاج طالب سامي عبد الله، الملقب بالحاج أبو طالب، كان أكثر وضوحاً من كل الخطابات التي ألقاها، منذ الثامن من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وأوضح عقيل، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ملف قبرص ليس جديدًا والصحافة تحدثت عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قبرص، منذ ما قبل 7 أكتوبر (الماضي)، على اعتبار أنها تتمتع بطبيعة تحاكي طبيعة جنوب لبنان".
وكشف عقيل أنه "تم البحث بهذا الملف مع الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، حيث أكّد أن هذه المعطيات غير دقيقة ولكن الواقع يثبت عكس ذلك"، مضيفاً أن "نصر الله، أراد أن يحذّر السلطات القبرصية من مسؤولية استخدام الجيش الإسرائيلي المناطق القبرصية في استهداف لبنان والتحذير في خطاب نصر الله، موجه للاتحاد الأوروبي أيضاً".
وأشار عقيل إلى أن "المقاومة لم تلمس حتى الساعة أي قرار إسرائيلي جدي بالتوجه نحو حرب شاملة، لا سيما وأن المعركة لن تقتصر على المواجهة بين حزب الله وإسرائيل"، لافتًا إلى أن "نصر الله خاطب المجتمع الإسرائيلي بأسلوب ذكي جداً، محمّلا إياهم مسؤولية أي قرار إسرائيلي متهور باللجوء إلى مواجهة كبرى".
وحول زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين، إلى لبنان، قال عقيل: "لا أحد يعترض عليها وحتى "حزب الله"، ولكن المطلوب أن يضغط وإدارته على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف تعنّته"، مشيرًا إلى أن هوكستين "بحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بعض المقترحات ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد وقف إطلاق النار"، مبيّنا أن "الإدارة الأميركية تضغط لمنع توسع الحرب على الجبهة الجنوبية لتحقيق مصالح أميركية، لا سيما و أنّ أيّ انتصار أميركي سيتم استثماره في الانتخابات الرئاسية الأميركية".