https://sarabic.ae/20240621/تحطم-طائرة-مسيرة-على-أراضي-مصفاة-نفط-في-روسيا-وإصابة-شخصين-1090025164.html

تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين

تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين

سبوتنيك عربي

أعلن مقر العمليات في منطقة كراسنودار بروسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي في منطقة سيفرسكي، مما أسفر عن نشوب حريق غطى مساحة 50... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T02:11+0000

2024-06-21T02:11+0000

2024-06-21T02:11+0000

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وذكر المقر في بيان: "في حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي من يوم 21 يونيو، تلقى مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي معلومات عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي. تضررت الهياكل الخدمية، وتم إخماد الحريق الذي غطى 50 مترًا مربعًا. ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب شخصان".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مقر العمليات بوقوع هجوم جوي ضخم بالطائرات المسيرة على ثلاث مناطق في إقليم كراسنودار بروسيا. وأكدت السلطات المحلية أنه لم يكن هناك أي أضرار أو إصابات في اثنتين من المناطق الثلاث. وفي وقت لاحق، أفاد مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي أنه لم تكن هناك أي إصابات في الهجوم الجوي الضخم على مناطق الإقليم.وأضاف البيان أن مقر العمليات أفاد بأن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم آخر بالطائرات المسيرة استهدف محطة حافلات وغرفة غلايات في مدينة كراسنودار.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240620/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مناطق-1090002320.html

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