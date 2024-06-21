تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين

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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240621/تحطم-طائرة-مسيرة-على-أراضي-مصفاة-نفط-في-روسيا-وإصابة-شخصين-1090025164.html
تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين
تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين
سبوتنيك عربي
أعلن مقر العمليات في منطقة كراسنودار بروسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي في منطقة سيفرسكي، مما أسفر عن نشوب حريق غطى مساحة 50... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T02:11+0000
2024-06-21T02:11+0000
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وذكر المقر في بيان: "في حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي من يوم 21 يونيو، تلقى مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي معلومات عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي. تضررت الهياكل الخدمية، وتم إخماد الحريق الذي غطى 50 مترًا مربعًا. ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب شخصان".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مقر العمليات بوقوع هجوم جوي ضخم بالطائرات المسيرة على ثلاث مناطق في إقليم كراسنودار بروسيا. وأكدت السلطات المحلية أنه لم يكن هناك أي أضرار أو إصابات في اثنتين من المناطق الثلاث. وفي وقت لاحق، أفاد مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي أنه لم تكن هناك أي إصابات في الهجوم الجوي الضخم على مناطق الإقليم.وأضاف البيان أن مقر العمليات أفاد بأن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم آخر بالطائرات المسيرة استهدف محطة حافلات وغرفة غلايات في مدينة كراسنودار.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240620/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-6-مناطق-1090002320.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة نفط في روسيا وإصابة شخصين

02:11 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مقر العمليات في منطقة كراسنودار بروسيا، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي في منطقة سيفرسكي، مما أسفر عن نشوب حريق غطى مساحة 50 مترًا مربعًا (538 قدمًا مربعًا) وإصابة شخصين.
وذكر المقر في بيان: "في حوالي الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي من يوم 21 يونيو، تلقى مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي معلومات عن تحطم طائرة مسيرة على أراضي مصفاة النفط إلسكي. تضررت الهياكل الخدمية، وتم إخماد الحريق الذي غطى 50 مترًا مربعًا. ووفقًا للمعلومات الأولية، أصيب شخصان".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 6 مناطق
أمس, 05:13 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مقر العمليات بوقوع هجوم جوي ضخم بالطائرات المسيرة على ثلاث مناطق في إقليم كراسنودار بروسيا. وأكدت السلطات المحلية أنه لم يكن هناك أي أضرار أو إصابات في اثنتين من المناطق الثلاث. وفي وقت لاحق، أفاد مركز الاستجابة للطوارئ في منطقة سيفرسكي أنه لم تكن هناك أي إصابات في الهجوم الجوي الضخم على مناطق الإقليم.
وأضاف البيان أن مقر العمليات أفاد بأن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم آخر بالطائرات المسيرة استهدف محطة حافلات وغرفة غلايات في مدينة كراسنودار.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
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