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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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https://sarabic.ae/20240621/عدسة-سبوتنيك-ترصد-دمارا-طال-الممتلكات-وكنيسة-بلدة-يارون-الحدودية-جنوبي-لبنان-صور-وفيديو--1090039953.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد دمارا طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان... صور وفيديو
عدسة "سبوتنيك" ترصد دمارا طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" صورا، تظهر الدمار الذي لحق بالمنازل وبكنيسة بلدة يارون جنوبي لبنان، إثر استهداف إسرائيلي للمنطقة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T13:13+0000
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين جشي، لـ"سبوتنيك"، أثناء تشييع العنصر في "حزب الله"، حسن محمد علي صعب، في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، إن "هذه الأرض أرضنا وهي أرض آبائنا وأجدادنا، وشهيدنا العزيز اليوم وُلد في يارون ونشأ في يارون واستشهد في يارون دفاعًا عن الأرض وكرامة الأمة، وهو يدفن اليوم ويوارى الثرى في يارون".وتابع النائب جشي: "نقول لهذا العدو مهما فعلت وتجبّرت وعاندت، نحن متمسكون بأرضنا وكرامتنا ولن نتراجع أو نتزحزح مهما بلغت التضحيات، ونحن على موعد مع النصر كما انتصرنا سابقًا على هذا العدو وهزمناه في ميادين عديدة، نحن حاضرون لنهزمه مجددًا إذا حاول أن يرتكب أي حماقة".وأثناء مراسم التشييع، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف البلدة بقذيفة، وسيّر طائرة درون فوق المشاركين.ورصدت عدسة "سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بالمباني، والممتلكات نتيجة الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بكنيسة مار جرجس في البلدة.تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخرنتنياهو: يجب تعليم الفلسطينيين مستقبلا مختلفا غير إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب
https://sarabic.ae/20240621/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090024374.html
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عدسة "سبوتنيك" ترصد دمارا طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان... صور وفيديو

13:13 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثاردمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثاردمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
رصدت عدسة "سبوتنيك" صورا، تظهر الدمار الذي لحق بالمنازل وبكنيسة بلدة يارون جنوبي لبنان، إثر استهداف إسرائيلي للمنطقة.
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين جشي، لـ"سبوتنيك"، أثناء تشييع العنصر في "حزب الله"، حسن محمد علي صعب، في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، إن "هذه الأرض أرضنا وهي أرض آبائنا وأجدادنا، وشهيدنا العزيز اليوم وُلد في يارون ونشأ في يارون واستشهد في يارون دفاعًا عن الأرض وكرامة الأمة، وهو يدفن اليوم ويوارى الثرى في يارون".
وتابع النائب جشي: "نقول لهذا العدو مهما فعلت وتجبّرت وعاندت، نحن متمسكون بأرضنا وكرامتنا ولن نتراجع أو نتزحزح مهما بلغت التضحيات، ونحن على موعد مع النصر كما انتصرنا سابقًا على هذا العدو وهزمناه في ميادين عديدة، نحن حاضرون لنهزمه مجددًا إذا حاول أن يرتكب أي حماقة".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
"حزب الله" يعلن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
00:16 GMT
وأثناء مراسم التشييع، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف البلدة بقذيفة، وسيّر طائرة درون فوق المشاركين.
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

تشييع العنصر في &quot;حزب الله&quot; حسن محمد علي صعب - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

تشييع العنصر في &quot;حزب الله&quot; حسن محمد علي صعب - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

تشييع العنصر في &quot;حزب الله&quot; حسن محمد علي صعب - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

1/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

2/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

3/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

4/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

5/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

6/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

7/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

8/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

آثار دمارالممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان

9/9
© Sputnik . Abdul Kader AlBay

تشييع العنصر في "حزب الله" حسن محمد علي صعب

ورصدت عدسة "سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بالمباني، والممتلكات نتيجة الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بكنيسة مار جرجس في البلدة.
تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخر
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