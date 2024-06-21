https://sarabic.ae/20240621/عدسة-سبوتنيك-ترصد-دمارا-طال-الممتلكات-وكنيسة-بلدة-يارون-الحدودية-جنوبي-لبنان-صور-وفيديو--1090039953.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد دمارا طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان... صور وفيديو

عدسة "سبوتنيك" ترصد دمارا طال الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة "سبوتنيك" صورا، تظهر الدمار الذي لحق بالمنازل وبكنيسة بلدة يارون جنوبي لبنان، إثر استهداف إسرائيلي للمنطقة. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين جشي، لـ"سبوتنيك"، أثناء تشييع العنصر في "حزب الله"، حسن محمد علي صعب، في بلدة يارون الحدودية جنوبي لبنان، إن "هذه الأرض أرضنا وهي أرض آبائنا وأجدادنا، وشهيدنا العزيز اليوم وُلد في يارون ونشأ في يارون واستشهد في يارون دفاعًا عن الأرض وكرامة الأمة، وهو يدفن اليوم ويوارى الثرى في يارون".وتابع النائب جشي: "نقول لهذا العدو مهما فعلت وتجبّرت وعاندت، نحن متمسكون بأرضنا وكرامتنا ولن نتراجع أو نتزحزح مهما بلغت التضحيات، ونحن على موعد مع النصر كما انتصرنا سابقًا على هذا العدو وهزمناه في ميادين عديدة، نحن حاضرون لنهزمه مجددًا إذا حاول أن يرتكب أي حماقة".وأثناء مراسم التشييع، استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف البلدة بقذيفة، وسيّر طائرة درون فوق المشاركين.ورصدت عدسة "سبوتنيك" الأضرار التي لحقت بالمباني، والممتلكات نتيجة الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بكنيسة مار جرجس في البلدة.تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.إعلام إسرائيلي: لا نهاية للحرب ولا نصر كامل... الجيش يريد مغادرة غزة ولنتنياهو رأي آخرنتنياهو: يجب تعليم الفلسطينيين مستقبلا مختلفا غير إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب

https://sarabic.ae/20240621/حزب-الله-يعلن-استهداف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090024374.html

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