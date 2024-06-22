https://sarabic.ae/20240622/أو-تي-إس-03-بندقية-قنص-متعددة-المهام-1090073790.html
"أو تي إس-03"... بندقية قنص متعددة المهام
"أو تي إس-03"... بندقية قنص متعددة المهام
سبوتنيك عربي
تستخدم "أو تي إس - 03" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المكشوفة أو أولئك الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص، أو حتى داخل مركبات... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T14:09+0000
2024-06-22T14:09+0000
2024-06-22T14:09+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي في أثناء تنفيذ عمليات القنص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"أو تي إس-03"... بندقية قنص متعددة المهام
تستخدم "أو تي إس - 03" نوعين من الطلقات، ويمكن استخدامها في قنص الجنود في المواقع المكشوفة أو أولئك الذين يرتدون سترات واقية من الرصاص، أو حتى داخل مركبات خفيفة التدريع.
البندقية مزودة بنظام رؤية وحامل قابل للطي، إضافة إلى مانع لهب له دور مهم في إخفاء اللهب الناتج عن إطلاق النار وبالتالي زيادة قدرة القناص على التخفي في أثناء تنفيذ عمليات القنص.