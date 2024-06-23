https://sarabic.ae/20240623/إعلام-فرنسي-تلميذ-ماكرون-أدار-ظهره-له-1090095224.html

إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له

إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير فرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذا المنصب، يبتعد بشكل متزايد عن الرئيس الفرنسي، خلال الحملة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T09:22+0000

2024-06-23T09:22+0000

2024-06-23T09:22+0000

العالم

أخبار فرنسا

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وجاء في تقرير نُشر في صحيفة فرنسية: "بضربات صغيرة ولكن واضحة بشكل متزايد، يُظهر غابرييل أتال، استقلاليته ويحدد خلافاته مع إيمانويل ماكرون، في هذه الحملة الانتخابية".وتصف الصحيفة ماكرون بأنه "وحيد على المنصة كقائد وحيد للحملة. لا توجد صورة لإيمانويل ماكرون، في معظم الإعلانات. في الافتتاح، هناك صورة لغابرييل أتال، تحت شعار "معًا من أجل الجمهورية".سيناتور روسي يوضح سبب عدم ملاحظة الفرنسيين لنهاية "الماكرونية"وعيّن ماكرون، غابرييل أتال، رئيسًا للوزراء، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام. وقال آلان بوليكارد، الخبير في المركز الفرنسي للدراسات السياسية، في تعليقه على هذا التعيين، لوكالة "سبوتنيك"، إن ماكرون "اختار صديقًا" سمح له بالظهور على الساحة السياسية.وأوضح بوليكارد، بالقول: "إنه (أتال) مدين لماكرون، والأخير يعتقد على الأرجح أن أتال سيبقى مخلصًا له حتى النهاية ويمكن أن يصبح مرشحًا ذا مصداقية في الانتخابات الرئاسية (في عام 2027)".وأعلن ماكرون، بعد ذلك، حل الجمعية الوطنية(مجلس النواب الفرنسي)، وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية على جولتين، في 30 يونيو الجاري و7 يوليو/ تموز المقبل. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب الاتحاد الوطني، في حين أن التحالف الرئاسي قد يحصل على أقل من 20% من الأصوات.مساعي فرنسا لتعزيز شراكاتها مع دول "المغرب الكبير"... ما أهدافها؟وأصبح أتال، الوجه الرئيسي للحملة الانتخابية لحزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون، حيث يدير الحملة شريكه السابق ووزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.

https://sarabic.ae/20240622/لوبان-أمام-ماكرون-3-خيارات-للخروج-من-الأزمة-السياسية-والاستقالة-الأقرب-1090065511.html

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