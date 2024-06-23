إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240623/إعلام-فرنسي-تلميذ-ماكرون-أدار-ظهره-له-1090095224.html
إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له
إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير فرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذا المنصب، يبتعد بشكل متزايد عن الرئيس الفرنسي، خلال الحملة... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T09:22+0000
2024-06-23T09:22+0000
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_0:0:1214:684_1920x0_80_0_0_8ba9db5ac9627c1151eea9850d451302.jpg
وجاء في تقرير نُشر في صحيفة فرنسية: "بضربات صغيرة ولكن واضحة بشكل متزايد، يُظهر غابرييل أتال، استقلاليته ويحدد خلافاته مع إيمانويل ماكرون، في هذه الحملة الانتخابية".وتصف الصحيفة ماكرون بأنه "وحيد على المنصة كقائد وحيد للحملة. لا توجد صورة لإيمانويل ماكرون، في معظم الإعلانات. في الافتتاح، هناك صورة لغابرييل أتال، تحت شعار "معًا من أجل الجمهورية".سيناتور روسي يوضح سبب عدم ملاحظة الفرنسيين لنهاية "الماكرونية"وعيّن ماكرون، غابرييل أتال، رئيسًا للوزراء، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام. وقال آلان بوليكارد، الخبير في المركز الفرنسي للدراسات السياسية، في تعليقه على هذا التعيين، لوكالة "سبوتنيك"، إن ماكرون "اختار صديقًا" سمح له بالظهور على الساحة السياسية.وأوضح بوليكارد، بالقول: "إنه (أتال) مدين لماكرون، والأخير يعتقد على الأرجح أن أتال سيبقى مخلصًا له حتى النهاية ويمكن أن يصبح مرشحًا ذا مصداقية في الانتخابات الرئاسية (في عام 2027)".وأعلن ماكرون، بعد ذلك، حل الجمعية الوطنية(مجلس النواب الفرنسي)، وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية على جولتين، في 30 يونيو الجاري و7 يوليو/ تموز المقبل. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب الاتحاد الوطني، في حين أن التحالف الرئاسي قد يحصل على أقل من 20% من الأصوات.مساعي فرنسا لتعزيز شراكاتها مع دول "المغرب الكبير"... ما أهدافها؟وأصبح أتال، الوجه الرئيسي للحملة الانتخابية لحزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون، حيث يدير الحملة شريكه السابق ووزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
https://sarabic.ae/20240622/لوبان-أمام-ماكرون-3-خيارات-للخروج-من-الأزمة-السياسية-والاستقالة-الأقرب-1090065511.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_105:0:1214:832_1920x0_80_0_0_ec2792902a0299f7cd597ff31e136f80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

إعلام فرنسي: تلميذ ماكرون أدار ظهره له

09:22 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
أفادت تقارير فرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذا المنصب، يبتعد بشكل متزايد عن الرئيس الفرنسي، خلال الحملة الانتخابية.
وجاء في تقرير نُشر في صحيفة فرنسية: "بضربات صغيرة ولكن واضحة بشكل متزايد، يُظهر غابرييل أتال، استقلاليته ويحدد خلافاته مع إيمانويل ماكرون، في هذه الحملة الانتخابية".

وأشارت صحيفة "ليه إيكو"، إلى أن أتال قدم نفسه الأسبوع الماضي، كرئيس وزراء "حر"، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ألقى برنامجاً، في مؤتمر صحفي، دعا فيه الفرنسيين إلى "اختياره" كرئيس للحكومة المقبلة.

وتصف الصحيفة ماكرون بأنه "وحيد على المنصة كقائد وحيد للحملة. لا توجد صورة لإيمانويل ماكرون، في معظم الإعلانات. في الافتتاح، هناك صورة لغابرييل أتال، تحت شعار "معًا من أجل الجمهورية".

وفي الوقت نفسه، قال أتال، في رده على الأسئلة، إن "الانتخابات ستكون علامة فارقة بالنسبة للسلطة ومؤسسات الدولة"، وهما النقطتان اللتان أشارت الصحيفة إليهما "تحديدًا النقطتان اللتان تعرض إيمانويل ماكرون، لانتقادات شديدة داخليًا بشأنهما".

سيناتور روسي يوضح سبب عدم ملاحظة الفرنسيين لنهاية "الماكرونية"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
لوبان: أمام ماكرون 3 خيارات للخروج من الأزمة السياسية.. والاستقالة الأقرب
أمس, 10:38 GMT
وعيّن ماكرون، غابرييل أتال، رئيسًا للوزراء، في يناير/ كانون الثاني من هذا العام. وقال آلان بوليكارد، الخبير في المركز الفرنسي للدراسات السياسية، في تعليقه على هذا التعيين، لوكالة "سبوتنيك"، إن ماكرون "اختار صديقًا" سمح له بالظهور على الساحة السياسية.
وأوضح بوليكارد، بالقول: "إنه (أتال) مدين لماكرون، والأخير يعتقد على الأرجح أن أتال سيبقى مخلصًا له حتى النهاية ويمكن أن يصبح مرشحًا ذا مصداقية في الانتخابات الرئاسية (في عام 2027)".

وتظهر انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، التي جرت في 9 يونيو (حزيران الجاري)، مضاعفة حزب التجمع الوطني اليميني لتقدمه على حساب تحالف أنصار الرئيس ماكرون، بحصوله على 31.36% من الأصوات.

وأعلن ماكرون، بعد ذلك، حل الجمعية الوطنية(مجلس النواب الفرنسي)، وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية على جولتين، في 30 يونيو الجاري و7 يوليو/ تموز المقبل. ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من ثلث الفرنسيين مستعدون للتصويت لحزب الاتحاد الوطني، في حين أن التحالف الرئاسي قد يحصل على أقل من 20% من الأصوات.
مساعي فرنسا لتعزيز شراكاتها مع دول "المغرب الكبير"... ما أهدافها؟
وأصبح أتال، الوجه الرئيسي للحملة الانتخابية لحزب "النهضة" الذي يتزعمه ماكرون، حيث يدير الحملة شريكه السابق ووزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غالانت يتوجه إلى واشنطن لبحث مستقبل الحرب08:05 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала