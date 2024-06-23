https://sarabic.ae/20240623/علماء-روس-يشرحون-جثة-ذئب-عمره-أكثر-من-44-ألف-عام-1090101895.html

علماء روس يشرحون جثة ذئب عمره أكثر من 44 ألف عام

علماء روس يشرحون جثة ذئب عمره أكثر من 44 ألف عام

سبوتنيك عربي

أجرى علماء من ياقوتيا وسان بطرسبورغ في مختبر الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية "ياقوتيا" تشريحًا لجثة ذئب قديم عمره أكثر من 44 ألف سنة، وفق ما أفاد به المكتب... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T13:53+0000

2024-06-23T13:53+0000

2024-06-23T14:02+0000

مجتمع

الصحة

روسيا

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وأوضحت الجامعة: "في مختبر متحف الماموث التابع لجامعة ياقوتيا الفيدرالية، تم تشريح جثة أحفورية لذئب، وتم أخذ عينات من الأعضاء الداخلية ومحتويات الجهاز الهضمي للكشف عن الفيروسات والميكروبات القديمة ودراستها".وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف حيوان مفترس بالغ من أواخر العصر البليستوسيني ليس له مثيل في العالم. فقد تم اكتشاف مومياء محفوظة جيدًا لذئب أحفوري في عام 2021 في سمك التربة الصقيعية على عمق نحو 40 مترًا على نهر تيرختياخ في منطقة أبييسكي من قبل السكان المحليين.وقال مكسيم تشيبراسوف، رئيس مختبر متحف الماموث: "اخترنا ضرسًا واحدًا، من أجل تحديد العمر البيولوجي للاكتشاف. لكن بالنظر إلى تآكل الأسنان وتطور الحافة السهمية، يمكننا القول بالفعل أن هذا ذكر بالغ".وأضاف أنه بعد دراسة هذا الاكتشاف، سيبدأ العلماء بدراسة ذئب آخر عثر عليه في منطقة نيجنيكوليمسكي في ياقوتيا في عام 2023.وأكد أهمية استمرار التعاون مع الجامعة. ووفقا له، فإن البحث متعدد التخصصات باستخدام أساليب مختلفة يسمح لنا بالتعمق في تاريخ الكوكب، وفهم ما أدى إلى الانقراض الجماعي لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات، والتنبؤ بالمستقبل بشكل عام.

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الصحة, روسيا