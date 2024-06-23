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https://sarabic.ae/20240623/علماء-روس-يشرحون-جثة-ذئب-عمره-أكثر-من-44-ألف-عام-1090101895.html
علماء روس يشرحون جثة ذئب عمره أكثر من 44 ألف عام
علماء روس يشرحون جثة ذئب عمره أكثر من 44 ألف عام
سبوتنيك عربي
أجرى علماء من ياقوتيا وسان بطرسبورغ في مختبر الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية "ياقوتيا" تشريحًا لجثة ذئب قديم عمره أكثر من 44 ألف سنة، وفق ما أفاد به المكتب... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T13:53+0000
2024-06-23T14:02+0000
مجتمع
الصحة
روسيا
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وأوضحت الجامعة: "في مختبر متحف الماموث التابع لجامعة ياقوتيا الفيدرالية، تم تشريح جثة أحفورية لذئب، وتم أخذ عينات من الأعضاء الداخلية ومحتويات الجهاز الهضمي للكشف عن الفيروسات والميكروبات القديمة ودراستها".وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف حيوان مفترس بالغ من أواخر العصر البليستوسيني ليس له مثيل في العالم. فقد تم اكتشاف مومياء محفوظة جيدًا لذئب أحفوري في عام 2021 في سمك التربة الصقيعية على عمق نحو 40 مترًا على نهر تيرختياخ في منطقة أبييسكي من قبل السكان المحليين.وقال مكسيم تشيبراسوف، رئيس مختبر متحف الماموث: "اخترنا ضرسًا واحدًا، من أجل تحديد العمر البيولوجي للاكتشاف. لكن بالنظر إلى تآكل الأسنان وتطور الحافة السهمية، يمكننا القول بالفعل أن هذا ذكر بالغ".وأضاف أنه بعد دراسة هذا الاكتشاف، سيبدأ العلماء بدراسة ذئب آخر عثر عليه في منطقة نيجنيكوليمسكي في ياقوتيا في عام 2023.وأكد أهمية استمرار التعاون مع الجامعة. ووفقا له، فإن البحث متعدد التخصصات باستخدام أساليب مختلفة يسمح لنا بالتعمق في تاريخ الكوكب، وفهم ما أدى إلى الانقراض الجماعي لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات، والتنبؤ بالمستقبل بشكل عام.
https://sarabic.ae/20240622/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-للقاح-السرطان-عام-2025-1090060487.html
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الصحة, روسيا
الصحة, روسيا

علماء روس يشرحون جثة ذئب عمره أكثر من 44 ألف عام

13:53 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 14:02 GMT 23.06.2024)
© Photo / NEFU جامعة الروسية علماء من ياكوتيا وسانت بطرسبرغ يقومون بتشريح جثة ذئب قديم في مختبر الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية
علماء من ياكوتيا وسانت بطرسبرغ يقومون بتشريح جثة ذئب قديم في مختبر الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Photo / NEFU جامعة الروسية
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أجرى علماء من ياقوتيا وسان بطرسبورغ في مختبر الجامعة الفيدرالية الشمالية الشرقية "ياقوتيا" تشريحًا لجثة ذئب قديم عمره أكثر من 44 ألف سنة، وفق ما أفاد به المكتب الصحفي للجامعة.
وأوضحت الجامعة: "في مختبر متحف الماموث التابع لجامعة ياقوتيا الفيدرالية، تم تشريح جثة أحفورية لذئب، وتم أخذ عينات من الأعضاء الداخلية ومحتويات الجهاز الهضمي للكشف عن الفيروسات والميكروبات القديمة ودراستها".

وأضافت: "وتمت دراسة النظام الغذائي للحيوان. وبالإضافة إلى ذلك، أُخذت عينات من الأنسجة الرخوة للحيوان المفترس القديم لدراسة جينومه ومقارنته مع جينومات أقاربه المعاصرين".

وتجدر الإشارة إلى أن اكتشاف حيوان مفترس بالغ من أواخر العصر البليستوسيني ليس له مثيل في العالم. فقد تم اكتشاف مومياء محفوظة جيدًا لذئب أحفوري في عام 2021 في سمك التربة الصقيعية على عمق نحو 40 مترًا على نهر تيرختياخ في منطقة أبييسكي من قبل السكان المحليين.

ووفقًا لألبرت بروتوبوبوبوف، رئيس قسم أبحاث حيوانات الماموث في أكاديمية ياقوتيا للعلوم، فقد تم حفظ معدة الذئب في شكل معزول. وكنتيجة للتشريح، يأمل العلماء في معرفة ما كان يتغذى عليه وما كان يستهلكه ضحاياه.

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وقال مكسيم تشيبراسوف، رئيس مختبر متحف الماموث: "اخترنا ضرسًا واحدًا، من أجل تحديد العمر البيولوجي للاكتشاف. لكن بالنظر إلى تآكل الأسنان وتطور الحافة السهمية، يمكننا القول بالفعل أن هذا ذكر بالغ".
وأضاف أنه بعد دراسة هذا الاكتشاف، سيبدأ العلماء بدراسة ذئب آخر عثر عليه في منطقة نيجنيكوليمسكي في ياقوتيا في عام 2023.

وشارك متخصصون من سان بطرسبورغ في تشريح الجثة. وفقًا لأرتيوم نيدولوجكو، المدير العلمي لمختبر علم الحفريات القديمة بالجامعة الأوروبية في سانت بطرسبورغ، فإن تعاونهم مع جامعة الشمال الشرقي الفيدرالية بدأ في عام 2014. وكجزء من المشاريع المشتركة، تم تحديد تسلسل الجينوم لخيول ياقوتيا وأحافير لينا والأرانب البرية الأحفورية ودب الهولوسين. وكان تشريح جثة الذئب استمرارًا لتلك الأعمال.

وأكد أهمية استمرار التعاون مع الجامعة. ووفقا له، فإن البحث متعدد التخصصات باستخدام أساليب مختلفة يسمح لنا بالتعمق في تاريخ الكوكب، وفهم ما أدى إلى الانقراض الجماعي لأنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات، والتنبؤ بالمستقبل بشكل عام.
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