https://sarabic.ae/20240623/لبنان-مطار-بيروت-يتعرض-باستمرار-لتشويش-إسرائيلي-وإدعاءات-وجود-أسلحة-فيه-سخيفة-1090106803.html

لبنان: مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي وادعاءات وجود أسلحة فيه "سخيفة"

لبنان: مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي وادعاءات وجود أسلحة فيه "سخيفة"

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T15:17+0000

2024-06-23T15:17+0000

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وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.وأضاف أن "اتحاد النقل الجوي نفى بشكل قاطع المعلومات التي وردت في تقرير التليغراف"، مؤكدا أن لبنان سيقدم دعوى قضائية بحق الصحيفة، دعيا السفراء وكل وسائل الإعلام للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار بيروت الدولي.وحمل اتحاد النقل الجوي في لبنان، في وقت سابق، وسيلة إعلامية غربية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها، كامل المسؤولية عن سلامة العاملين في مطار بيروت بكامل منشآته.وقال اتحاد النقل الجوي، في بيان له، إن "الصحيفة البريطانية طالعته بخبرية وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب، داعيا كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وقالت مصادر في الاتحاد الدولي للنقل "إياتا" (IATA)، لصحيفة "النهار" اللبنانية، في وقت سابق، إن "ما ورد في الصحيفة البريطانية حول "’أننا نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة في مطار بيروت ونريد إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات‘، هو غير صحيح، وأن الاتحاد لم يدل بأي تصريح للصحيفة".وكانت وسائل إعلام بريطانية، زعمت في وقت سابق اليوم، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.

https://sarabic.ae/20240623/تقرير-إسرائيلي-يحدد-3-أسباب-لـضرورة-قصف-عمق-لبنان-وغزوه-فورا-1090097615.html

https://sarabic.ae/20240623/مسؤول-إسرائيلي-السنوار-يماطل-على-أمل-اندلاع-حرب-في-لبنان-1090095384.html

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