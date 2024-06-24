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https://sarabic.ae/20240624/حصان-يضرب-شقيقة-الملك-تشارلز-على-رأسها-ويتسبب-بارتجاج-في-دماغها-1090134183.html
حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها
حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها
سبوتنيك عربي
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، عن تعرض الأميرة لإصابة وارتجاج في الدماغ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، يوم أمس الأحد. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T13:04+0000
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وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) في المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "ساوث ميد" في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.
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حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها

13:04 GMT 24.06.2024
© AFP 2023 / CHRIS JACKSONالأميرة البريطانية آن والأميرة رويال (يسار) ونائب الأدميرال تيموثي لورانس يغادرون بالعربة بعد حضور خدمة وسام الرباط، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور
الأميرة البريطانية آن والأميرة رويال (يسار) ونائب الأدميرال تيموثي لورانس يغادرون بالعربة بعد حضور خدمة وسام الرباط، في كنيسة سانت جورج، في قلعة وندسور - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / CHRIS JACKSON
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، عن تعرض الأميرة لإصابة وارتجاج في الدماغ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، يوم أمس الأحد.
وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) في المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.

كما قال القصر في بيان، اليوم الاثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".

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أمس, 15:28 GMT

ويعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.

وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "ساوث ميد" في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.
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