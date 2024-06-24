https://sarabic.ae/20240624/حصان-يضرب-شقيقة-الملك-تشارلز-على-رأسها-ويتسبب-بارتجاج-في-دماغها-1090134183.html
حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها
حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها
سبوتنيك عربي
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، عن تعرض الأميرة لإصابة وارتجاج في الدماغ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، يوم أمس الأحد. 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T13:04+0000
2024-06-24T13:04+0000
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وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) في المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "ساوث ميد" في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.
https://sarabic.ae/20240623/السعودية-تقلل-تكلفة-علاج-السرطان-بإنتاج-خلايا-تائية-1090107132.html
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منوعات
حصان يضرب شقيقة الملك تشارلز على رأسها ويتسبب بارتجاج في دماغها
أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، عن تعرض الأميرة لإصابة وارتجاج في الدماغ عقب حادث وقع في غاتكومب بارك، يوم أمس الأحد.
وأودعت شقيقة الملك تشارلز الثالث (73 عاما) في المستشفى كإجراء احترازي للمتابعة ومن المتوقع أن تتعافى تماما، وفقا للقصر.
كما قال القصر في بيان، اليوم الاثنين: "لقد تم إبقاء الملك على اطلاع وثيق وانضم إلى العائلة المالكة بأكملها في إرسال أحر حبه وتمنياته للأميرة بالشفاء العاجل".
ويعتقد أن الأميرة قد أصيبت بجروح طفيفة في الرأس بعدما تعرضت لضربة من قبل حصان أثناء سيرها داخل عقار غاتكومب بارك، ما أدى إلى إصابتها بجروح طفيفة في الرأس.
وقد عالجتها سيارة إسعاف في مكان الحادث قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى "ساوث ميد" في بريستول لإجراء الفحوصات والعلاج والملاحظة المناسبة.