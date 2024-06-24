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مدرسة على الطريق... مبادرة تعليمية للأطفال في خيام النازحين
مدرسة على الطريق... مبادرة تعليمية للأطفال في خيام النازحين
سبوتنيك عربي
يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة بنحو مليون و400 ألف شخص، يواجهون ظروفا صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T11:25+0000
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ووسط هذه الظروف الصعبة، تستمر إسرائيل في حربها على القطاع، وتستهدف التعليم، وقد دمرت المدارس والجامعات، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها إلى أضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة."مدرسة على الطريق"نور نصار معلمة فلسطينية، نزحت مع عائلتها من شمالي قطاع غزة، منذ بداية الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، وكانت تعمل قبل الحرب مثقفة ميدانية لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتقول نصار عن ظروف الأطفال في مخيمات النازحين: "كنت عاكفة على محاورة الأطفال النازحين والتخفيف عنهم، ولاحظت تدني مستواهم التعليمي بسبب البعد عن الدراسة لمدة أكثر من 8 أشهر، وطلبت من طفلة في الصف الأول أن تعد لغاية رقم 10 فلم تستطع، وطلبت من طفلة ثانية كتابة اسمها فوجد أنها تكتبه بالعامية، لذلك بادرت للمساعدة في حل هذه المعضلة التي تواجه الأطفال النازحين".وتضيف نصار: "مدرسة على الطريق هي الخطوة الأولى نحو تعليم الأطفال، ونأمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين حرموا من حقهم بالتعليم، ونعلمهم تحت شعار مدارس بلا حدود، وهذا طموح وهدف أتمنى تحقيقه من أجل القضاء على الأمية والتجهيل المتعمد الحاصل خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة".مبادرة نصار لاقت استحسان النازحين، وتقول النازحة ثرية صيام لـ "سبوتنيك": "نزحنا من مدينة غزة منذ بداية الحرب، وانتقلنا من مكان إلى مكان أكثر من مرة، ونقيم اليوم في منطقة الزوايدة في دير البلح، ومنذ أكثر من 8 أشهر حرم أطفالي وكذلك كل أطفال قطاع غزة من حقهم بالتعليم، وفقدنا كتبهم المدرسية أثناء القصف على بيتنا في غزة".وتضيف:" هذه المبادرة رائعة، لقد رأيت أطفالي يبتسمون ويتفاعلون مع المعلمة، وأعادتهم إلى أجواء الدراسة، وندعم هذه المبادرة ونتمنى أن تتطور وتتوسع لتشمل أكبر عدد من الأطفال، لتقديم التعليم لهم بدلا من اهتمامهم بأمور الحرب التي سببت لهم الصدمات النفسية".وتقول الطفلة النازحة نهلة محمود لـ "سبوتنيك": "قبل الحرب كنا كل الصباح نرتدي لباس المدرسة، ونذهب لكي نتعلم، وبعد الحرب تدمرت مدرستنا، وحرمنا من التعليم، لكن مع وجود المدرسة المتنقلة شعرنا بعودة جزء من الحياة السابقة، من خلال تلقي التعليم كل صباح، ونتمنى أنَّ تبقى وتستمر وتضاف إليها بعض النشاطات التي تساعدنا على نسيان الحرب والقتل".استهداف ممنهجوبحسب وزارة التربية التعليم الفلسطينية، وفي حصيلة غير نهائية، فقد قتل 6050 طالبا وأصيب 10219 آخرين بجروح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة، وأشارت الوازرة إلى أن 266 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة، وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.وقالت وكالة الغوث في بيان لها: "إن 625,000 طفل في جميع أنحاء غزة حُرموا من التعليم منذ بدء الحرب، حيث اضطرت المدارس إلى البقاء مغلقة"، مؤكدة أن دعم الفلسطينيين بالأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم ليس كافيًا.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

مدرسة على الطريق... مبادرة تعليمية للأطفال في خيام النازحين

11:25 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة بنحو مليون و400 ألف شخص، يواجهون ظروفا صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، وتفتقر هذه المخيمات لأبسط مقومات الحياة، وسط غياب المواد الغذائية والاحتياجات الطبية.
ووسط هذه الظروف الصعبة، تستمر إسرائيل في حربها على القطاع، وتستهدف التعليم، وقد دمرت المدارس والجامعات، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها إلى أضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

ويعاني معظم الطلبة في قطاع غزة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة، وفي ظل هذه الظروف يبادر بعض المعلمين لتعليم الأطفال النازحين داخل مخيمات النزوح.

"مدرسة على الطريق"

نور نصار معلمة فلسطينية، نزحت مع عائلتها من شمالي قطاع غزة، منذ بداية الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023، وكانت تعمل قبل الحرب مثقفة ميدانية لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتقول نصار عن ظروف الأطفال في مخيمات النازحين: "كنت عاكفة على محاورة الأطفال النازحين والتخفيف عنهم، ولاحظت تدني مستواهم التعليمي بسبب البعد عن الدراسة لمدة أكثر من 8 أشهر، وطلبت من طفلة في الصف الأول أن تعد لغاية رقم 10 فلم تستطع، وطلبت من طفلة ثانية كتابة اسمها فوجد أنها تكتبه بالعامية، لذلك بادرت للمساعدة في حل هذه المعضلة التي تواجه الأطفال النازحين".
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradat

نصار بادرت لتعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"، حيث تتنقل نور بين المخيمات حاملة حقيبة تحوي بداخلها أدوات مدرسية أولية، وتجوب الشوارع في كل منطقة تنزح إليها مع عائلتها في مسعى لتعويض الأطفال ما فاتهم من المناهج الدراسية، وكذلك تسعى إلى إضفاء جو من البهجة على قلوب الأطفال وعائلتهم في ظل ظروف الحرب المتواصلة.

وتضيف نصار: "مدرسة على الطريق هي الخطوة الأولى نحو تعليم الأطفال، ونأمل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال الذين حرموا من حقهم بالتعليم، ونعلمهم تحت شعار مدارس بلا حدود، وهذا طموح وهدف أتمنى تحقيقه من أجل القضاء على الأمية والتجهيل المتعمد الحاصل خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة".
مبادرة نصار لاقت استحسان النازحين، وتقول النازحة ثرية صيام لـ "سبوتنيك": "نزحنا من مدينة غزة منذ بداية الحرب، وانتقلنا من مكان إلى مكان أكثر من مرة، ونقيم اليوم في منطقة الزوايدة في دير البلح، ومنذ أكثر من 8 أشهر حرم أطفالي وكذلك كل أطفال قطاع غزة من حقهم بالتعليم، وفقدنا كتبهم المدرسية أثناء القصف على بيتنا في غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف:" هذه المبادرة رائعة، لقد رأيت أطفالي يبتسمون ويتفاعلون مع المعلمة، وأعادتهم إلى أجواء الدراسة، وندعم هذه المبادرة ونتمنى أن تتطور وتتوسع لتشمل أكبر عدد من الأطفال، لتقديم التعليم لهم بدلا من اهتمامهم بأمور الحرب التي سببت لهم الصدمات النفسية".

وتواجه نصار بعض الصعوبات في مبادرتها، مثل إيجاد منهج دراسي شامل لفئات عمرية مختلفة، لكنها بحثت عن طريقة مبتكرة، ونجحت في تقديم التعليم لمختلف الأطفال، مما يزيد من قدراتهم في مناهج اللغة العربية والرياضيات، وتقول نور لوكالة "سبوتنيك": "لقد واجهت أيضا مشكلة في رفض بعض الأهالي إرسال أطفالهم لتقلي التعليم، وكانوا يقولون لي توفير الطعام أو الحلوى أفضل، وكذلك فإنَّ بعض الأطفال يعملون في ظل الحرب، لكني حاولت جهدي لتخطي هذه العقبات والصعوبات، ونجحت في جلب العديد من الأطفال، وهناك من يترك عمله حينما يراني ويركض إلى المدرسة المتنقلة ليتعلم".

© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتقول الطفلة النازحة نهلة محمود لـ "سبوتنيك": "قبل الحرب كنا كل الصباح نرتدي لباس المدرسة، ونذهب لكي نتعلم، وبعد الحرب تدمرت مدرستنا، وحرمنا من التعليم، لكن مع وجود المدرسة المتنقلة شعرنا بعودة جزء من الحياة السابقة، من خلال تلقي التعليم كل صباح، ونتمنى أنَّ تبقى وتستمر وتضاف إليها بعض النشاطات التي تساعدنا على نسيان الحرب والقتل".

استهداف ممنهج

وبحسب وزارة التربية التعليم الفلسطينية، وفي حصيلة غير نهائية، فقد قتل 6050 طالبا وأصيب 10219 آخرين بجروح، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة، وأشارت الوازرة إلى أن 266 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 973 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب ستة بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة، وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradat

وأكدت الأمم المتحدة أن نحو 39 ألف طالب في غزة غير قادرين على إجراء امتحانات الثانوية العامة بسبب الحرب المستمرة في القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وكالة الغوث في بيان لها: "إن 625,000 طفل في جميع أنحاء غزة حُرموا من التعليم منذ بدء الحرب، حيث اضطرت المدارس إلى البقاء مغلقة"، مؤكدة أن دعم الفلسطينيين بالأنشطة التي تساعدهم على العودة إلى التعلم ليس كافيًا.
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
 تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
© Sputnik . Ajwad Jradatنور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار مدرسة على الطريق - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat
نور نصار معلمة فلسطينية تعليم الأطفال في مخيمات النازحين تحت شعار "مدرسة على الطريق"

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 262 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,626 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة86,098آخرين.

وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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