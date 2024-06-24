https://sarabic.ae/20240624/مقتل-عنصر-من-الأمن-الإيراني-جنوب-غرب-البلاد-1090123859.html

مقتل عنصر من الأمن الإيراني جنوب غرب البلاد

مقتل عنصر من الأمن الإيراني جنوب غرب البلاد

سبوتنيك عربي

لقي أحد عناصر الأمن الداخلي الإيراني مصرعه، مساء أمس الأحد، إثر تعرض سيارة للشرطة لإطلاق نار من قبل مجهولين. 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T09:14+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران العقيد سيد قاسم موسوي، تأكيده لمقتل النائب ضابط كامران مسعودي تبار. وأفادت الشرطة الإيرانية بأن وحدة من قوى الأمن الداخلي كانت في دورية لها بمنطقة آبشار بمدينة شادكان، مساء الخميس الماضي، ضمن مهمة فرض الأمن العام، حين تعرضت سيارتهم لإطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية.وأوضحت الشرطة أنه على الفور أطلق رجال الأمن الداخلي النار على المهاجمين اللذين لاذا بالفرار من المكان تاركين الدراجة النارية وسلاح كلاشينكوف، بعدها أجرت عدة وحدات عمليات البحث عن الجناة، ليتم القبض على خمسة من منفذي الهجوم والمتواطئين معهم، كما تم العثور على خمسة أسلحة كلاشينكوف وذخائر مرتبطة بها. واختتم البيان: "للأسف أصيب في هذه العملية النائب ضابط كامران مسعودي تبار، حيث تم نقله إلى المستشفى، ثم توفي متأثرا بإصابته مساء الأحد رغم الجهود الطبية لإنقاذه". وفي مايو/ أيار الماضي، أثار نبأ اغتيال قائد قوى الأمن الإيراني، العميد أحمد رضا رادان، عبر حساب منسوب لجهاز "الموساد" الإسرائيلي، جدلا واسعا عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، قبل أن يتم نفيه رسميا. وورد على الحساب المنسوب لـ"الموساد" عبر منصة "إكس"، نبأ اغتيال إسرائيل العميد رادان، دون تأكيد رسمي، وذلك تزامنا مع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على الحدود مع أذربيجان، والذي أودى بوفاته في وقت لاحق.وذكر الحساب الإسرائيلي: "أنباء غير مؤكدة عن اغتيال القائد العام للشرطة الإيرانية. تم إطلاق النار عليه 7 مرات".لكن خرجت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء لتنفي الخبر، قائلة: "ادعى حساب على منصة "إكس" ينسب نفسه إلى "الموساد"، أن قائد الشرطة الرئيسي، أحمد رضا رادان، تم اغتياله، وبحسب متابعة مراسل "تسنيم" فإن هذا الخبر كاذب بالأساس، وسردار رادان مشغول الآن بمهامه في الخارج".

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