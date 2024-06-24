https://sarabic.ae/20240624/من-يتصدر-سوق-التكنولوجيا-المالية-في-أفريقيا-1090141228.html
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
2024-06-24T14:50+0000
2024-06-24T14:50+0000
2024-06-24T14:50+0000
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اكتشفْ في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الآتي: الدول التي لديها أكبر عدد من الاتفاقيات وأكبر صناديق رأس المال الاستثماري، التي تجتذبها الشركات الناشئة في مجال المعلومات لعام 2023.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
من يتصدر سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا؟
بحلول عام 2030، ستبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية الأفريقية نحو 65 مليار دولار، وذلك حسبما أفاد التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية ومقرها الولايات المتحدة وشركة رأس المال الاستثماري QED Investors.
اكتشفْ في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" الآتي: الدول التي لديها أكبر عدد من الاتفاقيات وأكبر صناديق رأس المال الاستثماري، التي تجتذبها الشركات الناشئة في مجال المعلومات لعام 2023.