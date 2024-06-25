https://sarabic.ae/20240625/الجزائر-تعمل-على-إرسال-مستشفيات-ميدانية-إلى-غزة-1090159763.html
الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة
الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة التي تشنها... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T10:03+0000
2024-06-25T10:03+0000
2024-06-25T10:03+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات الرئيس الجزائري خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، قال خلاله إن "إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني الجزائري أن المستشفى ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما. ويضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة من أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240617/برلمانيون-الجزائر-لن-ترضخ-لأي-ضغوط-أوروبية-وموقفنا-أصبح-أقوى-1089935609.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
ونقلت
وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات الرئيس الجزائري خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، قال خلاله إن "إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني الجزائري أن المستشفى ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما. ويضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة من أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب
بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.