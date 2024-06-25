الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة
الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة التي تشنها... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T10:03+0000
2024-06-25T10:03+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات الرئيس الجزائري خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، قال خلاله إن "إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني الجزائري أن المستشفى ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما. ويضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة من أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240617/برلمانيون-الجزائر-لن-ترضخ-لأي-ضغوط-أوروبية-وموقفنا-أصبح-أقوى-1089935609.html
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العالم العربي
العالم العربي

الجزائر تعمل على إرسال مستشفيات ميدانية إلى غزة

10:03 GMT 25.06.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة. وذلك في إطار استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة "النهار" الجزائرية تصريحات الرئيس الجزائري خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، قال خلاله إن "إنجاز مستشفيين أو 3 لصالح قطاع غزة في أقرب الآجال لمساعدة الفرق الطبية هناك وتمكينها من معالجة الجرحى في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على القطاع”.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني الجزائري أن المستشفى ستتراوح مدة إنجازه ما بين 10 و15 يوما. ويضم قاعة مهيأة للجراحة والتعقيم ومجهز بكل المستلزمات الطبية الحديثة.
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
برلمانيون: الجزائر لن ترضخ لأي ضغوط أوروبية وموقفنا أصبح أقوى
17 يونيو, 13:47 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة من أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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