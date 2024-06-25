https://sarabic.ae/20240625/انفتاح-غطاء-قمرة-طائرة-أثناء-تحليقها-في-السماء-فيديو--1090161784.html
انفتاح غطاء قمرة طائرة أثناء تحليقها في السماء... فيديو
انفتاح غطاء قمرة طائرة أثناء تحليقها في السماء... فيديو
سبوتنيك عربي
نجحت قائدة طائرة بتنفيذ عملية هبوط آمنة بطائرتها بعد انفتاح غطاء قمرة الطائرة البلوري أعلى حجرة القيادة بشكل مفاجئ. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T10:44+0000
2024-06-25T10:44+0000
2024-06-25T10:44+0000
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وكانت الطيارة الهولندية نارين ملكومجان، في الجو على متن طائرة من طراز "Extra 330LX" التي تبلغ سرعتها القصوى أكثر من 410 كم/الساعة عندما فوجئت بانفتاح غطاء قمرة قائد الطائرة الزجاجي وتحطمه.وسجلت الكاميرا لحظات حاسمة استطاعت فيها ملكومجان السيطرة على الطائرة وتنفيذ عملية هبوط سريع وآمن، وشاركت تجربتها مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أن الحادثة سجلت قبل عامين.طفل صغير يراوغ الأمن ببراعة لالتقاط "سيلفي" مع رونالدو.. فيديوبوتين يصطحب كيم جونغ أون في جولة بسيارة "أوروس" الروسية... فيديو
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نادي الفيديو
انفتاح غطاء قمرة طائرة أثناء تحليقها في السماء... فيديو
نجحت قائدة طائرة بتنفيذ عملية هبوط آمنة بطائرتها بعد انفتاح غطاء قمرة الطائرة البلوري أعلى حجرة القيادة بشكل مفاجئ.
وكانت الطيارة الهولندية نارين ملكومجان، في الجو على متن طائرة من طراز "Extra 330LX" التي تبلغ سرعتها القصوى أكثر من 410 كم/الساعة عندما فوجئت بانفتاح غطاء قمرة قائد الطائرة الزجاجي وتحطمه.
وفي منتصف الرحلة، فتح غطاء قمرة القيادة الزجاجي وتحطم، الأمر الذي ترك وجه ملوكمجان معرض لعوامل الرياح القوية جدا نتيجة السرعة العالية والارتفاع.
وسجلت الكاميرا لحظات حاسمة استطاعت فيها ملكومجان السيطرة على الطائرة وتنفيذ عملية هبوط سريع وآمن، وشاركت تجربتها مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أن الحادثة سجلت قبل عامين.