https://sarabic.ae/20240625/صحفيون-من-5-مناطق-في-العالم-يخضعون-للتدريب-في-سبوتنيك-1090164097.html
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
تستضيف وكالة "سبوتنيك" 32 صحفيا من 28 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا في مقرها في العاصمة الروسية موسكو. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T12:31+0000
2024-06-25T12:31+0000
2024-06-25T12:31+0000
روسيا
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ويشارك صحفيون من أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة صيفية خاصة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية.وسيبقى الصحفيون الذين وصلوا كجزء من برنامج الجيل الجديد في روسيا حتى نهاية يونيو/حزيران، وسيحصل المشاركون في مشروع إنتروسيا (InteRussia) على تدريب مكثف لمدة شهر.بالإضافة إلى ذلك، ستحضر كلتا المجموعتين العديد من الفصول الرئيسية وورش العمل من كبار خبراء "سبوتنيك" مع زملاء من دول أخرى والتعرف على الحياة الثقافية لموسكو.وقدم بعض المشاركيين في البرنامج توقعاتهم من البرنامج وإقامتهم في روسيا: جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز من وكالة أنباء الهندعبر الصحفي في وكالة أنباء الهند، جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز عن سعادته الكبيرة في المشاركة، وقال:ناجح حامد، جريدة الشرقوعبر الصحفي في جريدة الشرق، ناجح حامد عن حماسه للمشاركة في هذه الفرصة التدريبية، وقال:ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، وكالة الأنباء الفلبينيةواعتبرت الصحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية، ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، نفسها محظوظة لمشاركتها في برنامج "Interussia"، وقالت:ريثيا سريو، بوابة الإنترنت "فريش نيوز"وبدورها، اعتبرت الصحفية ريثيا سريو، أن بمشاركتها في البرنامج ستساعدها على تعميق فهمها في مجال الإعلام وتحسين مهاراتها، وقالت:
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"
تستضيف وكالة "سبوتنيك" 32 صحفيا من 28 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا في مقرها في العاصمة الروسية موسكو.
ويشارك صحفيون من أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة صيفية خاصة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية.
وتُعقد دورة المشروع بشكل متزامن لمجموعتين قدمتا إلى روسيا في إطار برامج "الجيل الجديد" التابعة للوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة، والمواطنين الذين يعيشون في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي (روسوترودنيشيستفو) وإنتروسيا من صندوق دعم الدبلوماسية العامة "إيه إم جورتشاكوف".
وسيبقى الصحفيون الذين وصلوا كجزء من برنامج الجيل الجديد في روسيا حتى نهاية يونيو/حزيران، وسيحصل المشاركون في مشروع إنتروسيا (InteRussia) على تدريب مكثف لمدة شهر.
بالإضافة إلى ذلك، ستحضر كلتا المجموعتين العديد من الفصول الرئيسية وورش العمل من كبار خبراء "سبوتنيك" مع زملاء من دول أخرى والتعرف على الحياة الثقافية لموسكو.
وقدم بعض المشاركيين في البرنامج توقعاتهم من البرنامج وإقامتهم في روسيا:
جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز من وكالة أنباء الهند
عبر الصحفي في وكالة أنباء الهند، جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز عن سعادته الكبيرة في المشاركة، وقال:
"يسعدني أن تتاح لي الفرصة للتواصل مع زملائي من جميع أنحاء العالم. إنني أتطلع إلى مشاركة تجربتي في العمل الصحفي في مختلف البلدان وآمل أن تساعدنا الفصول الدراسية الرئيسية على تعزيز معرفتنا بأحدث الاتجاهات في عالم الإعلام".
جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز
وكالة أنباء الهند
وعبر الصحفي في جريدة الشرق، ناجح حامد عن حماسه للمشاركة في هذه الفرصة التدريبية، وقال:
"أنا متحمس جدًا لفرصة التدريب هذه وأنا واثق من أنها ستوسع خبرتي المهنية في إنتاج الأخبار والوسائط الرقمية وتوفر فرصة للتعرف على روسيا وتنوعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتجاري والعلمي المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، فوجئت بسرور برؤية جزء كبير من البرنامج مخصصًا لأحدث الإنجازات في مجال إنشاء المواد الإعلامية، خاصة لوكالات الأنباء، وهذا يسلط الضوء على مكانة سبوتنيك الرائدة بين وكالات الأنباء العالمية وتقدمها في هذا المجال. إنتاج الأخبار، وخاصة في العمل مع الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي".
ناجح حامد
صحفي في جريدة الشرق
ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، وكالة الأنباء الفلبينية
واعتبرت الصحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية، ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، نفسها محظوظة لمشاركتها في برنامج "Interussia"، وقالت:
"كنت محظوظا جدا لأنني تمكنت من المشاركة في التدريب "Interussia" للصحفيين الأجانب من دول "الآسيان +"، أود حقا معرفة المزيد عن تفاصيل عمل الشركاء والأصدقاء الروس: كيف يغطون الأخبار، وما هي التقنيات والاتجاهات الشائعة المستخدمة في صناعة الإعلام، وما إلى ذلك. بالطبع ، من الجيد مقابلة زملاء من دول أخرى والعمل معهم".
ويلنارد ليوناردو باسيلونيا
صحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية
ريثيا سريو، بوابة الإنترنت "فريش نيوز"
وبدورها، اعتبرت الصحفية ريثيا سريو، أن بمشاركتها في البرنامج ستساعدها على تعميق فهمها في مجال الإعلام وتحسين مهاراتها، وقالت:
"ستساعدني المشاركة في البرنامج على تعميق فهمي لعمل وسائل الإعلام العالمية، وتحسين مهاراتي الإدارية وتكوين فهم لروسيا من خلال فصول الدورة التدريبية والتواصل والرحلات الثقافية، مما سيعزز قدراتي المهنية ويسمح لي بالتطوير الأكاديمي والمهني. خططه لتحقيقها في شركته وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية على المدى الطويل في كمبوديا.
ريثيا سريو
بوابة الإنترنت "فريش نيوز"