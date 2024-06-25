صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240625/صحفيون-من-5-مناطق-في-العالم-يخضعون-للتدريب-في-سبوتنيك-1090164097.html
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
تستضيف وكالة "سبوتنيك" 32 صحفيا من 28 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا في مقرها في العاصمة الروسية موسكو. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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ويشارك صحفيون من أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة صيفية خاصة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية.وسيبقى الصحفيون الذين وصلوا كجزء من برنامج الجيل الجديد في روسيا حتى نهاية يونيو/حزيران، وسيحصل المشاركون في مشروع إنتروسيا (InteRussia) على تدريب مكثف لمدة شهر.بالإضافة إلى ذلك، ستحضر كلتا المجموعتين العديد من الفصول الرئيسية وورش العمل من كبار خبراء "سبوتنيك" مع زملاء من دول أخرى والتعرف على الحياة الثقافية لموسكو.وقدم بعض المشاركيين في البرنامج توقعاتهم من البرنامج وإقامتهم في روسيا: جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز من وكالة أنباء الهندعبر الصحفي في وكالة أنباء الهند، جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز عن سعادته الكبيرة في المشاركة، وقال:ناجح حامد، جريدة الشرقوعبر الصحفي في جريدة الشرق، ناجح حامد عن حماسه للمشاركة في هذه الفرصة التدريبية، وقال:ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، وكالة الأنباء الفلبينيةواعتبرت الصحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية، ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، نفسها محظوظة لمشاركتها في برنامج "Interussia"، وقالت:ريثيا سريو، بوابة الإنترنت "فريش نيوز"وبدورها، اعتبرت الصحفية ريثيا سريو، أن بمشاركتها في البرنامج ستساعدها على تعميق فهمها في مجال الإعلام وتحسين مهاراتها، وقالت:
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صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"

12:31 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Devakhina Mariaصحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في وكالة "سبوتنيك"
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Devakhina Maria
تابعنا عبر
تستضيف وكالة "سبوتنيك" 32 صحفيا من 28 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا في مقرها في العاصمة الروسية موسكو.
ويشارك صحفيون من أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة صيفية خاصة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية.

وتُعقد دورة المشروع بشكل متزامن لمجموعتين قدمتا إلى روسيا في إطار برامج "الجيل الجديد" التابعة للوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة، والمواطنين الذين يعيشون في الخارج، والتعاون الإنساني الدولي (روسوترودنيشيستفو) وإنتروسيا من صندوق دعم الدبلوماسية العامة "إيه إم جورتشاكوف".

وسيبقى الصحفيون الذين وصلوا كجزء من برنامج الجيل الجديد في روسيا حتى نهاية يونيو/حزيران، وسيحصل المشاركون في مشروع إنتروسيا (InteRussia) على تدريب مكثف لمدة شهر.
بالإضافة إلى ذلك، ستحضر كلتا المجموعتين العديد من الفصول الرئيسية وورش العمل من كبار خبراء "سبوتنيك" مع زملاء من دول أخرى والتعرف على الحياة الثقافية لموسكو.
© Sputnik . Devakhina Mariaصحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في وكالة "سبوتنيك"
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في وكالة "سبوتنيك"
© Sputnik . Devakhina Maria
وقدم بعض المشاركيين في البرنامج توقعاتهم من البرنامج وإقامتهم في روسيا:

جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز من وكالة أنباء الهند

عبر الصحفي في وكالة أنباء الهند، جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز عن سعادته الكبيرة في المشاركة، وقال:

"يسعدني أن تتاح لي الفرصة للتواصل مع زملائي من جميع أنحاء العالم. إنني أتطلع إلى مشاركة تجربتي في العمل الصحفي في مختلف البلدان وآمل أن تساعدنا الفصول الدراسية الرئيسية على تعزيز معرفتنا بأحدث الاتجاهات في عالم الإعلام".

جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز
وكالة أنباء الهند

ناجح حامد، جريدة الشرق

وعبر الصحفي في جريدة الشرق، ناجح حامد عن حماسه للمشاركة في هذه الفرصة التدريبية، وقال:

"أنا متحمس جدًا لفرصة التدريب هذه وأنا واثق من أنها ستوسع خبرتي المهنية في إنتاج الأخبار والوسائط الرقمية وتوفر فرصة للتعرف على روسيا وتنوعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والتجاري والعلمي المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، فوجئت بسرور برؤية جزء كبير من البرنامج مخصصًا لأحدث الإنجازات في مجال إنشاء المواد الإعلامية، خاصة لوكالات الأنباء، وهذا يسلط الضوء على مكانة سبوتنيك الرائدة بين وكالات الأنباء العالمية وتقدمها في هذا المجال. إنتاج الأخبار، وخاصة في العمل مع الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي".

ناجح حامد
صحفي في جريدة الشرق

ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، وكالة الأنباء الفلبينية

واعتبرت الصحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية، ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، نفسها محظوظة لمشاركتها في برنامج "Interussia"، وقالت:

"كنت محظوظا جدا لأنني تمكنت من المشاركة في التدريب "Interussia" للصحفيين الأجانب من دول "الآسيان +"، أود حقا معرفة المزيد عن تفاصيل عمل الشركاء والأصدقاء الروس: كيف يغطون الأخبار، وما هي التقنيات والاتجاهات الشائعة المستخدمة في صناعة الإعلام، وما إلى ذلك. بالطبع ، من الجيد مقابلة زملاء من دول أخرى والعمل معهم".

ويلنارد ليوناردو باسيلونيا
صحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية

ريثيا سريو، بوابة الإنترنت "فريش نيوز"

وبدورها، اعتبرت الصحفية ريثيا سريو، أن بمشاركتها في البرنامج ستساعدها على تعميق فهمها في مجال الإعلام وتحسين مهاراتها، وقالت:

"ستساعدني المشاركة في البرنامج على تعميق فهمي لعمل وسائل الإعلام العالمية، وتحسين مهاراتي الإدارية وتكوين فهم لروسيا من خلال فصول الدورة التدريبية والتواصل والرحلات الثقافية، مما سيعزز قدراتي المهنية ويسمح لي بالتطوير الأكاديمي والمهني. خططه لتحقيقها في شركته وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في السلام والتنمية على المدى الطويل في كمبوديا.

ريثيا سريو
بوابة الإنترنت "فريش نيوز"
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