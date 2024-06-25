https://sarabic.ae/20240625/صحفيون-من-5-مناطق-في-العالم-يخضعون-للتدريب-في-سبوتنيك-1090164097.html

صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"

صحفيون من 5 مناطق في العالم يخضعون للتدريب في "سبوتنيك"

سبوتنيك عربي

تستضيف وكالة "سبوتنيك" 32 صحفيا من 28 دولة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا في مقرها في العاصمة الروسية موسكو. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T12:31+0000

2024-06-25T12:31+0000

2024-06-25T12:31+0000

روسيا

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ويشارك صحفيون من أكبر وسائل الإعلام في بلدانهم في جلسة صيفية خاصة ضمن مشروع "سبوتنيك برو"، والتي افتتحت اليوم في المركز الصحفي للمجموعة الإعلامية.وسيبقى الصحفيون الذين وصلوا كجزء من برنامج الجيل الجديد في روسيا حتى نهاية يونيو/حزيران، وسيحصل المشاركون في مشروع إنتروسيا (InteRussia) على تدريب مكثف لمدة شهر.بالإضافة إلى ذلك، ستحضر كلتا المجموعتين العديد من الفصول الرئيسية وورش العمل من كبار خبراء "سبوتنيك" مع زملاء من دول أخرى والتعرف على الحياة الثقافية لموسكو.وقدم بعض المشاركيين في البرنامج توقعاتهم من البرنامج وإقامتهم في روسيا: جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز من وكالة أنباء الهندعبر الصحفي في وكالة أنباء الهند، جيانماركو لويس ديلغادو سانشيز عن سعادته الكبيرة في المشاركة، وقال:ناجح حامد، جريدة الشرقوعبر الصحفي في جريدة الشرق، ناجح حامد عن حماسه للمشاركة في هذه الفرصة التدريبية، وقال:ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، وكالة الأنباء الفلبينيةواعتبرت الصحفية في وكالة الأنباء الفيلبينية، ويلنارد ليوناردو باسيلونيا، نفسها محظوظة لمشاركتها في برنامج "Interussia"، وقالت:ريثيا سريو، بوابة الإنترنت "فريش نيوز"وبدورها، اعتبرت الصحفية ريثيا سريو، أن بمشاركتها في البرنامج ستساعدها على تعميق فهمها في مجال الإعلام وتحسين مهاراتها، وقالت:

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