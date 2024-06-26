https://sarabic.ae/20240626/المهاجم-الياباني-ميورا-البالغ-57-عاما-ينضم-إلى-ناد-جديد-ولا-يفكر-في-الاعتزال-فيديو-1090194050.html

المهاجم الياباني ميورا البالغ 57 عاما ينضم إلى ناد جديد ولا يفكر في الاعتزال.. فيديو

المهاجم الياباني ميورا البالغ 57 عاما ينضم إلى ناد جديد ولا يفكر في الاعتزال.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن المهاجم الياباني كازويوشي ميورا، البالغ من العمر 57 عاما، انضمامه إلى نادي أتلتيكو سوزوكا، الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة الياباني، على سبيل الإعارة من... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T13:03+0000

2024-06-26T13:03+0000

2024-06-26T13:17+0000

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وبهذا يعود لاعب منتخب اليابان السابق، الذي يشتهر بلقب "الملك كازو" إلى ناديه السابق، بعدما قضى موسمين على سبيل الإعارة مع فريق أوليفيرينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وهو النادي الذي قلما شارك في مبارياته، كما فشل في إحراز أي أهداف.وأحرز ميورا هدفين في فترته الأولى مع نادي سوزوكا عام 2022 قبل الرحيل إلى البرتغال.واعترف ميورا، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية، بأنه "كبير بالفعل في السن" إلا أنه لا يزال يتملكه الشغف بالساحرة المستديرة، على الرغم من اعتزال معظم معاصريه، قبل سنوات طويلة.ولعب ميورا بشكل احترافي في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، وظهر لأول مرة عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، الفريق الذي لعب لصالحه الأسطورة البرازيلي بيليه.وسجل ميورا 55 هدفا في 89 مباراة، وكان نجما مع منتخب اليابان في التسعينيات.

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