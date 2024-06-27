https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-ينفذ-سلسلة-من-الضربات-على-عدد-من-الأهداف-الأوكرانية-1090231297.html

الجيش الروسي ينفذ سلسلة من الضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية

الجيش الروسي ينفذ سلسلة من الضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف عدد من المواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تحييد عدد من الجنود. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T12:40+0000

2024-06-27T12:40+0000

2024-06-27T12:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" :"استقرت مجموعة من بانديرا في منزل دون إذن أصحابه وتم تحييدهم بضربة دقيقة من طائرة دون طيار".وأشار أيضًا إلى أن هذه واحدة من حلقات العمل المشترك العديدة بين الجيش الروسي والمقاومة المعارضة السرية.وأوضح ليبيديف أيضًا أن الصواريخ الروسية أصابت أهدافًا في كوبيانسك.وأشار إلى أن "الوصول كان إلى منزل استخدمته قوات بانديرا، دون علم أصحابه، كنقطة انتشار مؤقتة للفرقة، وتم تخزين بعض الذخيرة هناك في المبنى الخارجي".وقال منسق العمل السري: "في قرية بتروبافلوفكا، بالقرب من كوبيانسك، حلقت طائرات مسيرة إلى مبنى، ودمرت سرية للعدو ووحدتين من المركبات المجنزرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29--1090224608.html

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