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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-ينفذ-سلسلة-من-الضربات-على-عدد-من-الأهداف-الأوكرانية-1090231297.html
الجيش الروسي ينفذ سلسلة من الضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية
الجيش الروسي ينفذ سلسلة من الضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف عدد من المواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تحييد عدد من الجنود. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T12:40+0000
2024-06-27T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" :"استقرت مجموعة من بانديرا في منزل دون إذن أصحابه وتم تحييدهم بضربة دقيقة من طائرة دون طيار".وأشار أيضًا إلى أن هذه واحدة من حلقات العمل المشترك العديدة بين الجيش الروسي والمقاومة المعارضة السرية.وأوضح ليبيديف أيضًا أن الصواريخ الروسية أصابت أهدافًا في كوبيانسك.وأشار إلى أن "الوصول كان إلى منزل استخدمته قوات بانديرا، دون علم أصحابه، كنقطة انتشار مؤقتة للفرقة، وتم تخزين بعض الذخيرة هناك في المبنى الخارجي".وقال منسق العمل السري: "في قرية بتروبافلوفكا، بالقرب من كوبيانسك، حلقت طائرات مسيرة إلى مبنى، ودمرت سرية للعدو ووحدتين من المركبات المجنزرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29--1090224608.html
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روسيا

الجيش الروسي ينفذ سلسلة من الضربات على عدد من الأهداف الأوكرانية

12:40 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد منسق العمل السري بمقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف عدد من المواقع القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تحييد عدد من الجنود.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" :"استقرت مجموعة من بانديرا في منزل دون إذن أصحابه وتم تحييدهم بضربة دقيقة من طائرة دون طيار".
وأشار أيضًا إلى أن هذه واحدة من حلقات العمل المشترك العديدة بين الجيش الروسي والمقاومة المعارضة السرية.

ووفقا له، فإن "ديرغاتشي تعرضت لاستهداف في 26 يونيو في الساعة 15:45. كان الارتطام قويًا جدًا، وظهرت ألسنة اللهب العالية في الثواني الأولى. وقد اصطدمت طائرة بمستودع قريب من ضواحي المدينة".

وأوضح ليبيديف أيضًا أن الصواريخ الروسية أصابت أهدافًا في كوبيانسك.
وأشار إلى أن "الوصول كان إلى منزل استخدمته قوات بانديرا، دون علم أصحابه، كنقطة انتشار مؤقتة للفرقة، وتم تخزين بعض الذخيرة هناك في المبنى الخارجي".

وتابع: "وجهت ضربة أخرى إلى نقطة انتشار مؤقتة أقامتها القوات المسلحة الأوكرانية في منزل في قرية مالوي فيسيولوي بالقرب من ليبتسي". وأشار إلى أنه كان يوجد في باحة هذا المنزل شاحنتان صغيرتان مجهزتان لإطلاق الطائرات دون طيار.

وقال منسق العمل السري: "في قرية بتروبافلوفكا، بالقرب من كوبيانسك، حلقت طائرات مسيرة إلى مبنى، ودمرت سرية للعدو ووحدتين من المركبات المجنزرة".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"
10:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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