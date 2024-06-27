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الدفاع التركية: مستعدون للحرب العالمية الثالثة
الدفاع التركية: مستعدون للحرب العالمية الثالثة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن القوات المسلحة التركية تقوم بتحديث التكتيكات والخطط بانتظام وفقًا لتقييم التهديدات الأمنية، وهي مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T12:06+0000
2024-06-27T12:06+0000
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وذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: "تقوم وزارة الدفاع بتقييم دفاعنا وأمننا وتحديث جميع الخطط في ضوء التقييمات الأمنية الحالية، ويمكننا أن نقول بثقة إننا من أكثر الدول استعدادًا".وأكد أن القوات المسلحة التركية جيش ديناميكي، ويقوم بأنشطة متواصلة في عدد من المناطق.وقال المصدر: "لقد قام جيشنا بفحص خططه ولوجستياته ويشارك أيضًا في أنشطة حفظ السلام في أجزاء كثيرة من العالم، تركيا لا تريد صورة قاتمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن من المهم التأكيد على أن جيشنا مستعد لأي سيناريو".وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".
https://sarabic.ae/20240626/المستشار-السابق-لدى-وزارة-الدفاع-الأمريكية-يحذر-من-خسارة-تركيا-وخروجها-من-الناتو-1090183309.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

الدفاع التركية: مستعدون للحرب العالمية الثالثة

12:06 GMT 27.06.2024
© AFP 2023الجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023
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أفادت وزارة الدفاع التركية بأن القوات المسلحة التركية تقوم بتحديث التكتيكات والخطط بانتظام وفقًا لتقييم التهديدات الأمنية، وهي مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك الحرب العالمية الثالثة.
وذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: "تقوم وزارة الدفاع بتقييم دفاعنا وأمننا وتحديث جميع الخطط في ضوء التقييمات الأمنية الحالية، ويمكننا أن نقول بثقة إننا من أكثر الدول استعدادًا".
وأكد أن القوات المسلحة التركية جيش ديناميكي، ويقوم بأنشطة متواصلة في عدد من المناطق.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
أمس, 06:53 GMT
وقال المصدر: "لقد قام جيشنا بفحص خططه ولوجستياته ويشارك أيضًا في أنشطة حفظ السلام في أجزاء كثيرة من العالم، تركيا لا تريد صورة قاتمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن من المهم التأكيد على أن جيشنا مستعد لأي سيناريو".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.
وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".
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