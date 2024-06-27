https://sarabic.ae/20240627/الدفاع-التركية-مستعدون-للحرب-العالمية-الثالثة-1090228273.html

الدفاع التركية: مستعدون للحرب العالمية الثالثة

الدفاع التركية: مستعدون للحرب العالمية الثالثة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع التركية بأن القوات المسلحة التركية تقوم بتحديث التكتيكات والخطط بانتظام وفقًا لتقييم التهديدات الأمنية، وهي مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T12:06+0000

2024-06-27T12:06+0000

2024-06-27T12:06+0000

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وذكرت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: "تقوم وزارة الدفاع بتقييم دفاعنا وأمننا وتحديث جميع الخطط في ضوء التقييمات الأمنية الحالية، ويمكننا أن نقول بثقة إننا من أكثر الدول استعدادًا".وأكد أن القوات المسلحة التركية جيش ديناميكي، ويقوم بأنشطة متواصلة في عدد من المناطق.وقال المصدر: "لقد قام جيشنا بفحص خططه ولوجستياته ويشارك أيضًا في أنشطة حفظ السلام في أجزاء كثيرة من العالم، تركيا لا تريد صورة قاتمة مثل الحرب العالمية الثالثة، لكن من المهم التأكيد على أن جيشنا مستعد لأي سيناريو".وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الأربعاء، دول المنطقة إلى دعم لبنان في ظل التوترات مع إسرائيل.وقال أردوغان إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مريض عقليا وسكوت الدول الغربية عليه سيؤدي لحرب موسعة في المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "مخططاته لتوسيع الحرب في المنطقة ستقود إلى كارثة وعلى العالم الإسلامي ودول الشرق الأوسط أولا التصدي لهذه المخططات الدموية".

https://sarabic.ae/20240626/المستشار-السابق-لدى-وزارة-الدفاع-الأمريكية-يحذر-من-خسارة-تركيا-وخروجها-من-الناتو-1090183309.html

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