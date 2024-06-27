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بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
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المرشح الرئاسي الإيراني بور محمدي: سأواصل تعزيز العلاقات مع روسيا حال فوزي في الانتخابات
المرشح الرئاسي الإيراني بور محمدي: سأواصل تعزيز العلاقات مع روسيا حال فوزي في الانتخابات
سبوتنيك عربي
قال المرشح الرئاسي الإيراني مصطفى بور محمدي، إن لديه إمكانية للتواصل مع روسيا بشكل جيد، مضيفًا: "أعتقد أن علاقات إيران مع روسيا ستتخذ شكلا أقوى وأكثر نجاحا". 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:56+0000
2024-06-27T09:56+0000
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طهران - سبوتنيك. وأكد بور محمدي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه سوف يستمر في تعزيز العلاقات بين بلاده وروسيا، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق، غدا الجمعة.وقال: "سأستمر في سياسة تعزيز علاقاتنا مع روسيا، وسوف أوسعها أكثر"، مضيفًا: "لدي معرفة جيدة بقدرات روسيا، وأعتقد أن لدي تجربة عملية في التعامل مع الروس".وحول الاتفاقات التي تم توقيعها بين إيران وروسيا في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قال المرشح الرئاسي: "بالتأكيد سننفذها، وسنحاول متابعة عقود جديدة أخرى أيضا".وحول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، قال بور محمدي، إن واشنطن لم تظهر الكثير من الصدق خلال تعاملها مع إيران، "وعلى أية حال، سنكون جادين للغاية بشأن رفع العقوبات عن بلادنا وفي القضايا النووية".وتنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران، غدا الجمعة 28 يونيو/ حزيران، وتأتي في أعقاب رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفى يوم 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقله وبرفقته وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في منطقة جبلية شمالي غربي البلاد.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عدة مرشحين، وهم مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، بينما أعلن المرشح علي رضا زاكاني انسحابه من الانتخابات بعد ساعات من انسحاب المرشح المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.ودخلت إيران الصمت الانتخابي، صباح اليوم الخميس، بينما تبدأ عملية الاقتراع صباح الجمعة وتستمر حتى المساء، فيما تبدأ عملية فرز الأصوات، يوم السبت.
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المرشح الرئاسي الإيراني بور محمدي: سأواصل تعزيز العلاقات مع روسيا حال فوزي في الانتخابات

09:56 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورطهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.
طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال المرشح الرئاسي الإيراني مصطفى بور محمدي، إن لديه إمكانية للتواصل مع روسيا بشكل جيد، مضيفًا: "أعتقد أن علاقات إيران مع روسيا ستتخذ شكلا أقوى وأكثر نجاحا".
طهران - سبوتنيك. وأكد بور محمدي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه سوف يستمر في تعزيز العلاقات بين بلاده وروسيا، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق، غدا الجمعة.
وقال: "سأستمر في سياسة تعزيز علاقاتنا مع روسيا، وسوف أوسعها أكثر"، مضيفًا: "لدي معرفة جيدة بقدرات روسيا، وأعتقد أن لدي تجربة عملية في التعامل مع الروس".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
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25 يونيو, 02:11 GMT
وحول الاتفاقات التي تم توقيعها بين إيران وروسيا في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، قال المرشح الرئاسي: "بالتأكيد سننفذها، وسنحاول متابعة عقود جديدة أخرى أيضا".
وحول مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، قال بور محمدي، إن واشنطن لم تظهر الكثير من الصدق خلال تعاملها مع إيران، "وعلى أية حال، سنكون جادين للغاية بشأن رفع العقوبات عن بلادنا وفي القضايا النووية".
وتنطلق الانتخابات الرئاسية في إيران، غدا الجمعة 28 يونيو/ حزيران، وتأتي في أعقاب رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفى يوم 19 مايو/ أيار الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقله وبرفقته وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين، في منطقة جبلية شمالي غربي البلاد.
طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران
08:46 GMT
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية عدة مرشحين، وهم مسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، بينما أعلن المرشح علي رضا زاكاني انسحابه من الانتخابات بعد ساعات من انسحاب المرشح المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
ودخلت إيران الصمت الانتخابي، صباح اليوم الخميس، بينما تبدأ عملية الاقتراع صباح الجمعة وتستمر حتى المساء، فيما تبدأ عملية فرز الأصوات، يوم السبت.
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