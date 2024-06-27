https://sarabic.ae/20240627/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090212727.html

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T02:56+0000

2024-06-27T02:56+0000

2024-06-27T02:56+0000

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث استهدف عناصره "مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع قتيل وجريح داخلها، وموقع العاصي بالأسلحة الصاروخية، وموقع زبدين في مزارع شبعا".ولفت البيان إلى أن عناصر حزب الله استهدفوا "التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وقصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 25 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة كفركلا، والخيام، وكفرشوبا، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات العديسة، الطيبة، راشيا الفخار، كفرحمام، شبعا، ميس الجبل، حلتا، برج الملوك، الوزاني، وفي قضاء النبطية قصف حي المشاع، وفي قضاء بنت جبيل قصف بنت جبيل، كونين، الطيري، رامية، القوزح، ياطر، عيتا الشعب، عيترون، وفي قضاء صور استهدف بلدات الضهيرة، زبقين، اللبونة، أطراف الناقورة، وقامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق الجنوبية".يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حزب الله اللبناني.وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق. وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يوميًا على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي.من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفًا من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله