"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090212727.html
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T02:56+0000
2024-06-27T02:56+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_ea12a33346bfe65a51fd52303b22e677.jpg
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث استهدف عناصره "مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع قتيل وجريح داخلها، وموقع العاصي بالأسلحة الصاروخية، وموقع زبدين في مزارع شبعا".ولفت البيان إلى أن عناصر حزب الله استهدفوا "التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وقصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 25 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة كفركلا، والخيام، وكفرشوبا، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات العديسة، الطيبة، راشيا الفخار، كفرحمام، شبعا، ميس الجبل، حلتا، برج الملوك، الوزاني، وفي قضاء النبطية قصف حي المشاع، وفي قضاء بنت جبيل قصف بنت جبيل، كونين، الطيري، رامية، القوزح، ياطر، عيتا الشعب، عيترون، وفي قضاء صور استهدف بلدات الضهيرة، زبقين، اللبونة، أطراف الناقورة، وقامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق الجنوبية".يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حزب الله اللبناني.وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق. وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يوميًا على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي.من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفًا من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لا-نريد-حربا-ضد-حزب-الله-لكن-بإمكاننا-أن-نلحق-ضررا-جسيما-في-لبنان-1090212465.html
https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144199_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_a5e08effc9575a61460ccba004d58e64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله

"حزب الله" يعلن استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:56 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الأربعاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية"، حيث استهدف عناصره "مبانٍ يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع قتيل وجريح داخلها، وموقع العاصي بالأسلحة الصاروخية، وموقع زبدين في مزارع شبعا".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نريد حربا" ضد حزب الله لكن بإمكاننا أن نلحق "ضررا جسيما" في لبنان
00:48 GMT
ولفت البيان إلى أن عناصر حزب الله استهدفوا "التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وقصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كما قصفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".
وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 25 بلدة في جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي في قضاء مرجعيون من جنوب لبنان، بلدة كفركلا، والخيام، وكفرشوبا، وقصف بالمدفعية الثقيلة بلدات العديسة، الطيبة، راشيا الفخار، كفرحمام، شبعا، ميس الجبل، حلتا، برج الملوك، الوزاني، وفي قضاء النبطية قصف حي المشاع، وفي قضاء بنت جبيل قصف بنت جبيل، كونين، الطيري، رامية، القوزح، ياطر، عيتا الشعب، عيترون، وفي قضاء صور استهدف بلدات الضهيرة، زبقين، اللبونة، أطراف الناقورة، وقامت طائرات الجيش الإسرائيلي بخرق جدار الصوت فوق العديد من المناطق الجنوبية".
يذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حزب الله اللبناني.
آثاردمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
قصف إسرائيلي فسفوري يستهدف عدة بلدات جنوب لبنان.. فيديو
23 يونيو, 21:30 GMT
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق. وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يوميًا على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي.
من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفًا من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويينأمس, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала