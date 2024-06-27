"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المساعي الأمريكية كلها ضغوط وحرب نفسية وتمنيات لا أكثر ولا أقل
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
إجلاء رعايا ، وتحذيرات أمريكية أوروبية ، وتصريحات بأن لبنان أمام شهر مصيري
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
On air
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240627/سيدي-كرير-المصرية-للبتروكيماويات-تستأنف-العمل-بعد-عودة-إمدادات-الغاز-1090218840.html
"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز
"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز
سبوتنيك عربي
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان لها، أن شركة "سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات استأنفت العمل بمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T08:05+0000
2024-06-27T08:05+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
اقتصاد
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_bfb39707cdb3011e50463d949c9e72dc.jpg
ونقلت صحيفة "فيتو" عن البورصة بيانا، قالت فيه إنه "بالإشارة إلى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 25 /06 /2024 والخاص بإمدادات الغاز الطبيعى لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، فقد ورد بيان من الشركة يفيد ببدء استقبال غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع".وتابع البيان: "لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة".يأتي الإعلان عن عودة العمل بمصانع "سيدي كرير" بعدما أعلنت الشركة، الثلاثاء الماضي، عن توقف مصانعها بسبب نقص إمدادات الغاز.وفي وقت سابق، أعلنت مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أمس الأربعاء، عن توقف مصانعها الثلاثة عن العمل إثر توقف إمداد الغاز الطبيعي لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.ونقل موقع "مصراوي" بيانا من الشركة مرسل للبورصة المصرية، بررت فيه التوقف بالحرص على عدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام بما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي وهو ما أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.وأسفر توقف المصانع الثلاثة عن هبوط سعر سهم شركة "موبكو" بنسبة 1.15% مع بداية جلسة اليوم ليسجل سعر سهم 44.58 جنيه مقابل 45.10 سعر فتح الجلسة، كما أعلنت كل من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير، أمس، عن توقف مصانعهم لانقطاع الغاز أيضا.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد قررت تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر، في منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
https://sarabic.ae/20240626/الأردن-يؤكد-تغطية-احتياجات-النظام-الكهربائي-من-الغاز-لعشرات-السنين-1090205915.html
https://sarabic.ae/20240626/طهران-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-موسكو-لاستيراد-الغاز-من-روسيا-1090193893.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061632085_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_e8114f1bdf7c89a9b9376e4884681366.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد, أخبار العالم الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, اقتصاد, أخبار العالم الآن

"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز

08:05 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان لها، أن شركة "سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات استأنفت العمل بمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز.
ونقلت صحيفة "فيتو" عن البورصة بيانا، قالت فيه إنه "بالإشارة إلى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 25 /06 /2024 والخاص بإمدادات الغاز الطبيعى لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، فقد ورد بيان من الشركة يفيد ببدء استقبال غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع".
وتابع البيان: "لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة".
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
الأردن يؤكد تغطية احتياجات النظام الكهربائي من الغاز لعشرات السنين
أمس, 18:13 GMT
يأتي الإعلان عن عودة العمل بمصانع "سيدي كرير" بعدما أعلنت الشركة، الثلاثاء الماضي، عن توقف مصانعها بسبب نقص إمدادات الغاز.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أمس الأربعاء، عن توقف مصانعها الثلاثة عن العمل إثر توقف إمداد الغاز الطبيعي لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.
ونقل موقع "مصراوي" بيانا من الشركة مرسل للبورصة المصرية، بررت فيه التوقف بالحرص على عدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام بما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي وهو ما أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.
طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا
أمس, 12:41 GMT
وأسفر توقف المصانع الثلاثة عن هبوط سعر سهم شركة "موبكو" بنسبة 1.15% مع بداية جلسة اليوم ليسجل سعر سهم 44.58 جنيه مقابل 45.10 سعر فتح الجلسة، كما أعلنت كل من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير، أمس، عن توقف مصانعهم لانقطاع الغاز أيضا.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد قررت تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر، في منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات05:28 GMTРеактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала