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"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز

"سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات تستأنف العمل بعد عودة إمدادات الغاز

سبوتنيك عربي

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، فى بيان لها، أن شركة "سيدي كرير" المصرية للبتروكيماويات استأنفت العمل بمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T08:05+0000

2024-06-27T08:05+0000

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ونقلت صحيفة "فيتو" عن البورصة بيانا، قالت فيه إنه "بالإشارة إلى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 25 /06 /2024 والخاص بإمدادات الغاز الطبيعى لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، فقد ورد بيان من الشركة يفيد ببدء استقبال غازات التغذية وبدء التشغيل للمصانع".وتابع البيان: "لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة".يأتي الإعلان عن عودة العمل بمصانع "سيدي كرير" بعدما أعلنت الشركة، الثلاثاء الماضي، عن توقف مصانعها بسبب نقص إمدادات الغاز.وفي وقت سابق، أعلنت مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، أمس الأربعاء، عن توقف مصانعها الثلاثة عن العمل إثر توقف إمداد الغاز الطبيعي لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.ونقل موقع "مصراوي" بيانا من الشركة مرسل للبورصة المصرية، بررت فيه التوقف بالحرص على عدم إلحاق أي ضرر بمصانعها في ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام بما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمي وهو ما أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب.وأسفر توقف المصانع الثلاثة عن هبوط سعر سهم شركة "موبكو" بنسبة 1.15% مع بداية جلسة اليوم ليسجل سعر سهم 44.58 جنيه مقابل 45.10 سعر فتح الجلسة، كما أعلنت كل من أبوقير للأسمدة وسيدي كرير، أمس، عن توقف مصانعهم لانقطاع الغاز أيضا.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد قررت تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر، في منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.

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