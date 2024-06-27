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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الجنوبية-تعلق-على-اختبار-جارتها-الشمالية-لصاروخ-جديد-1090234951.html
كوريا الجنوبية تعلق على اختبار جارتها الشمالية لصاروخ جديد
كوريا الجنوبية تعلق على اختبار جارتها الشمالية لصاروخ جديد
سبوتنيك عربي
رد جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على إعلان كوريا الشمالية بشأن نجاحها في إجراء تجربة صاروخية متعددة الرؤوس، في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T14:12+0000
2024-06-27T14:12+0000
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ووصف إعلان بيونغ يانغ بأنه شكل من أشكال "الخداع"، مؤكدا من جديد تقييمه بأن الصاروخ انفجر في الهواء، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة صاروخية ناجحة، أمس الأربعاء، بهدف تأمين قدرات متعددة لمركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف)، وهو ما يتعارض مع تقييم كوريا الجنوبية السابق، بأن الإطلاق انتهى بالفشل.وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الكولونيل لي سونغ جون، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن "الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس انفجر في مرحلة مبكرة من الرحلة".واعتبر لي أن الصور التي نشرتها كوريا الشمالية في صباح اليوم الخميس، لإطلاق الصاروخ، تبدو مشابهة لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17"، الذي يعمل بالوقود السائل، وتم إطلاقه في مارس/ آذار 2023.وقالت كوريا الشمالية في إعلانها إن الاختبار استخدم "محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، ضمن دائرة نصف قطرها 170-200 كيلومتر"، وأنه تم توجيه الرؤوس الحربية المنفصلة بشكل صحيح نحو 3 أهداف.وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق، إن الشمال أطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكن الصاروخ انفجر في الجو، بعد أن قطع مسافة 250 كيلومترا، وتناثرت شظاياه فوق البحر.وتسمح تقنية مركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف) للصاروخ الباليستي بإيصال رؤوس حربية متعددة إلى أهداف مختلفة، وهي ترتبط إلى حد كبير بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بسبب استخدامها الاستراتيجي.
https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الشمالية-تطلق-بنجاح-صاروخا-برؤوس-حربية-متعددة-1090213750.html
https://sarabic.ae/20240626/كوريا-الجنوبية-تنفذ-عملا-عسكريا-هو-الأول-منذ-7-سنوات-على-حدود-جارتها-الشمالية-1090192361.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

كوريا الجنوبية تعلق على اختبار جارتها الشمالية لصاروخ جديد

14:12 GMT 27.06.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
© Photo / KCNA
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رد جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على إعلان كوريا الشمالية بشأن نجاحها في إجراء تجربة صاروخية متعددة الرؤوس، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
ووصف إعلان بيونغ يانغ بأنه شكل من أشكال "الخداع"، مؤكدا من جديد تقييمه بأن الصاروخ انفجر في الهواء، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة صاروخية ناجحة، أمس الأربعاء، بهدف تأمين قدرات متعددة لمركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف)، وهو ما يتعارض مع تقييم كوريا الجنوبية السابق، بأن الإطلاق انتهى بالفشل.
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الكولونيل لي سونغ جون، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن "الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس انفجر في مرحلة مبكرة من الرحلة".
وأضاف: "لقد أصدرت كوريا الشمالية إعلانا مختلفا هذا الصباح، لكننا نعتقد أن هذا مجرد أسلوب للخداع والمبالغة".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا برؤوس حربية متعددة
04:43 GMT
واعتبر لي أن الصور التي نشرتها كوريا الشمالية في صباح اليوم الخميس، لإطلاق الصاروخ، تبدو مشابهة لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17"، الذي يعمل بالوقود السائل، وتم إطلاقه في مارس/ آذار 2023.
وقال: "كوريا الشمالية فشلت في إطلاق صاروخها الفضائي الأخير وفشلت مرة أخرى أمس، ونعتقد أن هناك دافعا للتغطية على ذلك"، مشيرا إلى أن "كوريا الجنوبية وأمريكا اعتبرتا إطلاق أمس الأربعاء فاشلا".
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وقالت كوريا الشمالية في إعلانها إن الاختبار استخدم "محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، ضمن دائرة نصف قطرها 170-200 كيلومتر"، وأنه تم توجيه الرؤوس الحربية المنفصلة بشكل صحيح نحو 3 أهداف.
وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق، إن الشمال أطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكن الصاروخ انفجر في الجو، بعد أن قطع مسافة 250 كيلومترا، وتناثرت شظاياه فوق البحر.
وتسمح تقنية مركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف) للصاروخ الباليستي بإيصال رؤوس حربية متعددة إلى أهداف مختلفة، وهي ترتبط إلى حد كبير بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بسبب استخدامها الاستراتيجي.
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