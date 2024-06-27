https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الجنوبية-تعلق-على-اختبار-جارتها-الشمالية-لصاروخ-جديد-1090234951.html

كوريا الجنوبية تعلق على اختبار جارتها الشمالية لصاروخ جديد

كوريا الجنوبية تعلق على اختبار جارتها الشمالية لصاروخ جديد

سبوتنيك عربي

رد جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على إعلان كوريا الشمالية بشأن نجاحها في إجراء تجربة صاروخية متعددة الرؤوس، في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T14:12+0000

2024-06-27T14:12+0000

2024-06-27T14:12+0000

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ووصف إعلان بيونغ يانغ بأنه شكل من أشكال "الخداع"، مؤكدا من جديد تقييمه بأن الصاروخ انفجر في الهواء، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وفي وقت سابق من اليوم، قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة صاروخية ناجحة، أمس الأربعاء، بهدف تأمين قدرات متعددة لمركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف)، وهو ما يتعارض مع تقييم كوريا الجنوبية السابق، بأن الإطلاق انتهى بالفشل.وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الكولونيل لي سونغ جون، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن "الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية أمس انفجر في مرحلة مبكرة من الرحلة".واعتبر لي أن الصور التي نشرتها كوريا الشمالية في صباح اليوم الخميس، لإطلاق الصاروخ، تبدو مشابهة لإطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-17"، الذي يعمل بالوقود السائل، وتم إطلاقه في مارس/ آذار 2023.وقالت كوريا الشمالية في إعلانها إن الاختبار استخدم "محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب، ضمن دائرة نصف قطرها 170-200 كيلومتر"، وأنه تم توجيه الرؤوس الحربية المنفصلة بشكل صحيح نحو 3 أهداف.وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق، إن الشمال أطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكن الصاروخ انفجر في الجو، بعد أن قطع مسافة 250 كيلومترا، وتناثرت شظاياه فوق البحر.وتسمح تقنية مركبة إعادة الدخول المتعددة المستهدفة بشكل مستقل (ميرف) للصاروخ الباليستي بإيصال رؤوس حربية متعددة إلى أهداف مختلفة، وهي ترتبط إلى حد كبير بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بسبب استخدامها الاستراتيجي.

https://sarabic.ae/20240627/كوريا-الشمالية-تطلق-بنجاح-صاروخا-برؤوس-حربية-متعددة-1090213750.html

https://sarabic.ae/20240626/كوريا-الجنوبية-تنفذ-عملا-عسكريا-هو-الأول-منذ-7-سنوات-على-حدود-جارتها-الشمالية-1090192361.html

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