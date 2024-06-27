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مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح قرار يجدد الإدانة لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح قرار يجدد الإدانة لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح قرار يجدد الإدانة لهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، مطالبًا بوقفها فورا. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T14:42+0000
2024-06-27T15:13+0000
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وأكد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة لـ"أنصار الله"، داعيًا إلى توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة ككل.كما أكد المجلس على "ضرورة معالجة أسباب الصراعات التي تسهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري".يأتي ذلك بعدما أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن "الطائرات الأمريكية البريطانية نفذت 8 غارات على محافظة الحديدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا تنفيذ جماعته 4 عمليات بـ7 صواريخ باليستية ومجنحة وبزورق "طوفان" الذي يمكنه حمل 1.5 طن متفجرات.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240627/تصويت-هل-تردع-تحذيرات-عبد-الملك-الحوثي-إسرائيل-من-مواجهة-حزب-الله؟----1090235328.html
https://sarabic.ae/20240627/-أنصار-الله-أمريكا-غير-قادرة-على-ردع-الأسلحة-النوعية-اليمنية-1090212889.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم

مجلس الأمن الدولي يصوت لصالح قرار يجدد الإدانة لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر

14:42 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 15:13 GMT 27.06.2024)
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / -
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صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لصالح قرار يجدد الإدانة لهجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، مطالبًا بوقفها فورا.
وأكد قرار مجلس الأمن على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة لـ"أنصار الله"، داعيًا إلى توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة ككل.
كما أكد المجلس على "ضرورة معالجة أسباب الصراعات التي تسهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري".
يأتي ذلك بعدما أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أن "الطائرات الأمريكية البريطانية نفذت 8 غارات على محافظة الحديدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا تنفيذ جماعته 4 عمليات بـ7 صواريخ باليستية ومجنحة وبزورق "طوفان" الذي يمكنه حمل 1.5 طن متفجرات.
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
تصويت... هل تردع تحذيرات عبد الملك الحوثي إسرائيل من مواجهة "حزب الله"؟
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وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
"أنصار الله": أمريكا غير قادرة على "ردع الأسلحة النوعية" اليمنية
02:03 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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