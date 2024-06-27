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وزير الصناعة والتجارة في مالي لـ"سبوتنيك": نسعى للاستفادة من خبرات الشركات الروسية
وزير الصناعة والتجارة في مالي لـ"سبوتنيك": نسعى للاستفادة من خبرات الشركات الروسية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الصناعة والتجارة في مالي، موسى الحسن ديالو، بأن بلاده تسعى للاستفادة من خبرة روسيا في مجال التصنيع الزراعي وتبحث توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T07:15+0000
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باماكو - سبوتنيك. وقال ديالو في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلاده "تعتزم دعوة الشركات الروسية للمساعدة في قطاع التصنيع الزراعي، حيث نرى إمكانات كبيرة في الخبرة الروسية في مجال التقنيات الزراعية وتجهيز المنتجات، كما نجري حاليًا مناقشات مع العديد من الشركات الروسية حول الشراكات الاستراتيجية".وفي وقت سابق، قال عبد الله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي، إن بلاده ترغب بتسريع تنفيذ خطة لتعزيز قدراتها العسكرية بمساعدة روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تناقش مع الجانب الروسي برامج شراء المعدات العسكرية الروسية. جاء ذلك بعدما زار مؤخرا وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع، عاصمة مالي مدينة باماكو، وهي الزيارة التي رأى ديوب أنها تعكس رغبة مالي في تسريع تنفيذ خطة "بناء وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية الوطنية". ووصف وزير خارجية مالي تلك الزيارة بأنها بمثابة "استمرار للحوار من أجل تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين بلدينا، ويقوم هذا التعاون على تعزيز الإمكانات القتالية لقوات الدفاع والأمن في مالي من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وكذلك برنامج شراء المعدات العسكرية".زكان وزير الطاقة المالي بينتو كامارا، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن سلطات بلاده باشرت بالتعاون مع حكومة روسيا الاتحادية في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في غرب أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240610/باحث-سياسي-واشنطن-ستحاول-إشعال-الفتن-والحروب-في-أفريقيا-بعد-التقارب-الحاصل-مع-روسيا-1089717897.html
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وزير الصناعة والتجارة في مالي لـ"سبوتنيك": نسعى للاستفادة من خبرات الشركات الروسية

07:15 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
عرض سيارة موسكفيتش في مصنع موسكو للسيارات موسكفيتش، روسيا 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح وزير الصناعة والتجارة في مالي، موسى الحسن ديالو، بأن بلاده تسعى للاستفادة من خبرة روسيا في مجال التصنيع الزراعي وتبحث توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع الشركات الروسية في هذا الشأن.
باماكو - سبوتنيك. وقال ديالو في مقابلة مع "سبوتنيك" إن بلاده "تعتزم دعوة الشركات الروسية للمساعدة في قطاع التصنيع الزراعي، حيث نرى إمكانات كبيرة في الخبرة الروسية في مجال التقنيات الزراعية وتجهيز المنتجات، كما نجري حاليًا مناقشات مع العديد من الشركات الروسية حول الشراكات الاستراتيجية".
وفي وقت سابق، قال عبد الله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي، إن بلاده ترغب بتسريع تنفيذ خطة لتعزيز قدراتها العسكرية بمساعدة روسيا الاتحادية، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تناقش مع الجانب الروسي برامج شراء المعدات العسكرية الروسية.
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جاء ذلك بعدما زار مؤخرا وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع، عاصمة مالي مدينة باماكو، وهي الزيارة التي رأى ديوب أنها تعكس رغبة مالي في تسريع تنفيذ خطة "بناء وتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية الوطنية".
ووصف وزير خارجية مالي تلك الزيارة بأنها بمثابة "استمرار للحوار من أجل تعزيز الشراكة العسكرية الاستراتيجية بين بلدينا، ويقوم هذا التعاون على تعزيز الإمكانات القتالية لقوات الدفاع والأمن في مالي من أجل تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وكذلك برنامج شراء المعدات العسكرية".
زكان وزير الطاقة المالي بينتو كامارا، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، أن سلطات بلاده باشرت بالتعاون مع حكومة روسيا الاتحادية في بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في غرب أفريقيا.
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