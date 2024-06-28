https://sarabic.ae/20240628/إحباط-هجوم-إرهابي-بـ9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بوتشينكوفسكي-بمقاطعة-سمولينسك-الروسية-1090249956.html
إحباط هجوم إرهابي بـ9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بوتشينكوفسكي بمقاطعة سمولينسك الروسية
إحباط هجوم إرهابي بـ9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بوتشينكوفسكي بمقاطعة سمولينسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:16+0000
2024-06-28T03:16+0000
2024-06-28T03:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب أنوخين في حسابه على "تلغرام": "فوق منطقة بوتشينكوفسكي، أحبطت قوات الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد منشأة عسكرية للقوات المسلحة الروسية باستخدام 9 طائرات مسيرة انتحارية".وأضاف أنوخين أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة سقوط الحطام.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف
https://sarabic.ae/20240628/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بلدة-تروبشيفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1090248073.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إحباط هجوم إرهابي بـ9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بوتشينكوفسكي بمقاطعة سمولينسك الروسية
أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، فاسيلي أنوخين، فجر اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد منشأة عسكرية في المقاطعة باستخدام 9 طائرات مسيرة انتحارية، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب أنوخين في حسابه على "تلغرام": "فوق منطقة بوتشينكوفسكي، أحبطت قوات الدفاع الجوي ووسائط الحرب الإلكترونية محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد منشأة عسكرية للقوات المسلحة الروسية باستخدام 9 طائرات مسيرة انتحارية".
وأضاف أنوخين أنه بحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة سقوط الحطام.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك
وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف