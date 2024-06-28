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https://sarabic.ae/20240628/خبراء-حاجة-أوروبا-للغاز-الجزائري-تمنعها-من-اللجوء-للتحكيم-الدولي-1090282403.html
خبراء: حاجة أوروبا للغاز الجزائري تمنعها من اللجوء للتحكيم الدولي
خبراء: حاجة أوروبا للغاز الجزائري تمنعها من اللجوء للتحكيم الدولي
سبوتنيك عربي
استبعد خبراء لجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم الدولي لتسوية خلافات تجارية وفرض قيود على صادرات أوروبية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T15:48+0000
2024-06-28T15:48+0000
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وقال الخبراء إن الجزائر لم تفرض أي قيود على الصادرات الأوروبية، وأنها تعمل على تنويع اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في القطاع الزراعة، الأمر الذي أزعج بعض الدول.ويرى الخبراء أن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ إلى "السياسة الخشنة" نظرا لمكانة الجزائر في قطاع الطاقة، وما تمثله إمدادات الغاز من أهمية في الوقت الراهن.وفي وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبي الجزائر للحوار من أجل تسوية خلافات تجارية، مع اتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات أوروبية في خطوة قد تفضي إلى مطالبة الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية.وأكد الاتحاد أنه بادر بتفعيل إجراءات لتسوية المنازعات ضد الجزائر، معترضا على قرارات نفّذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وفق الرؤية الجزائرية.وشملت هذه الإجراءات "نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة"، وفق الصحافة الجزائرية.في الإطار قال الدكتور سليمان ناصر، إن الجزائر كانت تطالب في السابق بتأخير الاتفاق، لكنها الآن تطالب بمراجعته كليا، الأمر الذي قد لا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي بسهولة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ إلى الطرق الخشنة، خاصة أنه يعتبر الجزائر من الشركاء الرئيسيين، ولا يمكنه تغافل مكانة الجزائر على مستوى الطاقة في الفترة الراهنة، وبحث أوروبا عن تعويض الغاز الروسي.وتابع ناصر أن أزمة الطاقة قد تحول دون لجوء أوروبا للتحكيم الدولي، والاستجابة لمطالب الجزائر، بشأن مراجعة الاتفاق، وفق رؤية تقاربية.وأشار إلى أن الجزائر لن تتنازل عن مطلبها بشأن مراجعة الاتفاق، في الوقت ذاته فإن الجزائر مستمرة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن الفلاحة كانت تشارك بما نسبته 12 % من الناتج الإجمالي الخام، لكنها تساهم بنحو 18% في الناتج الإجمالي الخام، بنحو 35 مليار دولار.من ناحيته قال المحلل الاقتصادي الجزائري الدكتور الهواري تغرسي، إن النموذج الجزائري، إن النموذج الجزائري الحالي يعمل على تنويع الاقتصاد، والحد من الاستيراد، الذي يضر بالاقتصاد الوطني.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد لا يمكن أن يلام، أو ينظر له على أنه موجه ضد أحد، في حين أن جميع الدول تعمل من أجل تقوية الاقتصاد الوطني.وبشأن تهديد الجانب الأوروبي باللجوء إلى التحكيم الدولي، أوضح أن هناك مادة في الاتفاقية تتيح اللجوء للتحكيم الدولي، لكن الجزائر كانت تنتظر من الجانب الأوروبي نقل التكنولوجيا، وتحويل رأس المال، المرتبطة بالاستثمارات، بالإضافة الحركية الخاصة بالعنصر البشري، حيث تمنع على الكثيرين من الجزائريين.ولفت تغرسي إلى أن الشراكة من جانب واحد غير مرغوب فيها من الجزائر، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر من الجانب الأوروبي، بشأن اللجوء للتحكيم الدولي.ويرى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية، التي لم تخل بالتزاماتها في أزمة الطاقة التي تعرضت لها أوروبا.وأشار إلى أن بعض الدول التي تقف وراء التهديد باللجوء للتحكيم، هي التي تعيش في عهد الاستعمار السابق، والتي يجب أن تدرك المتغيرات الحالية، وقدرة الجزائر على اختيار الشريك المناسب، وشدد على أن الشراكة الجزائرية تتطور مع العديد من الدول منها روسيا والصين، والدول الأفريقية.وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد طالب من حكومته إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، قائلا: "إن عملية إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تراعي مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".ولم يبلغ إجمالي الصادرات الجزائرية غير النفطية الموجهة للاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عقد (2005-2015)، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الجزائر, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الجزائر, الأخبار

خبراء: حاجة أوروبا للغاز الجزائري تمنعها من اللجوء للتحكيم الدولي

15:48 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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حصري
استبعد خبراء لجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم الدولي لتسوية خلافات تجارية وفرض قيود على صادرات أوروبية.
وقال الخبراء إن الجزائر لم تفرض أي قيود على الصادرات الأوروبية، وأنها تعمل على تنويع اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في القطاع الزراعة، الأمر الذي أزعج بعض الدول.
ويرى الخبراء أن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ إلى "السياسة الخشنة" نظرا لمكانة الجزائر في قطاع الطاقة، وما تمثله إمدادات الغاز من أهمية في الوقت الراهن.
وفي وقت سابق دعا الاتحاد الأوروبي الجزائر للحوار من أجل تسوية خلافات تجارية، مع اتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات أوروبية في خطوة قد تفضي إلى مطالبة الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة الأوروبية.
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وأكد الاتحاد أنه بادر بتفعيل إجراءات لتسوية المنازعات ضد الجزائر، معترضا على قرارات نفّذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، وفق الرؤية الجزائرية.
وشملت هذه الإجراءات "نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة"، وفق الصحافة الجزائرية.
في الإطار قال الدكتور سليمان ناصر، إن الجزائر كانت تطالب في السابق بتأخير الاتفاق، لكنها الآن تطالب بمراجعته كليا، الأمر الذي قد لا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي بسهولة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ إلى الطرق الخشنة، خاصة أنه يعتبر الجزائر من الشركاء الرئيسيين، ولا يمكنه تغافل مكانة الجزائر على مستوى الطاقة في الفترة الراهنة، وبحث أوروبا عن تعويض الغاز الروسي.
وتابع ناصر أن أزمة الطاقة قد تحول دون لجوء أوروبا للتحكيم الدولي، والاستجابة لمطالب الجزائر، بشأن مراجعة الاتفاق، وفق رؤية تقاربية.
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وأشار إلى أن الجزائر لن تتنازل عن مطلبها بشأن مراجعة الاتفاق، في الوقت ذاته فإن الجزائر مستمرة في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن الفلاحة كانت تشارك بما نسبته 12 % من الناتج الإجمالي الخام، لكنها تساهم بنحو 18% في الناتج الإجمالي الخام، بنحو 35 مليار دولار.
من ناحيته قال المحلل الاقتصادي الجزائري الدكتور الهواري تغرسي، إن النموذج الجزائري، إن النموذج الجزائري الحالي يعمل على تنويع الاقتصاد، والحد من الاستيراد، الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنويع الاقتصاد لا يمكن أن يلام، أو ينظر له على أنه موجه ضد أحد، في حين أن جميع الدول تعمل من أجل تقوية الاقتصاد الوطني.
وبشأن تهديد الجانب الأوروبي باللجوء إلى التحكيم الدولي، أوضح أن هناك مادة في الاتفاقية تتيح اللجوء للتحكيم الدولي، لكن الجزائر كانت تنتظر من الجانب الأوروبي نقل التكنولوجيا، وتحويل رأس المال، المرتبطة بالاستثمارات، بالإضافة الحركية الخاصة بالعنصر البشري، حيث تمنع على الكثيرين من الجزائريين.
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ولفت تغرسي إلى أن الشراكة من جانب واحد غير مرغوب فيها من الجزائر، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر من الجانب الأوروبي، بشأن اللجوء للتحكيم الدولي.
ويرى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين الجزائر وبعض الدول الأوروبية، التي لم تخل بالتزاماتها في أزمة الطاقة التي تعرضت لها أوروبا.
وأشار إلى أن بعض الدول التي تقف وراء التهديد باللجوء للتحكيم، هي التي تعيش في عهد الاستعمار السابق، والتي يجب أن تدرك المتغيرات الحالية، وقدرة الجزائر على اختيار الشريك المناسب، وشدد على أن الشراكة الجزائرية تتطور مع العديد من الدول منها روسيا والصين، والدول الأفريقية.
وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد طالب من حكومته إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندا بندا وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، قائلا: "إن عملية إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تراعي مصلحة المنتوج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
ولم يبلغ إجمالي الصادرات الجزائرية غير النفطية الموجهة للاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عقد (2005-2015)، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
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