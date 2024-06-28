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https://sarabic.ae/20240628/خيمة-الوفاء-مبادرة-تأهيل-ودعم-نفسي-للأطفال-المتضررين-من-الحرب-في-قطاع-غزة-1090264198.html
"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة، بمخيمات مكتظة بنحو مليون و400 ألف نسمة، ويواجهون ظروفا صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T11:47+0000
2024-06-28T11:52+0000
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وتستمر إسرائيل في حربها على القطاع، وقد دمرت المدارس والجامعات ومراكز التأهيل والدعم النفسي، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت أن "286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها إلى أضرار بالغة و40 للتدمير بالكامل"."خيمة الوفاء"ومع استمرار توقف برامج العلاج النفسي والتأهيل في قطاع غزة، بسبب الحرب، يبادر بعض المتخصصين إلى اقتراح حلول لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين هذه المبادرات "خيمة الوفاء"، التي أقيمت وسط مدرسة "أحمد عبد العزيز" المدمرة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وفاء أبو جلالة، اختصاصية السمع والنطق، تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الفئة من الأطفال في قطاع غزة، وتعكف هي وزميلاتها في "خيمة الوفاء" على تقديم البسمة والفرحة للأطفال، وتوفير خدمات التأهيل والدعم النفسي لهم.وأضافت: "هذه الخيمة هي خيمة نزوح، تنتقل من مكان إلى آخر، ولا يوجد مكان آمن نستقر فيه، بسبب استمرار الحرب دون توقف، والمكان الموجودين فيه هو عبارة عن مدرسة مدمرة بالكامل، ولا تصلح لأي شيء ونحن وضعنا الخيمة بجانب هذا الدمار لنمنح الأمل للأطفال، وبالرغم من أصوات الصواريخ والقذائف، واستهداف المناطق القريبة، نستمر في عملنا في خيمة الوفاء ونواجه تلك الأصوات بنشاطات الفرح للأطفال".ويأتي مجموعة من الأطفال من ذوي الإعاقة وأطفال تضرروا نفسيا من الحرب، إلى "خيمة الوفاء" بشكل مستمر، فهي المكان الأكثر سرورا لهم في قطاع غزة، ومن بين هؤلاء الأطفال حمزة مسعود، وهو طفل نازح من شمال قطاع غزة، تضررت حاسمة السمع لديه جراء القصف العنيف، ويأتي حمزة إلى "خيمة الوفاء" للمشاركة في النشاطات.وأضاف: "أحلم في المستقبل أن اتخرج من كلية الهندسة، كي نبني وطننا، ومهما استمر الهدم سنعيد بناء قطاع غزة أفضل مما كان، لأننا نريد الحياة بحرية".وأردفت، قائلة: "بسبب القصف الذي تعرض له منزلنا، أصيب ابني بتوتر نفسي عالٍ، ما سبب بزيادة في شد الأعصاب وزيادة الكهرباء في المخ، وفي خيمة الوفاء يقدموا له ضمن الإمكانيات المتاحة، طرق علاج ومساعدة نفسية، لغاية توقف الحرب، والتي أتمنى أن تتوقف في القريب العاجل حتى نعرف النوم فلا يخطر ببالنا القصف والموت".وبالرغم من اقتراب القصف من "خيمة الوفاء"، ما زالت مستمرة في تقديم برامج التأهيل والدعم النفسي، وتقول وفاء:"هدفنا الذي نسعى لتحقيقه أن يعيش الأطفال بعزيمة وإرادة، دون خوف أو هلع أو اضطرابات نفسية صعبة".القائمة السوداءوأدرجت الأمم المتحدة القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على "القائمة السوداء" للأطراف، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال عالم 2023، وذلك ضمن ملحق تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة.وأضاف: "زادت أعمال قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35 بالمئة، فيما وصل عدد الأطفال الذين قُتلوا وشُوهوا إلى مستوى غير مسبوق، في الأزمات المدمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة".وارتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40 شخصا، ويواجه أكثر من مليون طفل في القطاع خطر المجاعة، بواقع 3 آلاف طفل معرضون للموت بسبب المجاعة، وقُتل 15694 طفلا في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، فضلا عن مقتل 124 طفلا في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب بعد السابع من أكتوبر/ تشري الأول 2023، كما حُرم 625 ألف طفل من حق التعليم.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ266 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,765 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,429 آخرين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

11:47 GMT 28.06.2024 (تم التحديث: 11:52 GMT 28.06.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradatخيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
خيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة، بمخيمات مكتظة بنحو مليون و400 ألف نسمة، ويواجهون ظروفا صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر، وتفتقر مخيماتهم لأبسط مقومات الحياة، وسط غياب المواد الغذائية والاحتياجات الطبية.
وتستمر إسرائيل في حربها على القطاع، وقد دمرت المدارس والجامعات ومراكز التأهيل والدعم النفسي، وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت أن "286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها إلى أضرار بالغة و40 للتدمير بالكامل".

ويواجه أطفال قطاع غزة عواقب مأساوية للغاية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما تسبب في صدمات نفسية بحاجة إلى علاج، ووفقا لمنظمة الـ"يونيسيف"، فإن هناك ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، ويعاني الأطفال من ضغوط نفسية صعبة للغاية.

"خيمة الوفاء"

ومع استمرار توقف برامج العلاج النفسي والتأهيل في قطاع غزة، بسبب الحرب، يبادر بعض المتخصصين إلى اقتراح حلول لمساعدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين هذه المبادرات "خيمة الوفاء"، التي أقيمت وسط مدرسة "أحمد عبد العزيز" المدمرة، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفاء أبو جلالة، اختصاصية السمع والنطق، تشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الفئة من الأطفال في قطاع غزة، وتعكف هي وزميلاتها في "خيمة الوفاء" على تقديم البسمة والفرحة للأطفال، وتوفير خدمات التأهيل والدعم النفسي لهم.

وقالت أبو جلالة، لوكالة "سبوتنيك" عن مبادرة "خيمة الوفاء": "هذه الفكرة تبلورت جراء النزوح، وتدمير مراكز التأهيل وعدم الاهتمام لهذه الفئة المهمشة من المجتمع، بسبب الحرب، فهؤلاء الأطفال تعرضوا إلى ضرر كبير، وإلى اضطرابات نفسية وسلوكية خلال الحرب، وتعرضوا إلى خوف وتوتر بشكل كبير، ونحن نحاول في خيمة الوفاء مساعدتهم في التخلص من الطاقة السلبية، من خلال عدة نشاطات كالرسم واستخدام الألوان والكتابة وبعض النشاطات الأخرى".

وأضافت: "هذه الخيمة هي خيمة نزوح، تنتقل من مكان إلى آخر، ولا يوجد مكان آمن نستقر فيه، بسبب استمرار الحرب دون توقف، والمكان الموجودين فيه هو عبارة عن مدرسة مدمرة بالكامل، ولا تصلح لأي شيء ونحن وضعنا الخيمة بجانب هذا الدمار لنمنح الأمل للأطفال، وبالرغم من أصوات الصواريخ والقذائف، واستهداف المناطق القريبة، نستمر في عملنا في خيمة الوفاء ونواجه تلك الأصوات بنشاطات الفرح للأطفال".
© Sputnik . Ajwad Jradatخيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
خيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
خيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويأتي مجموعة من الأطفال من ذوي الإعاقة وأطفال تضرروا نفسيا من الحرب، إلى "خيمة الوفاء" بشكل مستمر، فهي المكان الأكثر سرورا لهم في قطاع غزة، ومن بين هؤلاء الأطفال حمزة مسعود، وهو طفل نازح من شمال قطاع غزة، تضررت حاسمة السمع لديه جراء القصف العنيف، ويأتي حمزة إلى "خيمة الوفاء" للمشاركة في النشاطات.

وقال مسعود لـ"سبوتنيك": "لقد ساعدوني في خيمة الوفاء في تحسين السمع والنطق، والتفريغ من مشاهد الحرب، وهذا شيء جميل أن يساعدوا الأطفال، ويقدموا لنا برامج ممتعة تحسن من نفسيتنا، فقد رأينا أمورا صعبة، ومشاهد لا أريد الحديث عنها".

وأضاف: "أحلم في المستقبل أن اتخرج من كلية الهندسة، كي نبني وطننا، ومهما استمر الهدم سنعيد بناء قطاع غزة أفضل مما كان، لأننا نريد الحياة بحرية".

وتقول النازحة أم أحمد، لوكالة "سبوتنيك": "لقد نزحت من مدينة غزة، وتنقلت مع عائلتي عدة مرات خلال الحرب وفقدت بعضهم، وخيمة الوفاء مبادرة رائعة لأنها تساعد الأطفال في التخلص من الخوف والصدمات النفسية التي تعرضوا لها بسبب الحرب، ومشاهد القتل والدمار".

وأردفت، قائلة: "بسبب القصف الذي تعرض له منزلنا، أصيب ابني بتوتر نفسي عالٍ، ما سبب بزيادة في شد الأعصاب وزيادة الكهرباء في المخ، وفي خيمة الوفاء يقدموا له ضمن الإمكانيات المتاحة، طرق علاج ومساعدة نفسية، لغاية توقف الحرب، والتي أتمنى أن تتوقف في القريب العاجل حتى نعرف النوم فلا يخطر ببالنا القصف والموت".
© Sputnik . Ajwad Jradatخيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
خيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
خيمة الوفاء... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبالرغم من اقتراب القصف من "خيمة الوفاء"، ما زالت مستمرة في تقديم برامج التأهيل والدعم النفسي، وتقول وفاء:"هدفنا الذي نسعى لتحقيقه أن يعيش الأطفال بعزيمة وإرادة، دون خوف أو هلع أو اضطرابات نفسية صعبة".

القائمة السوداء

وأدرجت الأمم المتحدة القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية على "القائمة السوداء" للأطراف، التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة خلال عالم 2023، وذلك ضمن ملحق تقرير الأمين العام السنوي حول الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقال التقرير السنوي الذي يغطي السنة الماضية: "العنف بحق الأطفال في الصراعات المسلحة، عام 2023، وصل إلى مستويات مرتفعة للغاية بزيادة 21 بالمئة من الانتهاكات الجسمية، حيث تحمّل الأطفال عبء زيادة وتصاعد الأزمات التي شابها التجاهل التام لحقوق الطفل وخاصة الحق في الحياة".

وأضاف: "زادت أعمال قتل وتشويه الأطفال بنسبة 35 بالمئة، فيما وصل عدد الأطفال الذين قُتلوا وشُوهوا إلى مستوى غير مسبوق، في الأزمات المدمرة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة".
وارتفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40 شخصا، ويواجه أكثر من مليون طفل في القطاع خطر المجاعة، بواقع 3 آلاف طفل معرضون للموت بسبب المجاعة، وقُتل 15694 طفلا في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، فضلا عن مقتل 124 طفلا في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب بعد السابع من أكتوبر/ تشري الأول 2023، كما حُرم 625 ألف طفل من حق التعليم.
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

&quot;خيمة الوفاء&quot;... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

1/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

2/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

3/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

4/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

5/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

6/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

7/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

8/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

9/9
© Sputnik . Ajwad Jradat

"خيمة الوفاء"... مبادرة تأهيل ودعم نفسي للأطفال المتضررين من الحرب في قطاع غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفي اليوم الـ266 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى37,765 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,429 آخرين.
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