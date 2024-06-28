قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240628/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-إلى-زيادة-الإمدادات-العسكرية-لكييف-بما-في-ذلك-الدفاعات-الجوية-1090249793.html
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية
سبوتنيك عربي
دعا قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الصواريخ والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:07+0000
2024-06-28T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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قمة بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "يدعو المجلس الأوروبي إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا... وعلى وجه الخصوص، بشكل عاجل... هناك حاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخائر وصواريخ".في الـ 13 من مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف. في الوقت نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه على الرغم من تزايد وتيرة عمليات التوريد، فإن من غير المرجح أن تتم نقل مثل هذه الشحنات كل أسبوع.وقد أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ 10 من نفس الشهر بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، تشمل الحزمة نقل الأسلحة الموجودة بالفعل في المستودعات الأمريكية. ووصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ذلك بأنه رد فعل على نجاحات الجيش الروسي في الجبهة.وفي 24 أبريل، وقع بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا والتي وافق عليها الكونغرس. وقررت واشنطن على الفور بدء الإمدادات العسكرية إلى كييف. ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف" نقلا عن آراء الخبراء، أن هذه التدابير من غير المرجح أن تحول دفة الصراع لصالح نظام كييف.وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240512/بلينكن-واشنطن-مستعدة-لتسريع-وتيرة-الإمدادات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-بغية-تهديد-القرم-1088771139.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية

03:07 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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دعا قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الصواريخ والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.
قمة بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "يدعو المجلس الأوروبي إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا... وعلى وجه الخصوص، بشكل عاجل... هناك حاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخائر وصواريخ".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
بلينكن: واشنطن مستعدة لتسريع وتيرة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بغية تهديد القرم
12 مايو, 16:57 GMT
في الـ 13 من مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف. في الوقت نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه على الرغم من تزايد وتيرة عمليات التوريد، فإن من غير المرجح أن تتم نقل مثل هذه الشحنات كل أسبوع.
وقد أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ 10 من نفس الشهر بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، تشمل الحزمة نقل الأسلحة الموجودة بالفعل في المستودعات الأمريكية. ووصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ذلك بأنه رد فعل على نجاحات الجيش الروسي في الجبهة.
وفي 24 أبريل، وقع بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا والتي وافق عليها الكونغرس. وقررت واشنطن على الفور بدء الإمدادات العسكرية إلى كييف. ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف" نقلا عن آراء الخبراء، أن هذه التدابير من غير المرجح أن تحول دفة الصراع لصالح نظام كييف.
وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
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