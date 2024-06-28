https://sarabic.ae/20240628/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يدعون-إلى-زيادة-الإمدادات-العسكرية-لكييف-بما-في-ذلك-الدفاعات-الجوية-1090249793.html
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية
سبوتنيك عربي
دعا قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الصواريخ والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:07+0000
2024-06-28T03:07+0000
2024-06-28T03:07+0000
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قمة بروكسل - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "يدعو المجلس الأوروبي إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا... وعلى وجه الخصوص، بشكل عاجل... هناك حاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخائر وصواريخ".في الـ 13 من مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف. في الوقت نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه على الرغم من تزايد وتيرة عمليات التوريد، فإن من غير المرجح أن تتم نقل مثل هذه الشحنات كل أسبوع.وقد أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ 10 من نفس الشهر بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، تشمل الحزمة نقل الأسلحة الموجودة بالفعل في المستودعات الأمريكية. ووصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ذلك بأنه رد فعل على نجاحات الجيش الروسي في الجبهة.وفي 24 أبريل، وقع بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا والتي وافق عليها الكونغرس. وقررت واشنطن على الفور بدء الإمدادات العسكرية إلى كييف. ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف" نقلا عن آراء الخبراء، أن هذه التدابير من غير المرجح أن تحول دفة الصراع لصالح نظام كييف.وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240512/بلينكن-واشنطن-مستعدة-لتسريع-وتيرة-الإمدادات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-بغية-تهديد-القرم-1088771139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى زيادة الإمدادات العسكرية لكييف بما في ذلك الدفاعات الجوية
دعا قادة دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإمدادات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الصواريخ والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي.
قمة بروكسل - سبوتنيك
. وجاء في البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "يدعو المجلس الأوروبي إلى زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا... وعلى وجه الخصوص، بشكل عاجل... هناك حاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخائر وصواريخ".
في الـ 13 من مايو الجاري، أعلن البيت الأبيض عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لكييف. في الوقت نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه على الرغم من تزايد وتيرة عمليات التوريد، فإن من غير المرجح أن تتم نقل مثل هذه الشحنات كل أسبوع.
وقد أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الـ 10 من نفس الشهر بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفقًا لصحيفة بوليتيكو، تشمل الحزمة نقل الأسلحة الموجودة بالفعل في المستودعات الأمريكية
. ووصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ذلك بأنه رد فعل على نجاحات الجيش الروسي في الجبهة.
وفي 24 أبريل، وقع بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا والتي وافق عليها الكونغرس. وقررت واشنطن على الفور بدء الإمدادات العسكرية إلى كييف. ووفقًا لمشروع القانون، يجب على الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "أمريكان كونسيرفاتيف" نقلا عن آراء الخبراء، أن هذه التدابير من غير المرجح أن تحول دفة الصراع لصالح نظام كييف.
وكثفت الدول الغربية دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.