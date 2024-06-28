https://sarabic.ae/20240628/مرشح-رئاسي-أمريكي-يتوعد-بإنهاء-الصراع-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-الخسائر-في-الأرواح-1090259943.html

مرشح رئاسي أمريكي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"

مرشح رئاسي أمريكي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"

سبوتنيك عربي

شدد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، على أنه يجب على الدول التوقف عن قتل الأوكرانيين وإنهاء الصراع مع روسيا. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T10:00+0000

2024-06-28T10:00+0000

2024-06-28T10:00+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال جونيور على منصة "إكس": "هؤلاء الناس (الأوكرانيون) ماتوا في حرب ما كان ينبغي أن تحدث. لقد ضحى المحافظون الجدد المتغطرسون في البيت الأبيض (الرئيس الأمريكي جو بايدن) بنصف مليون جندي في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا".وأوضح أن "سياستنا دفعت روسيا إلى التحالف مع الصين وإيران. لقد كذبت حكومتنا علينا مرة أخرى بالتظاهر بأن هذه الحرب يمكن الفوز بها"ووعد المرشح: "عندما أصبح رئيساً، سأنهي الحروب، والأهم من ذلك، الأكاذيب التي تؤدي إليها".في يونيو/حزيران الماضي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، بينما يجب أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو.وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.

https://sarabic.ae/20240627/زيلينسكي-لدينا-الكثير-من-القتلى-والجرحى-لذلك-لا-نريد-أن-نستمر-بهذه-الحرب-لسنوات--1090233715.html

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