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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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https://sarabic.ae/20240628/مرشح-رئاسي-أمريكي-يتوعد-بإنهاء-الصراع-بعد-كلمات-زيلينسكي-عن-الخسائر-في-الأرواح-1090259943.html
مرشح رئاسي أمريكي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"
مرشح رئاسي أمريكي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"
سبوتنيك عربي
شدد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، على أنه يجب على الدول التوقف عن قتل الأوكرانيين وإنهاء الصراع مع روسيا. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T10:00+0000
2024-06-28T10:00+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال جونيور على منصة "إكس": "هؤلاء الناس (الأوكرانيون) ماتوا في حرب ما كان ينبغي أن تحدث. لقد ضحى المحافظون الجدد المتغطرسون في البيت الأبيض (الرئيس الأمريكي جو بايدن) بنصف مليون جندي في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا".وأوضح أن "سياستنا دفعت روسيا إلى التحالف مع الصين وإيران. لقد كذبت حكومتنا علينا مرة أخرى بالتظاهر بأن هذه الحرب يمكن الفوز بها"ووعد المرشح: "عندما أصبح رئيساً، سأنهي الحروب، والأهم من ذلك، الأكاذيب التي تؤدي إليها".في يونيو/حزيران الماضي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، بينما يجب أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو.وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
https://sarabic.ae/20240627/زيلينسكي-لدينا-الكثير-من-القتلى-والجرحى-لذلك-لا-نريد-أن-نستمر-بهذه-الحرب-لسنوات--1090233715.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مرشح رئاسي أمريكي يتوعد بإنهاء الصراع بعد كلمات زيلينسكي عن "الخسائر في الأرواح"

10:00 GMT 28.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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شدد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، على أنه يجب على الدول التوقف عن قتل الأوكرانيين وإنهاء الصراع مع روسيا.
وقال جونيور على منصة "إكس": "هؤلاء الناس (الأوكرانيون) ماتوا في حرب ما كان ينبغي أن تحدث. لقد ضحى المحافظون الجدد المتغطرسون في البيت الأبيض (الرئيس الأمريكي جو بايدن) بنصف مليون جندي في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا".

وأشار إلى أن الغرب لن يتمكن من هزيمة روسيا في الصراع في أوكرانيا. ولم تؤد كل إجراءات واشنطن إلا إلى زيادة مكانة موسكو الدولية وتعزيز الجيش الروسي بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن "سياستنا دفعت روسيا إلى التحالف مع الصين وإيران. لقد كذبت حكومتنا علينا مرة أخرى بالتظاهر بأن هذه الحرب يمكن الفوز بها"
ووعد المرشح: "عندما أصبح رئيساً، سأنهي الحروب، والأهم من ذلك، الأكاذيب التي تؤدي إليها".

وعلق السياسي على التصريح الذي أدلى به فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي حول خسائر أوكرانيا. واشتكى رئيس نظام كييف من العدد الكبير للجرحى والقتلى في ساحة المعركة، وهو ما يدفع أوكرانيا إلى إعداد مقترح السلام بسرعة.

الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: لدينا الكثير من القتلى والجرحى لذلك لا نريد أن نستمر بهذه الحرب لسنوات
أمس, 13:40 GMT
في يونيو/حزيران الماضي، حدد الرئيس فلاديمير بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا: يجب أن تنسحب القوات المسلحة الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، بينما يجب أن تتخلى كييف عن نواياها في الانضمام إلى حلف الناتو.
وقال الرئيس الروسي إنه بمجرد أن تعرب أوكرانيا عن استعدادها للموافقة على هذه الشروط وتخطر كييف رسميًا برفضها الانضمام إلى حلف الناتو، سيأمر الجانب الروسي على الفور بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات. وأضاف بوتين أن روسيا بحاجة إلى وضع أوكرانيا المحايد وغير المنحاز وغير النووي من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.
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