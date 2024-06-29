https://sarabic.ae/20240629/استطلاع-66-من-الإسرائيليين-يرون-أنه-على-نتنياهو-مغادرة-الحياة-السياسية-1090295399.html

استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

سبوتنيك عربي

كشف استطلاع جديد للرأي أن "غالبية الإسرائيليين يرون أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مغادرة الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة". 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T07:16+0000

2024-06-29T07:16+0000

2024-06-29T07:16+0000

طوفان الأقصى

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "%66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو، التقاعد وعدم الترشح للانتخابات المقبلة".ويرى %57 من إجمالي المستطلعين أن نتنياهو، يُقسّم الشعب الإسرائيلي، بحسب الاستطلاع.فيما يرى %54 ممن شملهم الاستطلاع من بينهم 34% من ناخبي اليمين، أن الحكومة تتخلى عن الأسرى بقطاع غزة.بينما يرى %85 من الإسرائيليين، أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الرأي الذي تبناه أيضا 76% من ناخبي كتلة نتنياهو، بحسب الاستطلاع.في حين أيّد %66 من الإسرائيليين تجنيد اليهود "الحريديم" (المتشددين) في الجيش الإسرائيلي.ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة، منذ أشهر، لإجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240614/رغم-استقالته-من-كابينت-الحرب-استطلاع-رأي-غانتس-الأنسب-لرئاسة-وزراء-إسرائيل-متقدما-عن-نتنياهو-1089843875.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار