استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جالانت ينهي زيارة واشنطن ويعلن عدم الرغبة في الحرب مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
10:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240629/استطلاع-66-من-الإسرائيليين-يرون-أنه-على-نتنياهو-مغادرة-الحياة-السياسية-1090295399.html
استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية
استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع جديد للرأي أن "غالبية الإسرائيليين يرون أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مغادرة الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة". 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T07:16+0000
2024-06-29T07:16+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "%66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو، التقاعد وعدم الترشح للانتخابات المقبلة".ويرى %57 من إجمالي المستطلعين أن نتنياهو، يُقسّم الشعب الإسرائيلي، بحسب الاستطلاع.فيما يرى %54 ممن شملهم الاستطلاع من بينهم 34% من ناخبي اليمين، أن الحكومة تتخلى عن الأسرى بقطاع غزة.بينما يرى %85 من الإسرائيليين، أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الرأي الذي تبناه أيضا 76% من ناخبي كتلة نتنياهو، بحسب الاستطلاع.في حين أيّد %66 من الإسرائيليين تجنيد اليهود "الحريديم" (المتشددين) في الجيش الإسرائيلي.ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة، منذ أشهر، لإجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240614/رغم-استقالته-من-كابينت-الحرب-استطلاع-رأي-غانتس-الأنسب-لرئاسة-وزراء-إسرائيل-متقدما-عن-نتنياهو-1089843875.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_13:0:1485:1104_1920x0_80_0_0_7a99a9ffac8413cd69ed51881093aea0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استطلاع: %66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو مغادرة الحياة السياسية

07:16 GMT 29.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHEN
تابعنا عبر
كشف استطلاع جديد للرأي أن "غالبية الإسرائيليين يرون أنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مغادرة الحياة السياسية وعدم الترشح للانتخابات المقبلة".
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن "%66 من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو، التقاعد وعدم الترشح للانتخابات المقبلة".
ويرى %57 من إجمالي المستطلعين أن نتنياهو، يُقسّم الشعب الإسرائيلي، بحسب الاستطلاع.
فيما يرى %54 ممن شملهم الاستطلاع من بينهم 34% من ناخبي اليمين، أن الحكومة تتخلى عن الأسرى بقطاع غزة.
بينما يرى %85 من الإسرائيليين، أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الرأي الذي تبناه أيضا 76% من ناخبي كتلة نتنياهو، بحسب الاستطلاع.
في حين أيّد %66 من الإسرائيليين تجنيد اليهود "الحريديم" (المتشددين) في الجيش الإسرائيلي.
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
رغم استقالته من "كابينت الحرب".. استطلاع رأي: غانتس الأنسب لرئاسة وزراء إسرائيل متقدما عن نتنياهو
14 يونيو, 07:08 GMT
ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة، منذ أشهر، لإجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعديل أمريكي على مقترح بايدن لوقف حرب غزة05:19 GMTЛюди выгружают гуманитарную помощь из колонны грузовиков, въезжающих в сектор Газа из Египта через пограничный переход Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة تنفي انسحابها من قطاع غزة وتعليق المساعدات27 يونيو, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала