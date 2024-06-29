"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة
© Sputnik . Vitaliy Ankov إطلاق صواريخ بال
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الدفاع الساحلي لتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولة اختراق يمكن تقوم بها وحدات بحرية معادية.
ويشمل ذلك نظام الدفاع الساحلي "بال-إي"، الذي يستخدم صواريخ مضادة للسفن طراز "كيه إتش - 35 يو إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
6 أكتوبر 2022, 11:08 GMT
ويتميز نظام الدفاع الساحلي الروسي بقوة نيرانية عالية وقدرة على التحكم في الصواريخ بعد إطلاقها ومرونة في الحشد على السواحل تمكنه من تغيير أماكن تموضعه باستمرار ونظام مركزي لإدارة النيران.
كما يمتلك "بال-إي" قدرة عالية على التخفي ومقاومة وسائل التشويش المختلفة، التي يمكن للعدو أن يستخدمها خلال محاولات اختراق الحدود البحرية.
صواريخ "بال" الساحلية تصل إلى كامتشاتكا كجزء من مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي🇷🇺— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 21, 2024
ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأنه أثناء التدريبات، ستعمل قاذفات "بال" المتنقلة على تنفيذ خوارزمية للحصول على الهدف وضرب مجموعة إنزال من سفن عدو مشروط بإطلاق الصواريخ التدريبية (الإلكترونية) pic.twitter.com/rUx2vzUWQD
المواصفات الفنية
مدى رصد الأهداف: يصل لـ450 كلم.
عدد الأهداف التي يمكن تتبعها في وقت واحد: من 10 إلى 50 هدفا حسب نوع الرادار.
زمن الإعداد للقتال: 10 دقائق.
عدد الصواريخ التي يمكن إطلاقها: يصل لـ32 صاروخا في الدفعة الواحدة.
أقصى مدى للصواريخ: 260 كلم.
عدد الأهداف التي يمكن قصفها في وقت واحد: 24 هدفا.
عدد صواريخ النظام: 64 صاروخا.
موقع التموضع بالنسبة للسواحل: يصل لـ10 كلم.
الطاقم: 11 فردا.
ويتكون نظام الدفاع الساحلي الروسي من عدد من المركبات التي تشمل منصات إطلاق متحركة ومركبات دعم ومركبات نقل للصواريخ إضافة إلى مركبات القيادة المتحركة.
ولفت الموقع إلى أن نظام "بال-إي" يمتلك مزايا كثيرة أبرزها خفة الحركة والقدرة على التحول للوضع القتالي في دقائق وكثافة النيران التي يمكن إطلاقها في دفعات وفقا لطبيعة العمليات القتالية، إضافة إلى قدرته على إطلاق الصواريخ من مواقع يصل ارتفاعها إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحر.
21 يونيو, 07:41 GMT
وبحسب الموقع، فإن هذا النظام الصاروخي مصمم للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات قتالية بحرية، ما يعني أنه يمكن الاعتماد عليه في تأمين الممرات المائية والمياه الإقليمية والسواحل.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" اتخذت مواقعها في كامتشاتكا لضرب مجموعة إنزال تحاكي سفن معادية، خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي، مشيرة إلى أنها ذلك يشمل عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو.
© Sputnikالصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
الصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
© Sputnik