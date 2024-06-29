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"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة
"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الدفاع الساحلي لتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولة اختراق يمكن تقوم بها وحدات بحرية معادية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T16:27+0000
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ويشمل ذلك نظام الدفاع الساحلي "بال-إي"، الذي يستخدم صواريخ مضادة للسفن طراز "كيه إتش - 35 يو إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويتميز نظام الدفاع الساحلي الروسي بقوة نيرانية عالية وقدرة على التحكم في الصواريخ بعد إطلاقها ومرونة في الحشد على السواحل تمكنه من تغيير أماكن تموضعه باستمرار ونظام مركزي لإدارة النيران.كما يمتلك "بال-إي" قدرة عالية على التخفي ومقاومة وسائل التشويش المختلفة، التي يمكن للعدو أن يستخدمها خلال محاولات اختراق الحدود البحرية.المواصفات الفنيةويتكون نظام الدفاع الساحلي الروسي من عدد من المركبات التي تشمل منصات إطلاق متحركة ومركبات دعم ومركبات نقل للصواريخ إضافة إلى مركبات القيادة المتحركة.ولفت الموقع إلى أن نظام "بال-إي" يمتلك مزايا كثيرة أبرزها خفة الحركة والقدرة على التحول للوضع القتالي في دقائق وكثافة النيران التي يمكن إطلاقها في دفعات وفقا لطبيعة العمليات القتالية، إضافة إلى قدرته على إطلاق الصواريخ من مواقع يصل ارتفاعها إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحر.وبحسب الموقع، فإن هذا النظام الصاروخي مصمم للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات قتالية بحرية، ما يعني أنه يمكن الاعتماد عليه في تأمين الممرات المائية والمياه الإقليمية والسواحل.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" اتخذت مواقعها في كامتشاتكا لضرب مجموعة إنزال تحاكي سفن معادية، خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي، مشيرة إلى أنها ذلك يشمل عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو.
https://sarabic.ae/20221006/روبيج-إم-إي-صواريخ-تكتيكية-للدفاع-الساحلي-1068687595.html
https://sarabic.ae/20240621/صواريخ-بال-الساحلية-الروسية-تصل-إلى-كامتشاتكا-فيديو-1090028401.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة

16:27 GMT 29.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov إطلاق صواريخ بال
إطلاق صواريخ بال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
تابعنا عبر
تطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الدفاع الساحلي لتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولة اختراق يمكن تقوم بها وحدات بحرية معادية.
ويشمل ذلك نظام الدفاع الساحلي "بال-إي"، الذي يستخدم صواريخ مضادة للسفن طراز "كيه إتش - 35 يو إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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"روبيج إم إي"... صواريخ تكتيكية للدفاع الساحلي
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ويتميز نظام الدفاع الساحلي الروسي بقوة نيرانية عالية وقدرة على التحكم في الصواريخ بعد إطلاقها ومرونة في الحشد على السواحل تمكنه من تغيير أماكن تموضعه باستمرار ونظام مركزي لإدارة النيران.
كما يمتلك "بال-إي" قدرة عالية على التخفي ومقاومة وسائل التشويش المختلفة، التي يمكن للعدو أن يستخدمها خلال محاولات اختراق الحدود البحرية.

المواصفات الفنية

مدى رصد الأهداف: يصل لـ450 كلم.
عدد الأهداف التي يمكن تتبعها في وقت واحد: من 10 إلى 50 هدفا حسب نوع الرادار.
زمن الإعداد للقتال: 10 دقائق.
عدد الصواريخ التي يمكن إطلاقها: يصل لـ32 صاروخا في الدفعة الواحدة.
أقصى مدى للصواريخ: 260 كلم.
عدد الأهداف التي يمكن قصفها في وقت واحد: 24 هدفا.
عدد صواريخ النظام: 64 صاروخا.
موقع التموضع بالنسبة للسواحل: يصل لـ10 كلم.
الطاقم: 11 فردا.
ويتكون نظام الدفاع الساحلي الروسي من عدد من المركبات التي تشمل منصات إطلاق متحركة ومركبات دعم ومركبات نقل للصواريخ إضافة إلى مركبات القيادة المتحركة.
ولفت الموقع إلى أن نظام "بال-إي" يمتلك مزايا كثيرة أبرزها خفة الحركة والقدرة على التحول للوضع القتالي في دقائق وكثافة النيران التي يمكن إطلاقها في دفعات وفقا لطبيعة العمليات القتالية، إضافة إلى قدرته على إطلاق الصواريخ من مواقع يصل ارتفاعها إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحر.
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وبحسب الموقع، فإن هذا النظام الصاروخي مصمم للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات قتالية بحرية، ما يعني أنه يمكن الاعتماد عليه في تأمين الممرات المائية والمياه الإقليمية والسواحل.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" اتخذت مواقعها في كامتشاتكا لضرب مجموعة إنزال تحاكي سفن معادية، خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي، مشيرة إلى أنها ذلك يشمل عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو.
© Sputnikالصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
الصاروخ المضاد للسفن أونيكس (ياخونت) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
الصاروخ المضاد للسفن "أونيكس" ("ياخونت")
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