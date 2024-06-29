https://sarabic.ae/20240629/بال-إي-تحاكي-قصف-سفن-معادية-قدرات-صواريخ-الدفاع-الساحلي-الروسية-الخارقة-1090316236.html

"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة

"بال-إي" تحاكي قصف سفن معادية.. قدرات صواريخ الدفاع الساحلي الروسية الخارقة

سبوتنيك عربي

تطور روسيا أنواعا مختلفة من أنظمة الدفاع الساحلي لتأمين الحدود البحرية للبلاد من أي محاولة اختراق يمكن تقوم بها وحدات بحرية معادية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T16:27+0000

2024-06-29T16:27+0000

2024-06-29T16:27+0000

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ويشمل ذلك نظام الدفاع الساحلي "بال-إي"، الذي يستخدم صواريخ مضادة للسفن طراز "كيه إتش - 35 يو إي"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويتميز نظام الدفاع الساحلي الروسي بقوة نيرانية عالية وقدرة على التحكم في الصواريخ بعد إطلاقها ومرونة في الحشد على السواحل تمكنه من تغيير أماكن تموضعه باستمرار ونظام مركزي لإدارة النيران.كما يمتلك "بال-إي" قدرة عالية على التخفي ومقاومة وسائل التشويش المختلفة، التي يمكن للعدو أن يستخدمها خلال محاولات اختراق الحدود البحرية.المواصفات الفنيةويتكون نظام الدفاع الساحلي الروسي من عدد من المركبات التي تشمل منصات إطلاق متحركة ومركبات دعم ومركبات نقل للصواريخ إضافة إلى مركبات القيادة المتحركة.ولفت الموقع إلى أن نظام "بال-إي" يمتلك مزايا كثيرة أبرزها خفة الحركة والقدرة على التحول للوضع القتالي في دقائق وكثافة النيران التي يمكن إطلاقها في دفعات وفقا لطبيعة العمليات القتالية، إضافة إلى قدرته على إطلاق الصواريخ من مواقع يصل ارتفاعها إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحر.وبحسب الموقع، فإن هذا النظام الصاروخي مصمم للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات قتالية بحرية، ما يعني أنه يمكن الاعتماد عليه في تأمين الممرات المائية والمياه الإقليمية والسواحل.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بأن أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" اتخذت مواقعها في كامتشاتكا لضرب مجموعة إنزال تحاكي سفن معادية، خلال تدريبات أسطول المحيط الهادئ الروسي، مشيرة إلى أنها ذلك يشمل عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية ضد سفن العدو.

https://sarabic.ae/20221006/روبيج-إم-إي-صواريخ-تكتيكية-للدفاع-الساحلي-1068687595.html

https://sarabic.ae/20240621/صواريخ-بال-الساحلية-الروسية-تصل-إلى-كامتشاتكا-فيديو-1090028401.html

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