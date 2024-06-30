https://sarabic.ae/20240630/تغيير-الحكومة-الإسرائيلية-لمسمى-وزارة-الزراعة-المكلف-يضعها-في-مرمى-السخرية-والانتقادات-1090334916.html
تغيير الحكومة الإسرائيلية لمسمى وزارة الزراعة "المكلف" يضعها في مرمى السخرية والانتقادات
تغيير الحكومة الإسرائيلية لمسمى وزارة الزراعة "المكلف" يضعها في مرمى السخرية والانتقادات
سبوتنيك عربي
تلقت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السخرية والانتقادات، بعد اتخاذها قرارا في اللحظة الأخيرة من اجتماعها، بتغيير اسم... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
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ووافقت الحكومة على تغيير اسم وزارة الزراعة والتنمية الريفية، إلى "وزارة الزراعة والأمن الغذائي"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".لكن تنفيذ هذا التغيير قد يكلّف الحكومة الإسرائيلية ما يصل إلى 2 مليون شيكل (531,000 دولار)، تماشيا مع تغييرات أخرى في أسماء الوزارات، تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة.وأثار قرار تغيير اسم وزارة الزراعة انتقادات من بعض الجهات، إذ اشتكى عضو الكنيست، زئيف إلكين، من حزب "الأمل الجديد"، من أن سكان الشمال يحصلون على أقل بكثير مما يحتاجون إليه لإعادة تأهيل مستوطناتهم التي تم إخلاؤها، في حين أن الحكومة "لديها المال" لإجراء "تغيير تجميلي"، بحسب قوله.وكتب عبر منصة "إكس": "تهانينا لوزير الأمن (الغذائي) الجديد، عضو الكنيست آفي ديختر، الذي ينضم إلى النادي الموقر لوزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".من جانبه، رد متحدث باسم وزير الزراعة، على المنتقدين، وأصرّ في بيان له على أن "تغيير اسم الوزارة ليس سوى جزء من تحول استراتيجي أكبر، إذ ستقود الوزارة خطة الأمن الغذائي الإسرائيلية، للسنوات الـ25 المقبلة".
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تغيير الحكومة الإسرائيلية لمسمى وزارة الزراعة "المكلف" يضعها في مرمى السخرية والانتقادات
تلقت الحكومة الإسرائيلية بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، السخرية والانتقادات، بعد اتخاذها قرارا في اللحظة الأخيرة من اجتماعها، بتغيير اسم وزارة الزراعة في البلاد.
ووافقت الحكومة على تغيير اسم وزارة الزراعة والتنمية الريفية، إلى "وزارة الزراعة والأمن الغذائي"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
لكن تنفيذ هذا التغيير قد يكلّف الحكومة الإسرائيلية ما يصل إلى 2 مليون شيكل (531,000 دولار)، تماشيا مع تغييرات أخرى في أسماء الوزارات، تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة، بحسب الصحيفة.
وأثار قرار تغيير اسم وزارة الزراعة انتقادات من بعض الجهات، إذ اشتكى عضو الكنيست، زئيف إلكين، من حزب "الأمل الجديد"، من أن سكان الشمال يحصلون على أقل بكثير مما يحتاجون إليه لإعادة تأهيل مستوطناتهم التي تم إخلاؤها، في حين أن الحكومة "لديها المال" لإجراء "تغيير تجميلي"، بحسب قوله.
وكتب عبر منصة "إكس": "تهانينا لوزير الأمن (الغذائي) الجديد، عضو الكنيست آفي ديختر، الذي ينضم إلى النادي الموقر لوزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".
من جانبه، رد متحدث باسم وزير الزراعة، على المنتقدين، وأصرّ في بيان له على أن "تغيير اسم الوزارة ليس سوى جزء من تحول استراتيجي أكبر، إذ ستقود الوزارة خطة الأمن الغذائي الإسرائيلية، للسنوات الـ25 المقبلة".